A. Gurulovas sakė, kad svarbu pamatyti, „kaip viskas klostysis“ po to, kai Rusijos pajėgos pasitrauks iš Chersono, rašo portalas skynews.com.

Jis sakė: „Lapkritis yra gana šiltas, taip pat ir Ukrainoje. Galiu jus patikinti, kad ne vėliau kaip po dviejų ar trijų savaičių tikrai visur bus minusinė temperatūra. Visuose didžiuosiuose miestuose, taip pat ir mažuose, bus gana nemalonu! Praktiškai visur Ukrainoje. Šiandien toliau sistemingai išvedama iš rikiuotės jų elektros tiekimo sistema – tai, beje, yra vienas svarbiausių mūsų būsimos sėkmės ir pasirengimo puolimui veiksnių.“

P. Gurulovas toliau teigė, kad „nėra kitos išeities“, kaip tik Kremliaus kariuomenei pasiekti sieną su Lenkija, Slovakija, Vengrija ir Rumunija.

Jis pridūrė: „Tai tiesiog neišvengiama! Kitos išeities nėra! Mes vis tiek ten pateksime. Tai tik laiko klausimas!“

