Būdamas RT programos rusų kalba vadovu, A. Krasovskis ne vieną mėnesį skelbė neapykantos kupinus komentarus apie Ukrainą. 47 metų vyras nuo vasario mėnesio yra ES sankcijų sąraše.

Skandalas kilo dėl to, kad vienoje televizijos laidoje A. Krasovskis pareikalavo, kad ukrainiečių vaikus, manančius, jog Ukrainą okupavo Rusija, reikia įmesti į upę ir nuskandinti arba uždaryti į trobelę ir padegti.

Jis taip pat neigė Ukrainos teisę egzistuoti, ragino šaudyti ukrainiečius ir menkino išprievartavimus.

Ši laida sukėlė tarptautinį pasipiktinimą.

„Antono Krasovskio pareiškimai yra barbariški ir žiaurūs“, – pirmadienį savo „Telegram“ kanale pareiškė RT vadovė.

„Galbūt Antonas paaiškins, kas jam sukėlė tą laikiną proto užtemimą ir kaip jam visa tai išsprūdo. Sunku patikėti, kad A. Krasovskis nuoširdžiai galvojo, kad reiktų skandinti vaikus. Kol kas stabdau mūsų bendradarbiavimą, nes nei aš, nei kiti RT darbuotojai negalime sau leisti net pagalvoti, kad kuris nors iš mūsų galėtų taip sapalioti“, – savo telegramo kanale rašė M. Simonian.

„Rusijos valdžios finansuojamo RT kanalo laidoje transliacijų direktorius Antonas Krasovskis ragina skandinti ir deginti ukrainiečių vaikus, laido pasibjaurėtinus komentarus apie rusų karių Ukrainoje vykdomus išprievartavimus, ir tvirtina, kad Ukraina neturėtų egzistuoti, o Rusijai besipriešinantys ukrainiečiai turėtų būti nušauti“, – socialiniame tinkle rašė „The Daily Beast“ žurnalistė Julia Davis.

Į A. Krasovskio komentarus jau dėmesį atkreipė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, jo žodžius pavadindamas genocido kurstymu.

Ministras tviteryje pasidalijo A. Krasovskio laidos ištrauka ir paragino šalis, kurios dar nėra uždraudusios RT kanalo, pagaliau tai padaryti: „Vyriausybės, kurios vis dar nėra uždraudusios RT, turėtų pažiūrėti šią ištrauką. Štai ką palaikote, leisdami RT veikti jūsų šalyse. Agresyvus genocido kurstymas (už tai šį žmogų patrauksime teisman), neturintis nieko bendra su žodžio laisve. RT turi būti uždraustas visame pasaulyje!“

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg