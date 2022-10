Rusijos valstybinėje televizijoje transliuojamos laidos „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ vedėjas trečiadienį eterio metu pripažino, kad NATO karinis ir pramoninis potencialas „visiškai kitoks, nei manėme“, tad jis ir toliau kels problemų Rusijos karinėms pajėgoms.

„Na, mes bent jau rengiame karines pratybas su savo strateginiais branduoliniais ginklais. Tikiuosi, kad mes iš tikrųjų jų turime, ir kad bent jau šiuo atžvilgiu tebesame pajėgūs“, – sakė V. Solovjovas vaizdo įraše, kurį tviteryje išplatino naujienų portalo „The Daily Beast“ apžvalgininkė ir Rusijos žiniasklaidos stebėsenos grupės įkūrėja Julia Davis.

Baigdamas savo komentarą V. Solovjovas girdimai atsiduso.

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov endorses Kadyrov's proclamation that Russia is embroiled in a jihad against Ukraine. He calls it a holy war. Solovyov sighs, moans and angrily ponders whether Russia actually has the nukes, since everything else is in such short supply. pic.twitter.com/06Evvo4PUE