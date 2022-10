JAV mokykloje nušauti du žmonės

ELTA

Per šaudynes mokykloje Jungtinių Valstijų Sent Luiso mieste užpuolikas nužudė mažiausiai du žmones ir kelis sužeidė. Aukos yra paauglė ir suaugusi moteris, pirmadienį sakė miesto Misūrio valstijoje policijos vadas Michaelis Sackas. Užpuolikas nušautas per susišaudymą su policija.

Nusikaltimo motyvas ir šaulio tapatybė kol kas nežinomi. M. Sacko duomenimis, užpuolikas buvo „maždaug 20 metų“. Policininkai pirmadienio rytą netrukus po 9.00 val. (16.00 val. Lietuvos laiku) buvo iškviesti dėl šaudymo mokykloje. Bėgantys mokiniai pasakojo apie užpuoliką su „ilgu ginklu“. Pareigūnai tada išgirdo šūvius ir galiausiai susidūrė su užpuoliku.