JT paragino Egiptą paleisti sausą bado streiką paskelbusį politinį disidentą

Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas antradienį paragino Egiptą nedelsiant iš kalėjimo paleisti politinį disidentą Alaą Abdel Fattahą, kuris yra paskelbęs bado streiką, o šiuo metu atsisako ir vandens.

„Raginu Egipto vyriausybę nedelsiant iš kalėjimo paleisti Abdel Fattahą ir suteikti jam būtiną medicininę pagalbą“, – teigiama V. Turko pranešime, kuriame priduriama, kad aktyvistui „gresia didelis pavojus“.

„Jo sausas bado streikas kelia rimtą pavojų jo gyvybei“, – sakė JT žmogaus teisių vadovas.

40 metų A. Abdel Fattahas buvo svarbi figūra per 2011-ųjų „Arabų pavasario“ revoliuciją, kurios metu buvo nuverstas ilgametis autokratas Hosni Mubarakas.

Po septynis mėnesius trukusio bado streiko, kurio metu jis suvartodavo tik „100 kalorijų per dieną“, pastarąją savaitę jis visiškai atsisakė maisto, o sekmadienį nustojo gerti vandenį. Šis jo sprendimas dėl sauso bado streiko sutampa su sekmadienį Egipte pasidėjusiu JT aukščiausiojo lygio susitikimu klimato klausimais COP27.

„Esame labai susirūpinę dėl jo sveikatos“, – žurnalistams Ženevoje teigė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovė spaudai Ravina Shamdasani. Ji taip pat apgailestavo, kad „dėl jo dabartinės būklės trūksta skaidrumo“.

R. Shamdasani pridūrė, kad V. Turkas penktadienį bendraudamas su Egipto pareigūnais iškėlė ir A. Abdel Fattaho bylos klausimą.

JT atstovė Alessandra Vellucci žurnalistams teigė, kad JT vadovas Antonio Guterresas taip pat iškėlė šį klausimą COP27 konferencijos kuluaruose.

A. Abdel Fattaho byla sukėlė rimtą pasipiktinimą viršūnių susitikimo klimato klausimais metu.

Naujasis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį susitiko su Egipto prezidentu Abdel Fattahu al Sisi bei padidino spaudimą iš kalėjimo paleisti A. Abdel Fattahą.

Šis raginimas pasigirdo praėjus kelioms valandoms po to, kai trys Egipto žurnalistai pareiškė, kad pradėjo bado streiką solidarizuodamiesi su kalinamu politiniu disidentu.

Aktyvistai COP27 metu socialiniame tinkle „Twitter“ gausiai skelbia įrašus su grotažyme „#FreeAlaa“. Taip pat keli pranešėjai savo kalbas baigė cituodami jo knygos pavadinimą „You have not yet been defeated“ (angl. Jūs dar nesate nugalėti).

Nuo praeitų metų pabaigos A. Abdel Fattahas atlieka penkerių metų laisvės atėmimo bausmę už neva „melagingų naujienų transliavimą“. Didžiąją pastarojo dešimtmečio dalį jis praleido už grotų.

V. Turkas teigia, kad jo biuras ir kiti JT žmogaus teisių sistemos atstovai taip pat iškėlė klausimus dėl „kitų asmenų, kuriems savavališkai atimta laisvė ir kurie buvo įkalinti po nesąžiningų teismų“.

Žmogaus teisių grupės pažymi, kad Egipte laikoma daugiau nei 60 tūkst. vadinamųjų sąžinės kalinių.

JT žmogaus teisių vadovas taip pat pažymėjo, kad 2022-ųjų balandį, kai buvo atnaujintas Egipto prezidento malonės komiteto darbas, „daugelis asmenų buvo paleisti“.

Nepaisant to, V. Turkas paragino „Egipto valdžios institucijas vykdyti savo įsipareigojimus dėl žmogaus teisių ir nedelsiant paleisti visus savavališkai sulaikytus asmenis, įskaitant tuos, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, taip pat tuos, kurie buvo nesąžiningai nuteisti“.

„Niekas neturėtų būti sulaikytas už tai, kad naudojasi pagrindinėmis žmogaus teisėmis ar gina kitų teises“, – pridūrė JT žmogaus teisių vadovas.