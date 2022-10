Rusijoje į karą jau užverbuota daugiau kaip 20 tūkst. kalinių, teigia žmogaus teisių gynėjai

Daugiau nei 20 tūkst. Rusijos kalinių jau užverbuoti dalyvauti kare prieš Ukrainą. Tokius skaičius įvardijo žmogaus teisių fondo „Rus Sidiaščiaja“ („Sėdinti Rusia“) vadovė Olga Romanova, rašoma „Telegram“ kanale „Agenstvo. Novosti“.

Ji pažymėjo, kad prieš savaitę užverbuotų kalinių skaičius siekė apie 15 tūkst. Vadinasi, per 7 dienas jų skaičius padidėjo mažiausiai 5 tūkstančiais.

O. Romanova mano, kad toks staigus kalinių „šaukimo“ skaičiaus šuolis įvyko dėl to, kad privačios karinės bendrovės „Wagner“ verbuotojai pradėjo „dirbti“ kolonijose už Uralo. Anksčiau jie apsiribodavo įkalinimo įstaigomis europinėje Rusijos dalyje. Be to, pasak žmogaus teisių gynėjos, į karą pradėti imti NVS piliečiai, pavyzdžiui, iš Baltarusijos ir Tadžikistano, atliekantys bausmę Rusijoje.

Ukrainiečių portalas „Guildhall“ primena, kad dar vasarą „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, artimas prezidento Vladimiro Putino bendražygis, pradėjo asmeniškai verbuoti kalinius iš Rusijos kolonijų į karą. Taip pat buvo pranešta apie įtariamųjų ikiteisminio sulaikymo įstaigose ir kovinės patirties turinčių nuteistųjų verbavimą.

Už dalyvavimą kare kaliniams pažadama malonė. Tačiau praktikoje užverbuoti kaliniai dažniausiai yra apgaudinėjami. Paprastai kaliniai į mūšį metami pirmieji, todėl daug jų žūsta.

Kaip kažkada pažymėjo vokiečių leidinio „Die Zeit“ žurnalistai, Rusijoje GULAG‘as (rus. Vyriausioji lagerių valdyba – red. past.) buvo ne panaikintas, o tik pervadintas į FSIN (rus. Federalinė bausmių atlikimo tarnyba – red. past.).