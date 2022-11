Graikų pareigūnai audringoje jūroje ieško dešimčių dingusių migrantų

Graikijos pakrančių apsauga pranešė, kad antradienį dalyvauja dviejose atskirose gelbėjimo operacijose ieškodama dešimčių migrantų, kurie, kaip baiminamasi, dingo, jūroje siaučiant smarkiam vėjui.

Pakrančių apsaugos tarnybos atstovė spaudai teigė, kad beveik 60 žmonių laikomi dingusiais be žinios netoli Evijos salos po to, kai jų valtis nuskendo pučiant vėjui, kurio greitis siekia daugiau kaip 60 km per valandą.

„Vienas iš mūsų patrulinių laivų išgelbėjo devynis vyrus iš salelės, – sakė ji AFP. – Jie sakė, kad laive buvo apie 68 žmonės.“

Panaši operacija buvo vykdoma netoli Samo salos, siekiant surasti aštuonis žmones, kurie, kaip manoma, dingo pirmadienį.

Keturi išgelbėti migrantai sakė, kad valtimi, kuri apvirto, plaukė 12 žmonių.

Į Graikiją, Italiją ir Ispaniją iš Afrikos ir Vidurio Rytų bėga žmonės, ieškantys saugumo ir geresnio gyvenimo Europos Sąjungoje.

Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius išgelbėjo apie 1 500 žmonių, palyginti su mažiau nei 600 per visus praėjusius metus.

Graikų pareigūnai teigia, kad dabar neteisėtai žmones gabenantys asmenys dažnai renkasi ilgesnį ir pavojingesnį kelią, plaukdami ne iš Turkijos, o iš Libano, kad aplenktų ES patrulius Egėjo jūroje ir pasiektų Italiją.