Socialiniai tinklai ūžia: pirmąkart Putinas pasirodė girtas

Naujas vaizdo įrašas, kuriame Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aptarinėja Rusijos karą su Ukraina, tviteryje jau peržiūrėtas daugiau nei 820 tūkst. kartų.

Videoklipe, kurį paskelbė naudotojas Dmitrijus, neva „girtas V. Putinas aiškina, kodėl smūgiai prieš Ukrainos infrastruktūrą tęsis“.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu — Dmitri (@wartranslated) December 8, 2022



V. Putinas ketvirtadienį per karinių apdovanojimų ceremoniją Kremliuje žadėjo ir toliau atakuoti Ukrainos energetikos sistemas, nors pasaulis kritikuoja smūgius, dėl kurių milijonai žmonių žiemos pradžioje liko be elektros ir vandens.

„Kyla daug triukšmo dėl mūsų smūgių kaimyninės šalies energetikos infrastruktūrai. Taip, mes tai darome. Bet kas tai pradėjo?“ – sakė V. Putinas, pridurdamas, kad kritika „nesutrukdys mūsų kovinėms misijoms“.

Smūgius jis pateikė kaip atsaką į sprogimą ant Maskvos tilto į aneksuotą Krymą ir kitus išpuolius, kaltindamas Kyjivą susprogdinus elektros linijas, einančias iš Kursko atominės elektrinės, ir netiekiant vandens Doneckui rytų Ukrainoje.

„Netiekti vandens miestui, kuriame gyvena daugiau nei milijonas žmonių, yra genocido aktas“, – sakė V. Putinas.

Jis apkaltino Vakarus „visiška tyla“ šiuo klausimu ir šališkumu Rusijos atžvilgiu. „Vos tik mes pajudame ir imamės kokių nors atsakomųjų veiksmų, visoje visatoje pasklinda triukšmas ir pasipiktinimas“, – sakė jis.

Maskvoje gyvenanti žurnalistė Ana Nemcova tviteryje parašė, kad V. Putino girtumas būtų pirmas toks atvejis jo valdymo istorijoje.

We’ve seen many staged photo&video shoots in 20 Years including half-naked Putin on a horse or diving for some Greek jugs,Putin flying w migratory birds or kissing a boy on the stomach but drunk speeches about Russian missiles striking neighbouring state must be Putin’s own act https://t.co/tMIOxmSdd6 — Anna Nemtsova (@annanemtsova) December 8, 2022



„Per 20 jo valdymo metų matėme daug inscenizuotų vaizdo įrašų ir nuotraukų, įskaitant pusnuogį V. Putiną ant arklio ar nardantį ištraukti graikiškų amforų, skrendantį su migruojančiais paukščiais arba bučiuojantį berniuką į pilvą, bet girtų kalbų apie Rusijos raketas, smogiančias kaimyninei valstybei, tikriausiai niekas iš anksto neplanavo“, – parašė ji.

CBC žurnalistui Evanui Dyeriui pasirodė „labai keista viešumoje matyti girtą V. Putiną“.

Very strange to see Putin drunk in public. Being sober in a hard-drinking country is central to his public image. It was the main contrast he drew between himself and Yeltsin. A big part of his appeal, especially to long-suffering Russian woman. But no doubt, he’s plastered here. https://t.co/jGHhEFkSLK — Evan Dyer (@EvanDyerCBC) December 8, 2022



„Blaivumas alkoholio vartojimu garsėjančioje šalyje yra esminė jo viešojo įvaizdžio dalis, – tviteryje parašė E. Dyeris. – Tai buvo pagrindinė savybė, kuria jis skyrėsi nuo Boriso Jelcino... Bet, be jokios abejonės, šiame vaizdo įraše jis yra įkaušęs.“

Ekonomistas ir rašytojas Andersas Aslundas irgi nurodė, kad tai pirmas kartas, kai mato V. Putiną „girtą viešoje vietoje“.

This is the first time that I have seen Putin seeming drunk in any context. He talks nonsense as usual, but he seems to realize that he is a loser. Very interesting & promising. All Russians will see that he is drunk & weak. https://t.co/h2Q1EevJqR — Anders Åslund (@anders_aslund) December 8, 2022



„Jis šneka nesąmones kaip visada, bet, regis, supranta, kad yra nevykėlis, – sakė A. Aslundas. – Labai įdomus ir daug žadantis vaizdelis. Visi rusai pamatys, kad jis girtas ir silpnas.“

„Oho. Dar neteko matyti V. Putino girto ar girdėti, kad būtų pasigėręs (jis girdavosi, kad nevartoja alkoholio), – tviteryje parašė žurnalo „New Lines Magazine“ pasaulio naujienų redaktorė Amie Ferris-Rotman. – Tikriausiai reikalai Ukrainoje klostosi labai prastai.“