JAV pajėgos per reidą Sirijoje nukovė du IS „pareigūnus“

JAV pajėgos per naktinį reidą Sirijos rytuose nukovė du „Islamo valstybės“ (IS) grupuotės „pareigūnus“, sekmadienį pranešė JAV Centrinė vadavietė.

Pajėgos „2 val. 57 min. vietos (1 val. 57 min. Lietuvos) laiku surengė sėkmingą sraigtasparnio reidą Sirijos rytuose... nukovė du ISIS pareigūnus“, sakoma JAV centrinio štabo (CENTCOM) pranešime, kuriame vartojamas alternatyvus IS akronimas. Tikslesnė vieta nenurodoma.

Pareiškime teigiama, kad vienas iš nužudytųjų yra „Anas“ – IS „Sirijos provincijos pareigūnas“, dalyvavęs „sąmokslo rengimo ir jo palengvinimo operacijose Sirijos rytuose“.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ teigė, kad tai buvo „ryškiausia“ kovos su IS operacija per mažiausiai tris savaites.

Organizacijos vadovas Rami Abdel Rahmanas sakė, kad šioje operacijoje taip pat dalyvavo kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) antiteroristinis dalinys, nukreipęs amerikiečius į Al Zoro kaimą rytinėje Deir ez Zoro provincijoje.

CENTCOM pavadino tai „vienašale operacija“ ir pridūrė, kad „pirminiai vertinimai rodo, jog civiliai gyventojai nežuvo ir nebuvo sužeisti“.