Internautai atkreipė dėmesį į tai, kaip skiriasi pirmadienį V. Zelenskio ir prieš kurį laiką Vladimiro Putino dėvėtų striukių kaina.

Žiniasklaida jau anksčiau įvertino, kad V. Putinas šių metų kovą, dalyvaudamas Maskvos Lužnikų stadione surengtame propagandiniame koncerte, vilkėjo striukę, kuri kainuoja apie 12–15 tūkst. dolerių.

Greta abiejų šalių prezidentų socialiniuose tinkluose plintančiame montaže taip pat siūloma palyginti, kaip atrodo Ukrainos kariai ir kaip – Rusijos.



„Prioritetai. Tai ne karas tarp dviejų šalių, tai laukinių Putino viduramžių karas prieš demokratiją ir ateitį“, – sureagavo vienas „Twitter“ vartotojas.

„Beprotiška, kad yra striukių, kurios tiek daug kainuoja. Tik pažiūrėkite į šį palyginimą. Koks skirtumas!“

„Nuotrauka pasako daug ir apie daug ką“, – apibendrina internautai.

