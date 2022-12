Argentinos viceprezidentei dėl korupcijos skirta kalėjimo bausmė

ELTA

Argentinos viceprezidentė Cristina Kirchner korupcijos procese nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme. Teismas pripažino ją kalta dėl valstybės lėšų švaistymo. Be to, teisėjai uždraudė C. Kirchner iki gyvos galvos eiti pareigas valstybės tarnyboje.

Buvusi prezidentė (2007–2015) pirmosios instancijos teismo nuosprendį gali skųsti. Todėl kol bus priimtas galutinis verdiktas, dar gali praeiti ne vieneri metai. Dėl to C. Kirchner kol kas lieka laisvėje ir galės vėl dalyvauti kitais metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Teismo procesas buvo susijęs su viešaisiais konkursais C. Kirchner politinėje gimtinėje Santa Kruso provincijoje šalies pietuose, be kita ko, tada, kai ji 2007–2015 metais užėmė Argentinos prezidento postą. Prokuroras Diegas Lucianis kalbėjo apie „tikrą institucinės korupcijos sistemą“ sudarant viešąsias sutartis. Kitas prokuroras Sergio Mola nurodė, kad „per 12 metų 51 konkurse nustatyta sistemingų pažeidimų“. C. Kirchner kaltinimus neigia ir kaltina teisėsaugą vykdant tyrimą prieš ją dėl politinių motyvų.