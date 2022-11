Graikijoje vyksta streikai dėl didesnių algų

ELTA

Graikijoje trečiadienį vyksta streikai dėl didesnių atlyginimų. Tūkstančiai žmonių Atėnuose, Salonikuose ir kituose miestuose, be to, išėjo į gatves. „Mes norime gyventi“ ir „Didesnių algų, brangimui – ne“, – skandavo jie per protestus.

Dėl streikų iš uostų neišplaukė keltai. Darbą nutraukė ir oro dispečeriai. Dėl to buvo atšaukta arba vėlavo daug skrydžių. Buvo praktiškai paralyžiuotas viešasis transportas. Taip pat streikavo žurnalistai – dėl to internete, per radiją ir televiziją beveik nebuvo žinių. Nedirbo valdžios institucijos ir mokyklos. Tačiau šis tradicinis rudens streikas nėra visuotinis. Sąlyginai didelis savarankiškai dirbančiųjų sektorius trečiadienį dirbo įprastai, kaip ir didieji koncernai, paslaugų teikėjai, kioskai, tavernos, kavinės ir viešbučiai. Pirkėjų laukė prekybos centrai ir kitos parduotuvės. Profsąjungos pirmiausiai reikalauja didesnių algų ir didesnės valstybės paramos, kad būtų kompensuota infliacija bei augančios pragyvenimo ir energijos išlaidos. Mitingų ir demonstracijų pakraščiuose anarchistai mėtė padegamuosius užtaisus – policija į tai reagavo ašarinėmis dujomis.