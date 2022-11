„Labas visiems, vaikinai, aš gyvas“, – sako kareivis, kurio veidas nakties dangaus fone atrodo akivaizdžiai pavargęs.

„Ką galiu pasakyti? Viskas, ką sakiau, įvyko. Tiems, kurie bando rasti pateisinimų, ar lygina tai su Borodinu [kruvinu mūšiu, įvykusiu per Napoleono invaziją į Rusiją] ar dar kuo nors, galite drąsiai pasakyti, kad eitų na***. Tuos, kurie mano, kad toliau viskas bus gerai, taip pat siųskite na***“.

„Jie kasa įtvirtinimus Kryme, ir viename dalinyje, kurio pavadinimo neįvardysiu, paskutinis įsakymas buvo persirengti civiliais drabužiais ir nešdintis, kur tik norite“, – sakė jis.

Įspėjimas: vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika

Russian fighter who was previously in Kherson, "13th", is in panic mode, saying... just watch for yourself. pic.twitter.com/yHFRRDIZnU