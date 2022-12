Merkel pripažino, kad Rusijos atžvilgiu padarė klaidų

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pripažino, kad jos politikoje Rusijos atžvilgiu buvo klaidų.

„Turėjome greičiau reaguoti į Rusijos agresyvumą“, – sakė A. Merkel interviu savaitraščiui „Die Zeit“, kuris bus paskelbtas ketvirtadienį.

A. Merkel komentarai buvo apie Rusijos įvykdytą Ukrainos Krymo pusiasalio okupaciją 2014 metais, kai NATO valstybės susitarė gynybai skirti 2 proc. savo bendrojo vidaus produkto.

„Vokietija padidino savo gynybos išlaidas NATO, tačiau vis dar nepasiekė 2 proc. tikslo, – sakė A. Merkel, – ir net aš ne kasdien sakiau ugningas kalbas, kad reikia tai daryti.“

Vis dėlto buvusi kanclerė sakė, kad nesigaili dėl savo paramos Vokietijos ir Rusijos dujotiekio „Nord Stream 2“ statybai. Projekto uždraudimas būtų „pavojingai pabloginęs“ santykius su Rusija, sakė A. Merkel.

Be to, pasak jos, Vokietijos priklausomybė nuo rusiškų dujų atsirado ne vien dėl bendro dujotiekio projekto. Ji sakė, kad per didelė priklausomybė visų pirma susijusi su tuo, kad Norvegija, Didžioji Britanija ir Nyderlandai tiekė per mažai dujų.