Jis sakė, kad Aljansas „stebi padėtį Lenkijoje“, pridūrė, kad „sąjungininkai atidžiai konsultuojasi“.

J. Stoltenbergas pridūrė: „Kalbėjausi su prezidentu Duda apie sprogimą Lenkijoje. Pareiškiau užuojautą dėl žuvusių žmonių. NATO stebi situaciją, o sąjungininkai atidžiai konsultuojasi“.

Jis pabrėžė, jog itin svarbu, kad visi faktai būtų nustatyti.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.