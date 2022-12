Per sprogimą gyvenamajame name Rusijoje žuvo šeši žmonės

ELTA

Foto: Stopkadras

Sekmadienį per sprogimą penkių aukštų gyvenamajame name Rusijos Nižnevartovsko mieste žuvo šeši žmonės, yra sužeistųjų ir dingusių be žinios, praneša portalas „euronews.com“.

Preliminariais duomenimis, sprogo dujų balionas. Sugriuvo dalis perdangų ir pastato fasadas. Nukentėjo 15 butų. Keli žmonės atsidūrė po griuvėsiais. Į ligoninę nugabenti keturi namo gyventojai, jiems diagnozuoti nudegimai ir smegenų sukrėtimas, trijų nukentėjusiųjų būklė yra sunki. Daugiau kaip 50 žmonių laikinai įkurdinti miesto mokyklose. TASS praneša, kad namas nebuvo dujofikuotas, gelbėtojai aptiko dujų baliono fragmentų. Į Nižnevartovską atvyko Rusijos nepaprastųjų situacijų ministras Aleksandras Kurenkovas. Gelbėjimo darbuose dalyvauja apie 200 žmonių, juos apsunkina 23 laipsnių speigas.