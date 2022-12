Du Rusijos sąjungininkai viešai atmetė Putino pasiūlymą

Rusijos sumanyta schema, skirta palengvinti gamtinių dujų pardavimą Kinijai ir kitoms Azijos rinkoms per „dujų sąjungą“ su Kazachstanu ir Uzbekistanu, dviejose Vidurio Azijos šalyse sutikta be aplodismentų. Spėjama, kad bent iš dalies tokią situaciją lėmė ir Rusijos karo Ukrainoje faktas, rašo „Voice of America“ (VOA).

Trečiadienį Uzbekistano energetikos ministras Jurabekas Mirzamahmudas aršiai sukritikavo siūlymą, apie kurį pirmą kartą viešai prabilta praeitą savaitę, pareikšdamas, kad jo šalis niekada dėl galimos ekonominės naudos nerizikuos savo nepriklausomybe, „Jeigu importuosime dujas iš kitos šalies, mūsų bendradarbiavimas bus pagrįstas išskirtinai komercine sutartimi. Mes niekada mainais už dujas nesutiksime su jokiomis politinėmis sąlygomis“, – teigiama ministro vaizdo kreipimesi. „Net jeigu su Rusija bus pasiektas susitarimas dėl dujų, tai dar nereiškia sąjungos. Uzbekistanas su Rusija nesiriboja. Taigi, derybos skirtos dujų tiekimui per kaimyninį Kazachstaną. Tai būtų techninė sutartis... o ne sąjunga“, – patikslino Uzbekistano energetikos ministras. Schemą pristatė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per lapkričio 28 dieną Maskvoje vykusį susitikimą su Kazachstano prezidentu Kasymu Jomartu Tokajevu. Nors siūlomos sąjungos detalės ir lieka neaiškios, kaip teigia kai kurie analitikai, planas turi šiokios tokios ekonominės prasmės Vidurio Azijos šalims, ypač Uzbekistanui, kuriam žiemą vos pakanka savų dujų, o paspaudus didesniam šaltukui jų netgi trūksta. Įsitraukę į dujų sąjungą su Rusija, kuri yra didžiausia dujų eksportuotoja, jie galės užsitikrinti stabilų tiekimą per jau egzistuojantį vamzdyną, iš Rusijos nutiestą į dvi minimas šalis, tuomet dujų perteklius keliautų jau kitu vamzdynu, besidriekiančiuį jų teritorija iš Turkmėnijos į Kiniją. Tokiu būdu Rusija iškart gautų naujų priemonių didinti pajamas iš dujų pardavimo Kinijai ir galimai kitoms Azijos rinkoms, taip kompensuodama prarastus energijos pardavimus Europai, ką lėmė dėl karo Ukrainoje įvestos sankcijos. Nepaisant to, schema sulaukė nuožmaus viešo pasipriešinimo Kazachstane ir Uzbekistane, galimai paskatinto baimės, kad susitarimas gali turėti nepageidaujamų politinių pasekmių. Dauguma nuogąstauja, kad teritorinės „šiaurinės kaimynės“ ambicijos gali vien Ukraina, kuris, kaip ir jie, yra buvusi Maskvos vadovautos Sovietų Sąjungos, narė, neapsiriboti. „Mums iš Kremliaus dujų sąjungos naudos jokios, o prarasti galime labai daug. Rusija nori mūsų strateginio ištekliaus sąskaita sustiprinti savą poziciją“, – VOA sakė Uzbekistano ekonomistas ir buvęs šalies valdžios pareigūnas Abdula Abdukadirovas. Su Rusija 7600 kilometrų sieną turinis Kazachstanas (praeitais metais dvišalė prekyba siekė 21,5 mlrd. dolerių) Maskvą regi kaip strateginę partnerę ir priklauso net dviem V. Putino vadovaujamiems blokams: Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijai bei Eurazijos ekonomikos sąjungai. Per Rusijos karą su Ukrainą Astana laikėsi nuo Maskvos atokiau ir netgi nepripažino Rusijos įvykdytos keturių dalinai okupuotų Ukrainos regionų aneksijos. Toks elgesys sulaukė Rusijos valdžios kritikos, kuri nesibodi priminti, kad etniniai rusai sudaro net 16 proc. šalies gyventojų. Kol kas Kazachstano valdžia tėra pasakiusi tik tai, kad analizuoja ir svarsto Rusijos pateiktą siūlymą, o štai Uzbekistano administracija iki trečiadienio, kol pagaliau prabilo šalies energetikos ministras, tylėjo kaip vandens į burną prisisėmusi. Uzbekistano prezidentas Šavkatas Mirzijojevas nesusitiko su praeitą savaitę šalyje viešėjusiu Rusijos ministru pirmininku Michailu Mišustinu, nors Rusija ir yra antroji pagal dydį Uzbekistano verslo partnerė (praeitais metais dvišalės prekybos apimtys sudarė 7 mlrd. dolerių). M. Mišustinas buvo priverstas susitikti su savo kolega iš Uzbekistano, šalies premjeru Abdula Aripovu. Jie kalbėjosi dvišaliame ekonomikos forume Samarkande. „Mūsų didžiausias ir ambicingiausios iniciatyvos yra energetikos sektoriuje“, – pareiškė M. Mišustinas, tvirtindamas, kad narystė Eurazijos ekonominėje sąjungoje Uzbekistanui duos daug naudos – „laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimą“. Rusijos ministras pirmininkas taip pat spaudė Taškentą „paspartinti 2018 metų susitarimo bendroms Rusijos sumanytos branduolinės jėgainės statyboms, kurios turėtų būti baigtos per dešimt metų „Rosatom“ priežiūroje,“ įgyvendinimą. Net keli pareigūnai VOA sakė, kad Uzbekistanas daugiau šiuo projektu nebesuinteresuotas, nors valdžia viešai to ir nenori pripažinti. Ekonomistas A. Abdukadirovas Rusijos energetikos žingsnius vertina kaip motyvuojamus noro sumenkinti neseniai atnaujintas Kazachstano ir Uzbekistano partnerystes ekonomikos ir saugumo klausimais. „Rusija akivaizdžiai to nenori, nes nori viena pati kontroliuoti regioną ir jo angliavandenilius. Kazachstanas turi gausių naftos ir dujų atsargų, Uzbekistanas – nors ir mažiau, bet taip pat jų turi. Rusija prižiūri energijos pardavimą, įskaitant Kinijai. Uzbekistano vaidmuo ribotas. Taigi, Maskva, kuri taip pat eksportuoja energiją, nenori jokios konkurencijos“, – sako ekspertas. A. Abdukadirovas tvirtina, kad V. Putino siūlomas apsikeitimas dujomis naudingas tik Maskvai: „Rusija nori mums ir kitiems pardavinėti mūsų pačių dujas, savo dujas tiesiogiai eksportuodama į Kiniją“. Jungtinėje Karalystėje veikiančios „Oxford Policy Advisory Group“ Vidurio Azijos vadovas Iskanderis Akylbajevas atkreipia dėmesį, kad Uzbekistanas neseniai sustabdė dujų eksportą Kinijai egzistuojančiu vamzdynu, nes pačiai šaliai ima stigti dujų, ir sako, kad „Kazachstanas planuoja kitais metais nutraukti ar apriboti dujų eksportą. Ir tai be jokios abejonės kelią nerimą Pekinui“. „Rusija mano, jog labai logiška išsiųsti dalį perteklinių dujų Kazachstanui ir Uzbekistanui trišale sąjunga su ypatingais tarifais ir susitarimais“, – sako jis, bet pripažįsta, kad ilgalaikėje perspektyvoje abi šalys dėl to gali tapti labiau priklausomos nuo Rusijos. Paulas Stronski iš „Carnegie Endowment“ sako, kad Rusija „labai nori parodyti nesanti izoliuota“, o tam pasitarnautų energetikos susitarimas su Vidurio Azijos šalimis, tačiau Uzbekistanas ir Kazachstanas „nenori pernelyg suartėti su Maskva, turint omenyje Rusijos pomėgį energiją versti ginklu, o kur dar Vakarų sankcijų baimė“. Nors savų problemų turinčiai Astanai ir Taškentui parama visai praverstų, tačiau abiem neprastai sekasi „pataikauti Kremliui dalyvaujant susitikimuose ir leidžiant Rusijai išsakyti savo pageidavimus, o paskui bandyti nusiplauti tankas. Vidurio Azijai sekasi simboliškai atgrasyti Rusiją, bet realūs veiksmai, deja, labai riboti“, tikina P. Stronski. P. Stronski teigimu, Vidurio Azijos šalys gali „iki tam tikros ribos sutikti su Rusija“ –dirbdamos kartu ir įtraukdamos daug dujų turintį Turkmėnistaną: „Darbas regiono formatu visoms šalies suteikia savotišką politinį stogą, taip padidinant savo įtaką tiek Rusijos, tiek Kinijos akyse“.