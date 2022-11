Netanyahu sekmadienį gaus mandatą naujai Izraelio vyriausybei formuoti

Buvęs Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sekmadienį oficialiai gaus mandatą naujai šalies vyriausybei formuoti, pranešė prezidento Isaaco Herzogo kanceliarija.

Gavęs mandatą, B. Netanyahu vyriausybės formavimui turės 28 dienas, tačiau dar galės šį terminą pratęsti dviem savaitėms. Naująją šalies valdžią sudarys lapkričio 1 d. vykusius parlamento rinkimus laimėjęs jo vadovaujamas dešinysis blokas, kuriai priklauso paties B. Netanyahu dešiniojo sparno partija „Likud“, dvi žydų ultraortodoksų partijos ir kraštutinės dešinės aljansas „Religinis sionizmas“. Bloko atstovai per balsavimą gavo 64 iš 120 vietų šalies parlamente Knesete.

Tai Izraeliui buvo jau penktieji per pastaruosius trejus su puse metų parlamento rinkimai, tačiau po ilgą laiką trukusios beprecedentės politinės suirutės šalis dabar galimai turės stabilią valdančiąją koaliciją. Nepaisant to, manoma, kad ji bus labiausiai nukrypusi į dešinę per visą šalies istoriją.

B. Netanyahu prieš naujausius rinkimus jau yra keliskart buvęs šalies ministru pirmininku. Jis vadovavo vyriausybei 1996–1999 m. ir 2009–2021 m. Tačiau 73-ejų politikos veteranas šiuo metu tebėra teisiamas dėl įtarimų korupcija, kuriuos jis neigia.