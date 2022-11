Ukraina: sunaikinta dar 390 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 390 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 84 600 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 892 tankų, 5 822 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 870 artilerijos sistemų, 393 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 209 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 1 537 dronų, 480 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 387 automobilių, 161 specialiosios technikos vieneto.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.