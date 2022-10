Rusų ekspertas apie TV eteryje ištartus savo paties žodžius: man prastai su galva

Kanalu RBK transliuotos laidos pradžioje Strategijų ir technologijų analizės centro direktorius Ruslanas Puchovas paprašė žurnalistės „nesiūbuoti valties“ ir neskirti pernelyg didelio dėmesio bepiločiams orlaiviams iš Irano, „kadangi tai klasikinė istorija, kai [daiktas yra, bet žodžio, kuriuo jis įvardijamas – ne]. Visi juk žinome, kad [bepiločiai] iš Irano, bet valdžia to nepripažįsta.“

Internete šį epizodą pakomentavę žmonės mano, kad R. Puchovas greičiausiai negalvojo, kad mikrofonai jau įjungti.

Visgi pats R. Puchovas pareiškė, kad nieko panašaus išvis nebuvo.

„Neprisimenu, kad būčiau taip kalbėjęs. Veikiausiai tai kažkas surežisuoto. Gal buvo, o gal nebuvo. Deja, neprisimenu. Seniai juk buvo. Po COVID prastai su galva“, – kalbėjo jis.

Kiek anksčiau Irano ir Rusijos atstovai paneigė JTO kaltinimus dėl bepiločių orlaivių eksploatavimo Ukrainoje: tada buvo pranešta, kad dronai gaminami ir pačioje Rusijoje.

Rusija ir Iranas ginasi dėl dronų

Rusija trečiadienį įspėjo Jungtines Tautas netirti įtariamų iranietiškų dronų smūgių Ukrainoje ir prisijungė prie Irano, neigdamos ginklų kilmę, Europos Sąjungai rengiant naujas sankcijas.

Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė sušaukė uždarą Saugumo Tarybos posėdį dėl įtariamo dronų pardavimo Rusijai, kurį jos pavadino JT ginklų apribojimų Iranui pažeidimu.

ES ir JAV teigė turinčios įrodymų, kad Iranas tiekė Rusijai nebrangius dronus „Shahed-136“, kurie nusileidę sprogsta ir dėl kurių pirmadienį Kyjive žuvo penki žmonės bei buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra.

Ukraina, kuri svarsto galimybę nutraukti diplomatinius santykius su Teheranu, teigia, kad jos kariuomenė per kiek daugiau nei mėnesį numušė daugiau nei 220 Irano dronų, be to, pasirodė nuotraukų, kurios, atrodo, nurodo į ryšius su Iranu.

Tačiau Rusijos diplomatas Dmitrijus Polianskis pasmerkė „nepagrįstus kaltinimus ir sąmokslo teorijas“, kaip įrodymą nurodydamas, kad ant dronų, oficialiai vadinamų bepiločiais orlaiviais, buvo užrašytas rusiškas žodis „pelargonija“.

„Rusijos kariuomenės Ukrainoje naudojami bepiločiai orlaiviai yra gaminami Rusijoje, – žurnalistams sakė D. Polianskis. – Rekomenduočiau nenuvertinti Rusijos dronų pramonės technologinių galimybių.“

Tačiau jis įspėjo, kad JT, vykdydamos galiojančias sankcijas Iranui, nesiimtų jokių tyrimų Ukrainoje.

„Komanda neturi įgaliojimų atlikti tyrimus, ji nėra sankcijų komiteto dalis. Taigi tai būtų absoliučiai neprofesionalu ir politiška“, – sakė jis.

Jei JT sekretoriatas ar generalinis sekretorius Antonio Guterresas vis tiek tęs savo veiklą, „turėsime iš naujo įvertinti savo bendradarbiavimą su jais, o tai vargu ar atitinka kieno nors interesus“, sakė D. Polianskis.

Irano pasiuntinys JT Amiras Saeidas Iravanis taip pat atmetė „nepagrįstus ir nepamatuotus teiginius“ dėl dronų perdavimo ir sakė, kad Teheranas, kuris susilaikė balsuojant dėl karo Ukrainoje, nori „taikaus [karo] sprendimo“.

Tuo pat metu Iranas patiria vis didesnį spaudimą dėl represijų prieš didžiausius pastarųjų metų protestus, kuriuos išprovokavo 22-ejų metų Mahsos Amini, kurią sulaikė liūdnai pagarsėjusi klerikalinės valstybės „moralės policija“, mirtis.

ES ketvirtadienį sutarė dėl sankcijų atsakingiesiems už iranietiškų dronų tiekimą Rusijai.

Blokui pirmininkaujanti Čekija pranešė, kad susitarta dėl sankcijų trims asmenims ir vienam subjektui.

Naujienų agentūros AFP matytame sąraše nurodyta, kad 27 šalių blokas taikys sankcijas trims aukšto rango kariniams pareigūnams, įskaitant Irano ginkluotųjų pajėgų štabo viršininką generolą Mohammadą Hosseiną Bagheri, taip pat dronų gamintojai „Shahed Aviation Industries“ – aviacijos ir kosmoso bendrovei, susijusiai su galingąja Revoliucine gvardija.

JAV tvirtina, kad minimi dronai pažeidė 2015 metų 2231-ąją JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuria buvo įtvirtintas dabar ant žlugimo ribos atsidūręs branduolinis susitarimas su šiitiška respublika.

Rezoliucijoje numatytas draudimas Iranui parduoti įprastinę ginkluotę nustojo galioti 2020 metais, nepaisant tuometinės JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pastangų.

JAV nenurodė įtariamo pažeidimo, tačiau 2231-oji rezoliucija iki 2023 metų spalio vis dar draudžia bet kokius ginklų perdavimus, kurie galėtų būti naudingi branduolinį užtaisą galinčioms nešti balistinėms raketoms.

Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as sakė, kad JAV turi „apsčiai įrodymų“ apie iranietiškų dronų gabenimus į Rusiją, nors „Iranas ir toliau meluoja“ apie šias siuntas. N. Price'as sakė, kad JAV ir jų sąjungininkės „nedvejodamos taikys sankcijas“ bet kuriai su šiais perdavimais susijusiai valstybei.

Irano susidorojimas su protestuotojais jau privedė prie naujų Vakarų sankcijų dėl žmogaus teisių ir nustūmė į antrą planą JAV prezidento Joe Bideno pastangas atkurti 2015 metų branduolinį susitarimą, iš kurio D. Trumpas išvedė JAV.

Vakarų pareigūnai pabrėžė, kad Irano dronai yra įrodymas, jog Rusijos, istoriškai vienos didžiausių ginklų eksportuotojų pasaulyje, arsenalas dėl nuostolių mūšio lauke smarkiai išsekęs.

JAV paskelbė žvalgybos duomenis, kuriuose teigiama, kad iranietiški dronai dažnai sugenda, o Rusija taip pat kreipėsi į Šiaurės Korėją, nors Kinija, kaip pranešama, atmetė raginimus siųsti ginklų.

Vašingtone viešintis Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras teigė, kad Rusija kliaujasi dronais tiek dėl mažų atsargų, tiek dėl Ukrainos laimėjimų.

Rusai „supranta, kad šiuo metu jie neturi pranašumo ore, nes Ukrainos pusėje yra oro gynyba. Jie jau prarado daug lėktuvų“, sakė H. Pevkuras žurnalistams.