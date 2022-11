Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė „Radio Free Europe / Radio Liberty“ žurnalistas Rikardas Jozwiakas.

Pasak žurnalisto, ESBO jau sulaukė pikto Rusijos laiško.

Warsaw has decided to bar the entry of the Russian foreign minister Sergey Lavrov to #Poland for the OSCE ministerial meeting in Lodz on 1-2 Dec. #Russia has responded with a furious letter to OSCE. #Ukraine