Žiniasklaida: du su Kremliumi susiję oligarchai tęsia verslą Latvijoje ir gauna ES pinigų

ELTA

Su Kremliumi susiję oligarchai Iskandaras Machmudovas ir Andrejus Bokarevas aktyviai tęsia verslą Latvijoje, kontroliuoja kompanijas Rygoje tiek asmeniškai, tiek per statytinius, be to, jie gauna finansavimą iš Europos Sąjungos dotacijų pavidalu, praneša portalas „The Insider“.

Machmudovas ir Bokarevas 2021 metų duomenimis kontroliuoja Rygos elektros mašinų gamyklą (RER) – didelę Latvijos įmonę, kuri gamina elektros įrangą traukiniams, metro vagonams ir miesto visuomeniniam transportui. Latvijos verslo registro duomenimis, 36 proc. RER akcijų 2021 metais kontroliavo Rusijos juridinis asmuo „TransComponent Holding“. Jame po 20 proc. akcijų per juridinių asmenų grandinę turi Kremliaus oligarchai, dar 46 proc. – Maskvos bendrovė „Krona Grup“, su kuria jie taip pat susiję, kitomis akcijomis dalijasi mažiau žinomi Machmudovo ir Bokarevo partneriai. Rusų oligarchų kontroliuojama Latvijos kompanija dirba visoje Europoje. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį ji Čekijoje pristatė naują elektros variklį troleibusams ir autobusams. Be to, RER gauna ES finansavimą – per dotacijas, kurias skirsto Latvijos investicijų ir plėtros agentūra ir Latvijos ekonomikos ministerija. Kaip pažymi „The Insider“, Rusijoje oligarchams priklauso kompanijos, kurios yra Rusijos gynybos ministerijos tiekėjos. Anksčiau jie turėjo „Kalašnikovo“ ginkluotės koncerno akcijų, o dabar per bendrovę „Kolomenskij zavod“ toliau tiekia dyzelinius variklius Rusijos kariniams laivams. Machmudovas ir Bokarevas figūravo keliose baudžiamosiose bylose kaip verslininkai, padėję plauti nusikalstamo pasaulio pinigus. Pasak portalo, jų verslo ryšiai apima visas Baltijos šalis.