Suvestinėje nurodoma, kad tokios raketos Baltarusijoje buvo pastebėtos spalio 17 d., Mačiulišų aerodrome. Palydovinėse nuotraukose matyti ten dislokuoti du naikintuvai-perėmėjai „MiG-31K Foxhound“ ir netoli jų stovinti didžiulė raketų talpykla, siejama su balistinėmis raketomis „oras-žemė“ „AS-24 Killjoy“.

Nepaisant to, anot ministerijos, taip Maskva greičiausiai tesiekia nusiųsti žinutę Vakarams, mat dislokuodama tokias raketas Baltarusijoje ji neįgytų didelio pranašumo savo kare prieš Ukrainą.

Baltarusija neretai apibūdinama kaip Rusijos marionetė. Ši šalis leidžia rusų pajėgoms naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022

