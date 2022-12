Žiniasklaida: Rusija ruošiasi dar vienai oro atakai prieš Ukrainą

Prie Saratovo esančiame Rusijos kariniame aerodrome „Engelsas-2“ pastebimas padidėjęs aktyvumas. Tad dar viena Rusijos oro ataka prieš Ukrainą, matyt, yra neišvengiama, rašo Vokietijos leidinys „Spiegel“.

Aerodromo palydovinėse nuotraukose, kurias paskelbė kompanijos „Maxar Technologies“ ir „Planet Labs“, matyti beveik dvi dešimtys tolimojo nuotolio bombonešių Tu-95 ir Tu-160.

Jose taip pat užfiksuoti degalų pilstymo įrenginiai, dėžės su šaudmenimis, transporto priemonės ir remonto medžiagos.

Be to, kilimo ir tūpimo take stovi daug didelių krovininių orlaivių. Taip pat matyti vežimėliai, naudojami sparnuotosioms raketoms Ch-55 ir Ch-101 gabenti.

Analitikų nuomone, didelis bombonešių skaičius ant kilimo ir tūpimo tako yra „karo veiksmų aktyvinimo, jeigu ne neišvengiamos plataus masto atakos“ ženklas.

„Engelsas-2“ yra viena svarbiausių Rusijos karinių oro pajėgų bazių. Čia dislokuoti du strateginių bombonešių pulkai.