Kaip rašo dialog.ua, okupantai negali atsitokėti po sprogimo ir bepiločio atakos prieš Engelse esantį strateginės aviacijos aerodromą ir panikuoja socialiniuose tinkluose.

„Telegram“ kanalo „Astra“ žiniomis, per ataką apgadinti du bombonešiai „Tu-95“.

„Sužeisti du kariškiai, jie nugabenti į ligoninę“, – sakoma pranešime.

Two TU-95 planes supposedly damaged after a reported drone attack on an air base in Russian Engels, Saratov region.