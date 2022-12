Žemės drebėjimo Indonezijoje aukų skaičius išaugo iki daugiau kaip 600

Per smarkų žemės drebėjimą Indonezijos Javos saloje prieš daugiau nei tris savaites žuvo gerokai daugiau žmonių nei pradžioje skelbta. Naujausiais duomenimis, žuvusiųjų yra 602, penktadienį sakė Siandžuro miesto atstovas. Iki šiol buvo nurodoma, kad aukų yra 334.

Anot atstovo, daug žmonių iš karto palaidojo savo artimuosius ir apie tai neinformavo institucijų. Dabar juos priskaičiavus, aukų skaičius smarkiai išaugo.

Per 5,6 balo stiprumo požeminius smūgius lapkričio 21-ąją tūkstančiai žmonių, be to, buvo sužeisti. Ypač nukentėjo Siandžuro miestas.