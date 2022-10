„Surovikino ir Saldo pareiškimais tikriausiai bandoma sudaryti informacines sąlygas visiškam rusų traukimuisi per Dnieprą, dėl ko Chersono miestas ir kitos reikšmingos Chersono srities teritorijos bus perleistos besiveržiantiems Ukrainos kariams“, – mano JAV karo studijų instituto analitikai.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Bidenas: Putinas yra nepaprastai sunkioje padėtyjeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį sakė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas yra „nepaprastai sunkioje padėtyje“ Ukrainoje ir kad jam nebeliko daug galimybių, tik bandyti brutaliai priversti civilius pasiduoti.„Galvoju, kad Vladimiras Putinas atsidūrė nepaprastai sunkioje padėtyje“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė J. Bidenas.„Atrodo, kad vienintelė jam prieinama priemonė yra brutaliai versti atskirus Ukrainos piliečius, bandyti įbauginti juos ir priversti pasiduoti. [Tačiau] jie to nedarys“, – pridūrė JAV prezidentas.

Ukraina po Rusijos smūgių apribojo elektros vartojimąUkraina paragino gyventojus nuo ketvirtadienio smarkiai riboti elektros vartojimą, Rusijos kariuomenei prieš žiemą sunaikinus trečdalį kaimynės elektros stočių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su energijos kompanijų atstovais sakė, kad rengiamasi „visiems įmanomiems scenarijams turint galvoje [artėjančią] žiemą“.Vakaro kreipimesi V. Zelenskis įspėjo, kad „Rusijos teroras bus nukreiptas į energetikos objektus“, ir paragino šalį nuo ketvirtadienio 7 val. ryto (ir Lietuvos laiku) taupyti elektrą.Vyriausybė „dirba, kad būtų įkurta mobilių elektros tiekimo punktų itin svarbiems infrastruktūros objektams miestuose ir kaimuose“, pridūrė prezidentas.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paprašė sostinės gyventojų nenaudoti didelių elektros prietaisų ir sakė, kad „net menkas sutaupymas ir elektros suvartojimo sumažinimas kiekviename būste padės stabilizuoti šalies energetinės sistemos darbą“.

Analitikai: Rusija planuoja perleisti ChersonąRusijos valdžia tikriausiai kuria informacines sąlygas, kad pagrįstų planuojamą savo karių atsitraukimą ir didelių Chersono srities teritorijų perdavimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.„Surovikino ir Saldo pareiškimais tikriausiai bandoma sudaryti informacines sąlygas visiškam rusų traukimuisi per Dnieprą, dėl ko Chersono miestas ir kitos reikšmingos Chersono srities teritorijos bus perleistos besiveržiantiems Ukrainos kariams“, – mano JAV karo studijų instituto analitikai.

Mariupolyje nuo pagrindinėje aikštėje esančių vėliavų stiebų dingsta Rusijos vėliavosRusijos pajėgų laikinai užgrobtame Mariupolyje, miesto centre esančioje Laisvės aikštėje, nuo vėliavų stiebų dingo Rusijos vėliavos.Tai teigia Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, praneša „Ukrinform“."Laisvės aikštėje visi rusiški skudurai staiga dingo nuo vėliavos stiebo. Galbūt tai neatsitiktinumas... Mariupolio rezistencija siunčia linkėjimus", – rašė P. Andriuščenka.

Visoje Ukrainoje bus įvesti elektros energijos apribojimaiNuo rytojaus visoje Ukrainoje bus įvesti elektros energijos tiekimo apribojimai, pranešė prezidento vyresnysis patarėjas, rašoma Sky News.„Šiandien, spalio 19 d., priešas, negalintis konkuruoti mūšio lauke su Ukraina, vėl užpuolė civilinę energetikos infrastruktūrą. Todėl rytoj vartotojams taikysime kontroliuojamus apskaičiuotus apribojimus, kuriuos privalome įgyvendinti, kad sistema veiktų subalansuotai“, – pabrėžiama pranešime.

Vidaus reikalų ministerija įspėja apie rimtą naujų Rusijos smūgių grėsmęRusija grasina toliau smogti Ukrainos kritinei infrastruktūrai. Vakarų sąjungininkai turėtų padėti ją apsaugoti.Tai interviu agentūrai UNIAN pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.„Tai reiškia, kad reikia duoti 20 kartų daugiau NASAMS arba IRIS-T oro gynybos sistemų nei iki šiol. <...>Rusija bijo NATO, Putinas bijo NATO. <...> Smūgiai bus tęsiami. Žiema bus sunki. Reikia tiesiai pasakyti visiems, kurie turi galimybę apsirūpinti elektros generatoriais, naudoti medieną ir optimaliai išnaudoti gyvenamąjį plotą. Tai nebus lengva“, – sakė jis.

Beveik 40 proc. Ukrainos energetikos infrastruktūros rimtai pažeista Apie 40 proc. Ukrainos energetikos infrastruktūros yra smarkiai pažeista.Pasak UNIAN korespondento, apie tai pranešė energetikos ministro patarėjas Oleksandras Charčenka.„Deja, naujausiais duomenimis, apie 40 proc. visos infrastruktūros yra smarkiai pažeista. Remonto ir prijungimo darbai tęsiami, tačiau šiandien ir rytoj reikėtų tikėtis gedimų. Bus ne tik avarinių, bet ir planinių išjungimų, kad būtų sumažinta tinklo apkrova“, – sakė A. Charčenka.

Pavasarį gali padidėti puolimo iš Baltarusijos grėsmėPavasarį gali padidėti puolimo iš Baltarusijos teritorijos grėsmė. Pasak UNIAN korespondento, tai per teletiltą pareiškė Ukrainos Jungtinių pajėgų vado padėjėjas Jevhenas Silkinas.„Tikimybė, kad pasikartos invazija į Ukrainą nuo šiaurinių sienų su Baltarusija, yra labai maža, tačiau ji nėra visiškai atmestina. Mūsų vertinimu, iki šių metų pabaigos priešas nesugebės sukaupti pakankamai pajėgų puolimui, tačiau pavasarį tokia grėsmė gali padidėti“, – sakė A. Silkinas.Jis pažymėjo, kad didžioji dalis Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų yra pasienio regionuose. Oficialiais duomenimis, šiuo metu Baltarusijos teritorijoje yra 10 000 mobilizuotų Rusijos karių, 170 tankų, 200 šarvuotų kovos mašinų ir 100 minosvaidžių.Nuo pat pirmųjų plataus masto invazijos dienų Lukašenka suteikė Putinui šalies teritoriją kaip karinį poligoną. Būtent iš Baltarusijos pirmieji okupantų tankai įvažiavo į Šiaurės Ukrainą.Šiuo metu Rusijos kariuomenė naudoja respublikos oro erdvę raketų smūgiams prieš Ukrainos miestus.

Dar vienas incidentas Belgorode – dalis miesto liko be šviesosTrečiadienį Rusijos mieste Belgorode, esančiame netoli sienos su Ukraina, užsidegė vieną iš elektros pastočių, dėl to dalis miesto liko be šviesos.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Belgorodo srities gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.Pasak valdininko, „dėl per aukštos įtampos“ pastotėje išsijungė transformatorius, dviejose gatvėse nėra šviesos. Incidento vietoje jau dirba avarinės brigados.Vietos „Telegram“ kanaluose pasakojama, kad gaisras susijęs su „technogeninio pobūdžio avarija“.Anksčiau trečiadienį V. Gladkovas pareiškė, kad į infrastruktūros objektą Belgorode „pataikė sviedinys“.„rbc.ua“ primena, kad spalio 14 d. vienoje iš Belgorodo elektros pastočių taip pat buvo kilęs gaisras, dėl jo mieste buvo dingusi šviesa.

EK skelbia naują žiemai pritaikytos pastogės programą ir skiria dar 175 mln. EUR humanitarinės pagalbos UkrainaiEuropos Komisija paskelbė apie naują skubią žiemos sąlygoms pritaikytos pagalbos programą Ukrainai, nes Rusijos karas ir toliau griauna civilinę infrastruktūrą. Be to, Europos Komisija skirs papildomą 175 mln. EUR humanitarinę pagalbą tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos Ukrainoje ir Moldovoje, pranešė Europos Komisija (EK).Už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Lenarčičius šiandien lankosi Ukrainoje, kad padėtų koordinuoti vieną iš plačiausių ES reagavimo į ekstremalias situacijas veiksmų. Vizito metu jis susitiko su Prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Ministro Pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Olga Stefanišyna, užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, vidaus reikalų ministru Denysu Monastyrskiu ir bendruomenių ir teritorijų ministru Oleksijumi Černyšovu, teigiama EK pranešime.EK duomenimis, teikiant ES humanitarinę pagalbą, bus sutelktas „ RescEU“ strateginis rezervas, kad Ukrainai būtų skirti prieglobsčio objektai, kurių bendra vertė – 62,3 mln. EUR. Apskritai kartu su antruoju Rumunijoje numatytu prieglobsčio rezervu, ES įgijo pajėgumų suteikti laikiną skubią pastogę iki 46 000 žmonių. Taip pat bus skirti papildomi 175 mln. EUR humanitarinės pagalbos pažeidžiamiausiems Ukrainos gyventojams. Iš jų 150 mln. EUR skiriama pagalbai Ukrainoje, o 25 mln. EUR – pagalbai Moldovoje. Pagrindinis prioritetas – suteikti žiemos sąlygoms pritaikytą pastogę. Kiti prioritetai yra švietimas ekstremaliųjų situacijų atvejais, sveikatos priežiūra. Kartu su šiuo papildomu finansavimu bendra ES humanitarinės pagalbos suma, reaguojant į Rusijos karą Ukrainoje, sudarys daugiau nei 500 mln. eurų.Europos Komisija ir Ukraina taip pat bendradarbiauja ruošdamosi Ukrainos prisijungimui prie ES civilinės saugos mechanizmo. Šis mechanizmas jau buvo pasitelktas pilnu pajėgumu, skiriant Ukrainai daugiau nei 70 000 tonų gyvybes gelbstinčių priemonių, kurios į Ukrainą pristatytos iš 31 skirtingų Europos šalių.

Indijos ambasada Kyjive paragino šalies piliečius kuo greičiau išvykti iš Ukrainos Indijos ambasada Kyjive rekomendavo šalies piliečiams susilaikyti nuo kelionių į Ukrainą, o ten esantiems – kuo greičiau iš jos išvykti.Tai sakoma tviteryje paskelbtame ambasados pareiškime, praneša „Ukrinform“.„Atsižvelgiant į saugumo situacijos blogėjimą ir karo veiksmų eskalavimą Ukrainoje, Indijos piliečiams nerekomenduojama vykti į Ukrainą. Indijos piliečiams, taip pat ir studentams, šiuo metu esantiems Ukrainoje, rekomenduojama kuo greičiau ją palikti prieinamais būdais“, - sakoma dokumente.Anksčiau Indijos ambasada patarė susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Ukrainą.„Ukrinform“ primena, kad anksčiau Kinijos ir Egipto ambadados taip pat rekomendavo savo piliečiams evakuotis iš Ukrainos.Ukrainos užsienio reikalų ministerija laiko šias rekomendacijas reakcija į Kyjivo ir kitų šalies miestų apšaudymą.Spalio 10-18 dienomis Rusijos kariuomenė atakavo 408 Ukrainos infrastruktūros objektus. Taip pat nukentėjo 180 gyvenamųjų namų.

JK žvalgybos vadovas: Putinui liko nedaug galimybiųJK žvalgybos vadovas teigia, kad Putino branduolinė retorika yra „silpnumo ženklas“.Vladimiro Putino branduolinė retorika kelia nerimą ir yra labai neatsakinga, tačiau tai yra silpnumo ženklas, todėl tarptautinė bendruomenė turi išlikti stipri ir vieninga, pareiškė Jungtinės Karalystės gynybos štabo viršininkas Tony Radakinas.„Jam [Putinui] liko nedaug galimybių. Taigi, branduolinė retorika“, – sakė jis per kalbą. „Ir nors tai kelia nerimą ir yra labai neatsakinga, tai yra silpnumo ženklas, būtent todėl tarptautinė bendruomenė turi išlikti stipri ir vieninga.“

Zelenskis: Ukraina kovoja už „laisvę, demokratiją“ Europos Parlamentui savo prestižinę Andrejaus Sacharovo premiją už minties laisvę paskyrus „drąsiai“ ukrainiečių tautai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį gyrė „ukrainiečių kovą su Rusija ginant demokratines vertybes“.„Ukrainiečiai mūšio su teroristine Rusijos Federacijos valstybe lauke kiekvieną dieną rodo atsidavimą laisvės, demokratijos vertybėms“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.Europos Parlamentas anksčiau trečiadienį paskelbė, kad šiųmetinė Andrejaus Sacharovo premija už minties laisvę atitenka „drąsiai“ ukrainiečių tautai, besipriešinančiai Rusijos invazijai.„Šis apdovanojimas skirtas kovojantiems ukrainiečiams. Tiems, kurie buvo priversti bėgti. Tiems, kurie neteko artimųjų ir draugų. Visiems tiems, kurie stojasi ir kovoja už tai, kuo tiki“, – pareiškė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, cituojama Parlamento pranešime žiniasklaidai.„Žinau, kad drąsūs Ukrainos žmonės nepasiduos, nepasiduosime ir mes”, – pridūrė ji.Ukrainiečių tautai atstovauja „jos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jos išrinkti atstovai ir pilietinė visuomenė“, sakė R. Metsola.Rusijai Ukrainoje vykdant „gryno teroro aktus“, sprendimas šių metų premiją skirti ukrainiečių tautai buvo priimtas Europos Parlamento politinių frakcijų bendru sutarimu, pridūrė ji.Sacharovo premiją už minties laisvę Europos Parlamentas kasmet skiria žmonėms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus teises ar demokratiją.Pernai Sacharovo premiją laimėjo kalinamas Rusijos opozicijos aktyvistas, prezidento Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas, 2020 metais išgyvenęs bandymą jį nunuodyti sovietų sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Rusijoje paskelbus mobilizaciją, prieglobsčio Suomijoje paprašė beveik 500 rusųRugsėjo pabaigoje Rusijos valdžiai paskelbus „dalinę mobilizaciją“, Suomijoje prieglobsčio paprašė 499 rusai.Tai pranešė Suomijos migracijos tarnyba Migri, kuria remiasi portalas „Yle“.Nuo šių metų pradžios Rusijos piliečiai pateikė 915 prašymų suteikti politinį prieglobstį Suomijoje. Tai kur kas daugiau negu per analogišką praėjusių metų laikotarpį.Pasak Migri atstovų, pastaraisiais metais prieglobsčio Suomijoje paprašydavo 200-500 rusų per metus.Rugsėjo 29 d. Suomija uždarė savo sieną su turistinėmis vizomis vykstantiems Rusijos piliečiams.Rugsėjo 21 d. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui paskelbus „dalinę mobilizaciją“, prie kai kurių kaimyninių šalių sienų nusidriekė ilgos nuo jos bėgančių rusų eilės.

Zelenskis dėkoja EP už Ukrainos žmonėms skirtą Sacharovo premijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Europos Parlamentui (EP) už jo šalies žmonėms skirtą šių metų Sacharovo premiją.„Ukrainiečiai kasdien karo lauke, akistatoje su teroristine Rusijos Federacija demonstruoja savo atsidavimą laisvės ir demokratinėms vertybėms“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė V. Zelenskis.

Žiniasklaida: dėl mobilizacijos iš Rusijos neišleista daugiau kaip milijonas žmoniųDėl mobilizacijos Rusijos valdžia uždraudė išvykti iš šalies daugiau kaip 1 mln. žmonių. Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos nepriklausomu žurnalistų projektu „Astra“.Pasak jo, paskelbus „dalinę mobilizaciją“, išvažiuoti iš šalies buvo uždrausta 1 025 703 rusams. Atitinkama informacija pateikiama Rusijos FSB Pasienio tarnybos duomenų bazėje.Antradienį Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „kol kas“ neketina nutraukti mobilizacijos, tačiau kai kuriuose šalies regionuose šis procesas jau baigtas.

Graikija Ukrainai perduoda sovietų šarvuočiusUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad Graikija pradėjo sovietų gamybos BMP-1 šarvuočių partijos perkėlimo į Kijevą procesą.Susitarimas dėl to buvo pasiektas vasarą, tačiau perkėlimas buvo atidėtas ir prasidėjo tik dabar, tai D. Kuleba patvirtino per bendrą spaudos konferenciją su Graikijos užsienio reikalų ministru Nikosu Dendiasu.„Labai svarbu, kad jau prasidėjo ilgai laukta šarvuotų pėstininkų transporto priemonių BMP-1 siunta Ukrainai iš Graikijos. Labai greitai jie atvyks į mūsų kariuomenę ir akimirksniu sustiprins mūsų šalies kovinius ir gynybinius pajėgumus“, – naujienų agentūros citavo D. Kulebą.Graikijos ketinimas suteikti Ukrainai kelias dešimtis BMP-1 buvo paskelbtas birželį, tačiau iki rugsėjo vidurio graikai derėjosi su Vokietija dėl sąlygų, kaip pakeisti šiuos senus šarvuočius modernesniais vokiečių gamybos „Marder“ šarvuočiais.Galiausiai Graikija ir Vokietija susitarė dėl šio keitimosi rugsėjo 16 d.: Graikija duos Ukrainai 40 BMP-1, o mainais gaus „Marders“.BMP-1 (pėstininkų kovos mašina) yra sovietinis lengvasis šarvuotis, sukurtas beveik prieš 60 metų ir kurio masinė gamyba buvo nutraukta beveik prieš 40 metų.

Maskvos paskirti pareigūnai apie padėtį Chersone: nebežaisime tų žaidimųUkrainos Chersono srities valdymą po karo padėties įvedimo perima administracija kartu su Rusijos kariškiais, trečiadienį Rusijos valstybinei žiniasklaidai „RIA Novosti“ sakė Maskvos paskirtas regiono gubernatorius Vladimiras Saldo, skelbia CNN.„Karo padėtis sako, kad valdžia regionuose turi būti perduota kariuomenei. Visą šį darbą atliekame kartu su kariuomene. Dabar jau beveik visą karinės-civilinės administracijos aparatą perkėlėme į kairįjį krantą, jie ten dirbs. Bus sutvarkytos visos gyvenimui reikalingos funkcijos“, – sakė V. Saldo.CNN primena, jog Chersono regionas, esantis pietų Ukrainoje, nėra visiškai Rusijos kontroliuojamas. Vakarų šalys pasmerkė Rusijos prezidento Vladimiro Putino aneksijas, kurios pažeidžia tarptautinę teisę, ir pažadėjo nepripažinti jų Rusijos teritorija.Rusijos paskirti Chersono regiono lyderiai trečiadienį pradėjo masiškai evakuoti žmones, perspėdami dėl Rusijos gebėjimo atlaikyti Ukrainos kontrpuolimą.Pasak V. Saldo, daugiau nei 7000 gyventojų jau paliko Chersono regioną.„Išvežame žmones, kad kariškiams būtų lengviau atlikti savo užduotis ir apsaugoti civilius gyventojus“, – sakė V. Saldo ir pridūrė, kad evakuacijos darbai vykdomi keliomis kryptimis.Pasak Rusijos remiamo Chersono regiono administracijos vadovo pavaduotojo Kirilo Stremousovo, karinės padėties įvedimas Chersono srities teritorijoje leis kariškiams lengviau vykdyti kovines misijas.„Karinės padėties įvedimas supaprastins kai kurias kariuomenės užduotis. Nebežaisime tų žaidimų, kuriuos žaidėme beveik septynis mėnesius. Daugiau jokių pokalbių su naciais nebus“, – trečiadienį Rusijos valstybinės televizijos pirmojo kanalo eteryje sakė M. Stremousovas.Anksčiau trečiadienį Putinas pasirašė dekretą, įvedantį karo padėtį keturiuose Ukrainos regionuose, kuriuos Kremlius tvirtina aneksavęs, pažeisdamas tarptautinę teisę.

Civilių evakuaciją iš Chersono prilygino deportacijaiCivilių evakuacija iš Chersono miesto, apie kurią antradienį paskelbė Rusija, prilygsta deportacijai, trečiadienį pareiškė Kyjivo paskirtas Ukrainos Chersono srities pareigūnas.Rusija antradienį paskelbė evakuosianti civilius gyventojus iš šio svarbaus pietų Ukrainos miesto, esančio vienoje iš sričių, kurias Rusija skelbiasi aneksavusi.„Mūsų nuomone, Chersone paskelbta evakuacija prilygsta deportacijai. Jos tikslas – Chersone sukelti tam tikrą paniką ir sukurti propagandinių vaizdų“, – per spaudos konferenciją pareiškė Chersono srities karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas.

Ukraina: mažiausiai 3 elektrinės per dieną nukentėjo nuo Rusijos smūgiųPasak Ukrainos regiono pareigūnų, trečiadienį buvo užpulti mažiausiai trys Ukrainos energetikos objektai, skelbia CNN.Naujausias pranešimas gautas iš Ivano Frankivsko srities vakarų Ukrainoje, kur regiono karinės administracijos vadovė Svitalana Onyshchuk sakė, kad nukentėjo anglimi kūrenama Burštyno elektrinė.„Deja, šiandien mūsų regionas buvo atakuotas raketomis. Šiandien nukentėjo mūsų Burštyno TPP [Šiluminė elektrinė]. Po smūgio kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Onyshchuk.„Visos pagalbos tarnybos dirba vietoje. Ačiū Dievui, aukų nėra“, – pridūrė vadovė.Anksčiau trečiadienį Vidurio Ukrainos Vinicos regiono ir rytinės-centrinės Dniepropetrovsko srities Krivyi Riho rajono pareigūnai pranešė apie smūgius energetikos objektams.

Pareigūnė: Ukrainos ginkluotosios pajėgos įsitvirtina išvaduotose Chersono srities teritorijoseUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau įsitvirtina išvaduotose Chersono srities teritorijose. Tai trečiadienį pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Mes toliau įsitvirtiname teritorijose, kurios jau išvaduotos. Yra planų judėti į priekį, bet kol kas informacija apie šios karinės operacijos dalies realizavimą visiškai slapta. Priešas tęsia apšaudymus iš didelio nuotolio ir aviacijos smūgius“, - sakė pareigūnė.Ji pridūrė, kad naktį į trečiadienį priešas mėgino atakuoti mūsų pozicijas sraigtasparniais Mi-8, o rytą ukrainiečiams pavyko numušti rusų sraigtasparnį Ka-52.„Išvaduotose gyvenvietėse sugriauta 40-80 proc. pastatų. Didžiulius plotus priešas traukdamasis užminavo. Todėl labai svarbu, kad žmonės neskubėtų grįžti į deokupuotas gyvenvietes, leistų užbaigti stabilizavimo priemones. Jie taip pat turėtų palaikyti ryšį su vietos administracija, kad žinotų, ar ten tiekiamos dujos, elektra, vanduo“, - aiškino N. Humeniuk.

Ukrainiečių tautai skirta EP Sacharovo premija Prestižinė Europos Parlamento Andrejaus Sacharovo premija už minties laisvę trečiadienį atiteko ukrainiečių tautai, skelbiama pranešime žiniasklaidai.„Šis apdovanojimas skirtas kovojantiems ukrainiečiams. Tiems, kurie buvo priversti bėgti. Tiems, kurie neteko artimųjų ir draugų. Visiems tiems, kurie stojasi ir kovoja už tai, kuo tiki. Žinau, kad drąsūs Ukrainos žmonės nepasiduos, nepasiduosime ir mes“, – sakė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.EP nariai pabrėžia, kad ukrainiečiai ne tik kovoja gindami savo namus, suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, bet ir gina laisvę, demokratiją, teisinę valstybę ir Europos vertybes „prieš brutalų režimą, kuris siekia pakenkti mūsų demokratijai, susilpninti ir suskaldyti mūsų Sąjungą“.Sacharovo premiją už minties laisvę Europos Parlamentas kasmet skiria žmonėms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus laisves.2022 metų A. Sacharovo premijos laureatas, kuriam taip pat atiteks 50 tūkst. eurų piniginė dalis, bus apdovanotas gruodžio 14 dieną per Europos Parlamento sesiją Strasbūre, Prancūzijoje.Pernai Sacharovo premiją laimėjo kalinamas Rusijos opozicijos aktyvistas, prezidento Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas, 2020 metais išgyvenęs bandymą jį nunuodyti sovietų sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Ketvirtadienį Kyjive prasidės šildymo sezonasŠildymo sezonas Kyjive prasidės ketvirtadienį. Visi pastatai bus prijungiami prie šilumos tiekimo sistemos pagal technologinį grafiką.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.Prieš pradėdamas šildymo sezoną, miestas 10 proc. padidino avarinių gelbėjimo tarnybų skaičių, įsigijo papildomos technikos ir medžiagų. Sprendimas dėl šildymo sezono pradžios buvo priimtas pirmiausia atsižvelgiant į oro sąlygas.Kyjivo gyventojai taip pat raginami taupyti elektros energiją, nenaudoti elektrinių šildytuvų ir kondicionierių, neperkrauti elektros tiekimo sistemos.Anksčiau buvo pranešta, kad minimali leistina temperatūra butuose per ateinantį šildymo sezoną sudarys 16 laipsnių.Antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį premjeras Denysas Šmyhalis pareiškė, kad butų fondas, ligoninės ir mokyklos šalies nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui

Rusija teigia, neva į jos teritoriją iš neteisėtai aneksuotų Ukrainos sričių jau pasitraukė 5 mln. žmonių Į Rusijos teritoriją iš neteisėtai aneksuotų Ukrainos Zaporižios, Chersono, Luhansko ir Donecko sričių iki šiol tariamai „pasitraukė“ beveik 5 mln. žmonių.Tai trečiadienį pareiškė Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas.„Rusijoje prieglobstį rado apie 5 mln. Donbaso ir pietrytinių Ukrainos sričių gyventojų“, – tvirtino N. Patruševas.

Ukrainos pareigūnas: Izraelis stebi ukrainiečių tautos genocidą Tie dronai, kuriais Rusija dabar atakuoja Ukrainą, buvo skirti Izraeliui. Tai trečiadienį interviu naujienų agentūrai UNIAN pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.„Noriu atvirai pasakyti: aš kategoriškai nepritariu Izraelio vyriausybės pozicijai. Jie mums išvis niekaip nepadeda. Jie nepaskelbė jokių sankcijų Rusijai. Jie draudžia parduoti mums ginklus ir technologijas, kurių turi labai daug. Šalies, nukentėjusios nuo žydų tautos genocido, vyriausybė tiesiog stebi ukrainiečių tautos genocidą. Tai ukrainiečių tautos Holokaustas. Jie mums niekuo nepadeda. Manau, kad tai neliks nepastebėta“, – pabrėžė A. Heraščenka.„Tie dronai, kuriais Rusija dabar bombarduoja Ukrainą, buvo skirti Izraeliui. Iranas niekada neslėpė, kad Izraelis – jo priešas“, – pažymėjo patarėjas.„Šių dronų skrydžio nuotolis – 1,5 tūkst. kilometrų, jie buvo skirti smūgiams Izraelio miestams. Ir net tai matydama Izraelio vyriausybė dedasi nepastebinti, kad ukrainiečių tauta naikinama jau aštuntą mėnesį. Kuo rusai atsiskaito su iraniečiais, aš nežinau. Dabar jie sąjungininkai. Blogai, kad tokia valstybė kaip Izraelis mūsų nepalaiko“, – apgailestavo A. Heraščenka.Izraelis atsisako tiekti bet kokią ginkluotę Ukrainai, būgštaudamas, kad tai gali neigiamai atsiliepti jo santykiams su Rusija, remiančia Sirijos režimą.Antradienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti Kyjivui oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Trečiadienį Izraelio gynybos ministras Benny‘is Gantzas pareiškė, jog nors Rusija atakuoja Ukrainą Irane pagamintais dronais, Izraelis vis tiek neketina tiekti ginklų Ukrainai.

Apie oro gynybos sistemų suveikimą taip pat praneša Kyjivo srities gubernatorius Oleksijus Kuleba. Šiaurės Ukrainos gynybos pajėgos savo „Facebook“ paskyroje parašė, kad dar dvi rusų raketos buvo numuštos kaimyninėje Černihivo srityje. Apie naujus smūgius taip pat skelbta Vinycioje, turimais duomenimis, ten smogta energetikos infrastruktūrai.

Mariupolyje okupantai rusai nugriovė paminklą Holodomoro aukoms Rusijos kariuomenės laikinai užgrobtame Mariupolyje okupantai nugriovė paminklą Didžiojo Ukrainos badmečio (Holodomoro) aukoms, stovėjusį netoli Dramos teatro.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto vadovo patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai Mariupolyje demontavo paminklą Holodomoro aukoms. Rusai toliau naikina visa, kas susiję su Ukraina, mūsų kultūra, istorija ir paveldu“, – parašė P. Andriuščenka, iliustruodamas pranešimą atitinkama nuotrauka.Pasak UNIAN, okupantai rusai pavadino paminklą Didžiojo Ukrainos badmečio aukoms „valstybinio lygio dezinformacijos simboliu“. Jie pareiškė, kad granitas bus panaudotas kaip statybinė medžiaga.Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje sovietų valdžios dirbtinai sukelto bado aukomis tapo milijonai ukrainiečių.

Klyčko: virš Kyjivo numuštos kelios Rusijos raketosUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko trečiadienį pranešė, kad mieste suveikė oro gynybos sistemos. Prieš tai naujienų agentūros AFP žurnalistai teigė sostinėje išgirdę mažiausiai du garsius sprogimus.Pasak V. Klyčko, oro gynybos sistemos numušė kelias Rusijos raketas. Meras paragino vietos gyventojus likti slėptuvėse.

Putinas aneksuotose Ukrainos teritorijose skelbia karo padėtįRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Saugumo tarybos posėdyje pranešė, kad pasirašė dekretą dėl karo padėties įvedimo keturiuose aneksuotuose Ukrainos regionuose – vadinamosiose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“, Zaporižės ir Chersono srityse. Nebuvo patikslinta, kuriam laikui buvo įvesta karo padėtis. Sprendimas esą priimtas dėl „terorizmo grėsmės iš Ukrainos“. Dekretas perduotas Federacijos tarybai, kad ji jį patvirtintų.Daugiau – čia.https://twitter.com/maxseddon/status/1582703139106410498

Kyjivo centre nugriaudėjo keli garsūs sprogimaiTrečiadienio popietę Ukrainos sostinės Kyjivo centre nugriaudėjo keli garsūs sprogimai, pranešė vietoje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai.Pasak jų, būta mažiausiai dviejų sprogimų. Jie pasigirdo maždaug 14 val. 20 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Ukrainos pareigūnai sulaikė okupantams padėjusį Bučos gyventojąUkrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai sulaikė Bučos gyventoją, kuris padėjo Rusijos kariuomenei okupacijos laikotarpiu, o paskui norėjo nuslėpti savo nusikaltimus ir įstojo į savanorių batalioną.Tai trečiadienį pranešė UST, kuria remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, šis išdavikas dalyvavo Rusijos kariškių baudžiamuosiuose reiduose ir padėjo nustatyti ir fiziškai naikinti pasipriešinimo judėjimo dalyvius.Jis pats pasiūlė savo pagalbą okupantams, kurie jam davė ginklą, rusiško pavyzdžio karinę uniformą ir instrukcijas, kokių veiksmų reikia imtis prieš Ukrainos gynėjus.Kolaborantas tikėjosi, kad, rusams užėmus Kyjivo sritį, jis gaus postą okupacinėje administracijoje.Demaskuotam išdavikui pareikšti įtarimai dėl kolaboravimo su priešu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Valstybinis tyrimų biuras nuo plataus masto Rusijos įsiveržimo pradžios iškėlė apie tūkstantį bylų išdavikams ir kolaborantams.

Kyjivas: Rusija bando išgąsdinti Chersono gyventojusUkrainiečių kariams vykdant kontrpuolimą, Kyjivas trečiadienį apkaltino Rusiją „bandymu išgąsdinti“ okupuoto Chersono gyventojus po to, kai Kremliui palankūs pareigūnai paskelbė apie miesto evakuaciją.„Rusai bando įbauginti Chersono gyventojus melagingais pranešimais apie neva mūsų kariuomenės rengiamą miesto apšaudymą, taip pat rengia propagandinį šou dėl evakuacijos“, – „Telegram“ platformoje rašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.„Gana primityvi taktika, turint omenyje, kad ginkluotosios pajėgos nešaudo į Ukrainos miestus – tai daro išskirtinai Rusijos teroristai, pas kuriuos net Rusijoje lėktuvai krenta ant gyvenamųjų pastatų, – pridūrė jis. – Propaganda nesuveiks. Viskas bus Ukraina.“Chersono sričiai, esančioje pietų Ukrainoje, Rusijos primesta valdžia anksčiau trečiadienį pranešė pradedanti civilių gyventojų perkėlimą iš regiono pagrindinio miesto.Kremliaus primestas aukšto rango pareigūnas Vladimiras Saldo išvakarėse įrašė kreipimąsi, kuriame pranešė, kad planuoja į kairįjį Dnipro krantą perkelti 50–60 tūkstančių gyventojų.Mykolajivo regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas savo ruožtu teigia, kad rusai ruošiasi apšaudyti laikinai jų užimtą Chersoną.Rusai „siuntinėja pranešimus „evakuokitės, Ukrainos ginkluotosios pajėgos apšaudys Chersoną“. Žinant rusų taktikas ir tai, kad jie kasa apkasus artilerijai Čaplinkos rajone, aš jaučiu, kad rusai ruošiasi smogti Chersonui“, teigė V. Kimas savo kanale platformoje „Telegram“.

ES rengia naujas sankcijas Iranui dėl Rusijai tiekiamų dronų Europos Sąjunga, surinkusi „pakankamai įrodymų“, kad Iranas tiekia Rusijai bepiločius lėktuvus, kuriuos ši naudoja karui Ukrainoje, rengia naujas sankcijas Teheranui, trečiadienį pranešė bloko atstovė spaudai.„Dabar, kai surinkome pakankamai įrodymų, Europos Vadovų Taryboje vyksta darbas siekiant aiškaus, greito ir ryžtingo ES atsako“, – sakė ES užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio atstovė spaudai Nabila Massrali.

Rusija: Ukraina Chersone pradėjo kontrpuolimą Maskvos aneksuotoje Chersono srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos, rusų okupantų duomenimis, pradėjo kontrpuolimą. Ukrainiečiai perėjo į puolimą Nova Kamjankos ir Beryslavo vietovių kryptimi, savo „Telegram“ kanale rašo Chersono okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas. Tačiau iki šiol esą visos atakos atremtos.Iš Ukrainos pusės informacijos apie tai nėra.Maskvos paskirtos administracijos vadovas Vladimiras Saldo pabrėžė, kad „niekas neatsisakys Chersono, kariuomenė žino ką daryti“.

„Vagner“ karinė bendrovė teigia stiprinanti gynybos liniją Rytų UkrainojeRusijos privati karinė bendrovė „Vagner“ rengia įtvirtintą gynybos liniją Ukrainos rytiniame Luhansko regione, kurį Maskva teigia aneksavusi, trečiadienį pareiškė bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas.„Kontaktinėje linijoje, paprastai vadinamoje „Vagnerio linija“, statomas įtvirtinimų kompleksas“, – prokremliškas verslininkas sakė savo bendrovės „Concord“ socialinėje žiniasklaidoje.„Tai daugiapakopė ir daugiasluoksnė gynyba“, – sakė jis, nepateikdamas detalių, ir gyrėsi, kad ši linija bendrovei net „nereikalinga“, nes „Vagner“ dalinio buvimas fronto linijoje jau savaime yra neįveikiama siena“.61 metų J. Prigožinui, dėl Kremliaus maitinimo kontraktų vadinamam „Putino virėju“, įvestos ES ir JAV sankcijos. Jis buvo kaltinamas tuo, kad vadovavo „trolių fabrikui“, kuris bandė kištis į 2016 metų JAV prezidento rinkimus.Rugsėjo pabaigoje jis prisipažino 2014 metais įkūręs „Vagner“ karinę bendrovę kovai Ukrainoje ir pripažino, kad ji veikia Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Lotynų Amerikoje.Jau daugelį metų buvo įtariama, kad „Vagner“ atlieka vaidmenį įgyvendinant Maskvos ambicijas užsienyje, o Kremlius neigė bet kokias sąsajas.Esama pranešimų apie jos buvimą konfliktų zonose, įskaitant Siriją, Libiją, Malį, Ukrainą ir Centrinės Afrikos Respubliką, kur ji buvo kaltinama piktnaudžiavimu ir valstybės valdžios užgrobimu.

Po pasisakymų apie Rusiją Ukraina atšaukia ambasadorių Kazachstane Ukraina atleidžia savo ambasadorių Kazachstane Petro Vrublevskį. Aiškios šio sprendimo priežasties prezidentūra Kyjive nenurodė.Paklaustas apie Rusijos karą prieš jo šalį, P. Vrubvleskis rugpjūtį citavo vieną kritusį Ukrainos kovotoją: „Mes mėginame jų (rusų) nužudyti kuo daugiau. Kuo daugiau rusų dabar nužudysime, tuo mažiau jų žudys mūsų vaikus“.Maskva į tai reagavo su pasipiktinimu ir pareikalavo išsiųsti P. Vrublevskį. Kazachstanas atsisakė tai padaryti, tačiau paprašė Ukrainos pakeisti diplomatą.

Ukraina teigia nuo rugsėjo vidurio numušusi 223 iranietiškus dronus Ukraina trečiadienį pranešė, kad jos kariuomenė per kiek daugiau nei mėnesį numušė 223 Irano gamybos bepiločius orlaivius.„Nuo rugsėjo 13 dienos, kai Ukrainos teritorijoje buvo numuštas pirmasis Irano gamybos dronas kamikadzė „Shahed-136“,... Oro pajėgos ir kiti Ukrainos gynybos pajėgų daliniai sunaikino 223 tokio tipo bepiločius orlaivius“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

„Enerhoatom“: apie 50 Zaporižios atominės elektrinės darbuotojų laikomi rusų nelaisvėje Ukrainiečių branduolinės energetikos agentūros „Enerhoatom“ vadovas trečiadienį pranešė, kad apie 50 Maskvos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės pietų Ukrainoje darbuotojų laikomi Rusijos nelaisvėje.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje „į nelaisvę pateko daugiau kaip 150 žmonių iš elektrinės personalo“, naujienų agentūrai AFP sakė Petro Kotinas ir pridūrė, kad „kai kurie iš jų vėliau buvo paleisti, tačiau yra ir tokių, kurių likimas vis dar nežinomas“.

Prorusiška administracija traukiasi iš Chersono miesto Prorusiška administracija, jos pačios duomenimis, visiškai traukiasi iš Pietų Ukrainos Chersono miesto. Chersono regiono prorusiškos administracijos vadovas Vladimiras Saldas trečiadienį Rusijos stočiai „Rossija 24“ sakė: „Nuo šiandien visos miesto valdžios struktūros, civilinė ir karinė administracija, visos ministerijos bus perkeltos į kairįjį (Dnipro) upės krantą“.Tačiau Rusijos kariuomenė mieste „iki mirties kovos“ su artėjančiomis Ukrainos pajėgomis.

Chersone prasidėjo civilių evakuacija Artėjant Ukrainos daliniams, Rusijos laikinai okupuotoje Chersono srityje Pietų Ukrainoje, prorusiškų institucijų duomenimis, prasidėjo civilių evakuacija. Chersono gyventojai perkeliami iš dešiniojo Dnipro upės kranto į kairįjį, internete paskelbė prorusiška Oleškių miesto administracija.Valstybinė Rusijos žiniasklaida rodė vaizdus, kaip žmonės keltais perkeliami į kitą upės pusę.Ukraina apie tai duomenų kol kas nepateikė.Rusijos Valstybės Dūma antradienį aptarė planus dėl Chersono gyventojų perkėlimo į Rusiją. Vicepremjeras Maratas Chusnulinas sakė, kad jiems bus siūlomi butai visoje Rusijoje ir Rusijos vyriausybė juos rems.Chersone prieš karą gyveno beveik 300 000 žmonių. Ukrainos žinybų vertinimu, apie pusė jų pabėgo iš miesto.

Ursula von der Leyen smūgius Ukrainos infrastruktūrai pavadino karo nusikaltimais Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos smūgius civilinei infrastruktūrai Ukrainoje pavadino karo nusikaltimais.„Vakar vėl matėme tikslines Rusijos atakas prieš civilinę infrastruktūrą, ir tai žymi naują etapą ir taip jau labai žiauriame kare“, – sakė U. von der Leyen trečiadienį kreipdamasi į Europos Parlamentą.„Tai yra karo nusikaltimai“, – sakė ji.„Tiksliniai išpuoliai prieš civilinę infrastruktūrą, kuriais aiškiai siekiama atkirsti vyrus, moteris, vaikus nuo vandens, elektros energijos ir šildymo artėjant žiemai, yra gryno teroro aktai“, – pažymėjo U. von der Leyen.Komisijos pirmininkė taip pat pakartojo, kad Europos Sąjunga rems Ukrainą „tiek, kiek reikės“.

Izraelis neketina tiekti ginklų UkrainaiNepaisant Rusijos atakų prieš Ukrainą Irano gamybos dronais, Izraelis ir toliau neketina tiekti ginklų Kyjivui. „Noriu aiškiai pasakyti, kad mes neparduosime Ukrainai ginklų“, – radijo stočiai „Kol Chai“ sakė gynybos ministras Benny Gantzas. Šaliai tiekiama tik medicininė ir humanitarinė pagalba. Taip esą liks ir toliau.B. Gantzas pabrėžė: „Esu gynybos ministras ir esu atsakingas už Izraelio ginklų eksportą.“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba antradienį paskelbė, kad prašys Izraelio oro gynybos sistemų. „Iranas – tai raudonoji linija Izraeliui, ir dabar, kai Iranas iš esmės tiesiogiai tapo nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą bendrininku, visos abejonės Izraelyje, padėti Ukrainai ar nepadėti, turėtų išsisklaidyti“, – teigė D. Kuleba.Per dronų ir raketų atakas praėjusiomis dienomis Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, žuvo daugiau kaip 70 žmonių.

Maskva teigia, kad Ukraina prie Chersono telkia dešimtis tūkstančių karių Ukrainos kariuomenė, siekdama išlaisvinti okupuotą Chersono sritį šalies pietuose, Rusijos duomenimis, telkia dešimtis tūkstančių kareivių. Kol kas padėtis „stabili“, galimas puolimas neprasidėjo, sakė okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS. Tačiau puolimo esą tikimasi.Chersonas kovo mėnesį netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą perėjo į rusų pajėgų rankas. Tai vienintelė okupuota Ukrainos srities sostinė.

Kyjivas kritikuoja Raudonojo Kryžiaus neveiklumą dėl ukrainiečių karo belaisviųKyjivas antradienį apkaltino Raudonąjį Kryžių „neveiklumu“ dėl Rusijoje laikomų ukrainiečių belaisvių, teigdamas, kad ribotas sulaikytų civilių ir karių lankymas reiškia, kad jie gali būti kankinami. „Deja, kiekvienų [belaisvių] mainų metu matome, kad Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto (TRKK) neveiklumas privedė prie to, kad mūsų karo belaisviai ir civiliai įkaitai kasdien buvo kankinami badu ir elektros šoku“, – prezidento pareiškime teigia Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas. Jis taip pat pridūrė, kad organizacija nesilaiko savo mandato lankyti nelaisvėje laikomus karius ir civilius karinio konflikto zonoje. Liepos mėnesį po smūgių Kremliaus pajėgų kontroliuojamam Donecko srityje Olenivkoje esančiam kalėjimui žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių.Po šių įvykių Maskva pareiškė, kad Ukraina esą smogė šiai įstaigai, siekdama atgrasyti savo karius, jeigu šie svarstytų pasiduoti. Tuo metu Kyjivas kaltina Rusiją įvykdžius „karo nusikaltimą“ ir subombardavus vietą, kurioje buvo laikomi belaisviai, siekiant nuslėpti jų kankinimus ir žudymus.Jungtinės Tautos įspėjo, kad įstaigoje likusių asmenų sanitarinės sąlygos yra siaubingos, o daugelis karo belaisvių, kaip pranešama, serga infekcinėmis ligomis, įskaitant hepatitą A ir tuberkuliozę. Kyjivas ne kartą prašė TRKK komandos, kad ši apsilankytų rusų kontroliuojamame kalėjime Olenivkoje. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas teigė, kad „Ukraina tikisi ir reikalauja iš TRKK tinkamo apsisprendimo gauti prieigą prie ukrainiečių kailinių Olenivkoje“. „Mes nematome, kad TRKK stengiasi apsaugoti mūsų kalinius“, – antradienį pridūrė A. Jermakas. TRKK naujienų agentūrai AFP teigė, kad supranta Kyjivo nusivylimą.„Žinome, kad už to slypi šeimų kančia dėl nežinios apie savo artimųjų likimą“, – sakė TRKK atstovas. „Pakartojame, kad niekada nesustosime reikalauti prieigos prie visų karo belaisvių, kol galėsime juos pamatyti kelis kartus, kur jie yra laikomi“, – pridūrė jis.Praeitą savaitę TRKK atstovas spaudai Ewanas Watsonas teigė, kad Raudonasis Kryžius nori apsilankyti Olenivkoje, bet, pirmiausiai, dar reikia palaukti, kol bus suteiktas leidimas ir saugumo garantijos, kurios užtikrins, kad komandai negresia joks pavojus. „Mes esame nusivylę dėl to, kad neturime prieigos prie visų karo belaisvių, laikomų tarptautiniame ginkluotame konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos“, – pridūrė E. Watsonas.„Galėjome aplankyti šimtus karo belaisvių iš abiejų pusių, bet yra dar tūkstančiai tų, kurių mums nepavyko pamatyti, ir mes esame susirūpinę dėl jų likimo“, – penktadienį žurnalistams teigė jis. TRKK paragino suteikti „skubią ir netrukdomą prieigą“.

Persigandęs kolaborantas įrašė vaizdo kreipimąsi: priėmiau sudėtingą sprendimąRusijos okupacinė valdžia, atstovaujama Vladimiro Saldo, paskelbė vadinamąjį savanorišką Chersono ir Chersono srities gyventojų perkėlimą į kairįjį Dniepro krantą. Kolaborantas V. Saldo, išbalęs ir persigandęs, dėstė neva Ukraina prieš Rusiją pradėjo „totalinį karą“, telkia „milžiniškas“ pajėgas, todėl būtina skubiai evakuotis į kairįjį krantą. Anot valdininko-išdaviko, Rusijos Federacijos (RF) armija suformavo grupę, kad neleistų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms atkovoti Chersono srities. O taikiems gyventojams, sako V. Saldo, rekomenduojama bėgti kertant upę, žadama netgi padėti.„Esant tokiai situacijai, priėmiau sudėtingą, bet teisingą sprendimą paskelbti organizuotą Beryslavo, Bilozerkos, Snigurivkos ir Oleksandrivkos savivaldybių gyventojų perkėlimą į kairįjį Dniepro krantą. Sprendimas priimtas todėl, jog buvo įrengti didelio masto gynybiniai įtvirtinimai, kad būtų atremtas bet koks puolimas. Ten, kur veikia kareiviai, civiliams gyventojams ne vieta. Tegul Rusijos armija atlieka savo užduotį, – sakė jis. – Dabartinėmis sąlygomis mūsų pagrindinis tikslas – išsaugoti žmonių gyvybes ir leisti Rusijos Federacijos pajėgoms efektyviai atlikti savo funkcijas ginant Chersono sritį. Mes organizuotai, palaipsniui išgabensime taikius gyventojus į kairįjį krantą.“Beveik kartu su V. Saldo pranešimu pasirodė Rusijos grupės vado Sergejaus Surovikino pareiškimas, kuriame jis, kalbėdamas apie situaciją aplink Chersoną, neatmetė „sunkių sprendimų“ priėmimo galimybės.https://t.me/Ukraine_365News/39146

Lymane rasti dar aštuonių civilių kūnai Neseniai išlaisvintame Ukrainos Lymano mieste rasti dar aštuonių civilių kūnai. Jie buvo nužudyti rusų okupantų, „Telegram“ kanale rašė Donecko gubernatorius Pavlas Kyrylenka. „Visi karo nusikaltėliai bus nubausti“, – pabrėžė jis.

TATENA vadovas ketina netrukus grįžti į Ukrainą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis pareiškė ketinąs vėl vykti į Ukrainą ir Rusiją derybų dėl saugumo zonos nustatymo apie Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. „Yra galimybė, kad grįšiu į Ukrainą ir Rusiją. Dėl to mes iš esmės susitarėme. Šiuo metu tęsiame pokalbius dėl apsaugos zonos nustatymo“, – sakė jis agentūrai „Reuters“ per kelionę į Argentiną.Šios derybos laikomos labai svarbiomis, siekiant sušvelninti nuo rugpjūčio didėjantį susirūpinimą dėl karinių veiksmų apie Zaporižią, didžiausią Europos atominę elektrinę. Rusija ir Ukraina dėl apšaudymų kaltina viena kitą.

Ukraina teigia praėjusią parą numušusi 10 dronų kamikadziųRusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, per antskrydžius praėjusią parą be raketų panaudojo ir 14 Irano gamybos vadinamųjų dronų kamikadzių. 10 jų buvo numušta, praneš Ukrainos kariuomenė.Ukraina kaltina Rusiją naudojant Irane gamintus bepiločius „Shaded 136“. Iranas neigia perdavęs tokių dronų, Rusija neigia juos naudojanti.

Iranas pasirengęs bendrauti su Ukraina dėl teiginių apie dronusTeheranas antradienį pareiškė, jog yra pasirengęs bendrauti su Kyjivu, kad išsiaiškintų dėl „nepagrįstų“ teiginių, jog Iranas tiekia Rusijai ginklus ir dronus, kurie naudojami kare prieš Ukrainą.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai kaltina Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irano gamybos dronus. Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus.Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanani, pavadinęs šiuos teiginius „nepagrįstais“ ir „paremtais melaginga informacija“, išreiškė „Irano pasirengimą derėtis ir diskutuoti su Ukraina, kad šie kaltinimai būtų išspręsti“, sakoma pareiškime.„Teiginiai, kad Islamo Respublika siunčia ginklus, įskaitant karinius dronus, kurie naudojami Ukrainos kare“, yra „neteisingi“, priduriama ministerijos pranešime.Anksčiau antradienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad pasiūlė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad Kyjivas nutrauktų diplomatinius ryšius su Iranu.Jis paminėjo, kad „Irano dronai padarė daug žalos“ Ukrainoje ir kad „Iranas gali toliau tiekti ginklus Rusijai“.Diena anksčiau D. Kuleba paragino Europos Sąjungą „įvesti sankcijas Iranui už tai, kad jis aprūpina Rusiją dronais“.Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad kaltinimai dėl ginklų tiekimo Rusijai yra „dalis kai kurių šalių žiniasklaidos organizacijų kuriamos tikslingos politinės atmosferos“, nukreiptos prieš Teheraną.Laikraštis „The Washington Post“, remdamasis Jungtinių Valstijų ir sąjungininkų saugumo pareigūnais, sekmadienį pranešė, kad Iranas planuoja suteikti Rusijai papildomų dronų, taip pat „raketų „žemė-žemė“.Irano atstovas N. Kanani sakė, kad „nuo pat konflikto pradžios Islamo Respublika... visada pabrėžė būtinybę nutraukti konfliktą ir išspręsti ginčus taikiomis priemonėmis“.JAV pirmadienį įspėjo, kad imsis veiksmų prieš įmones ir valstybes, bendradarbiaujančias su Irano dronų programa.Praėjusį mėnesį Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Rusijai.

Arestovyčius: dronų problema bus išspręsta per dvi savaitesMasinių atakų panaudojant iranietiškus dronus problema Ukrainoje bus išspręsta per dvi savaites, pareiškė ukrainiečių prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Ukraina netrukus gaus kelis šimtus dronų naikinimo stočių, o iki tol paprasčiausiai numušinėsime juos įprastinėmis priemonėmis“, – antradienį vakare per transliaciją „Youtube“ sakė O. Arestovyčius.Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama kruvinus išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irano gamybos dronus.Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus, o Teheranas paskelbė, jog yra pasirengęs išsiaiškinti su Kyjivu dėl „nepagrįstų“ teiginių, kad Iranas aprūpina Rusiją dronais.

Okupantai ruošiasi masiškai prievarta deportuoti Chersono gyventojus, teigia Melitopolio merasOkupantai siūlo Chersono gyventojams bėgti iš miesto, žadėdami pinigų ir būstą Rusijoje, sakė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, apie tai parašęs „Telegram“.„Nauja genocido apraiška okupuotose teritorijose... Rašistai ruošiasi prievartinei viso miesto deportacijai. Kol kas – tarp savanoriškos ir prievartinės, neva siekiant apsaugoti žmones nuo karo veiksmų“, – rašoma pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.I. Fiodorovas teigia, kad okupantai siekia apgyvendinti miestą kareiviais ir išdavikais, kad Chersonas taptų „rusų pasaulio“ kolonija Ukrainos pietuose.„Okupantai turi didelių planų ir dėl Melitopolio. Tačiau jie jau apsiskaičiavo. Nes Chersonas, Melitopolis, kaip ir visi kiti laikinai okupuotos teritorijos miestai ir miesteliai, yra Ukraina“, – rašė I. Fiodorovas.Okupantų paskirtas vadinamasis laikinai einantis gubernatoriaus pareigas Volodymyras Saldo padarė pareiškimą dėl visų Chersono regiono rajonų gyventojų evakuacijos į dešinįjį Dniepro krantą.„Kyla tiesioginis potvynių pavojus dėl planuojamo Kachovkos hidroelektrinės užtvankos griovimo ir vandens išleidimo iš Dniepro upės aukštupyje esančių elektrinių kaskados. Skelbiu savanorišką Beryslavsko Belozerskio, Oleksandrivsko ir Snehirevsko rajonų gyventojų perkėlimą ir evakuaciją. Visų šių veiksmų bus imtasi organizuotai“, – sakė V. Saldo.Spalio 18 dieną Rusijos „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje vadas Sergejus Surovikinas savo pirmajame didesniame pasirodyme žiniasklaidoje po paskyrimo į pareigas užsiminė, kad reikia priimti „sunkius sprendimus“ dėl Chersono.

Rusų pajėgos toliau atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrąRusijos pajėgos toliau smogia energetikos infrastruktūrai Ukrainoje. Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Oleksandras Vikulis „Telegram“ kanale pranešė, kad per oro antskrydį sunaikintas energetikos objektas Kryvyj Riho rajone Dnipropetrovsko srityje. Virtinė gyvenviečių esą liko be elektros energijos. Vyksta taisymo darbai.

Estija: Rusija savo kariuomenę gali atkurti per 2–4 metusRusijai tikriausiai prireiks 2–4 metų tokiems savo kariuomenės pajėgumams, kokie jie buvo prieš karą Ukrainoje, atkurti, antradienį sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras.Lankydamasis Vašingtone jis prognozavo ilgą karą ir ragino Vakarus remti Ukrainą, kol ji pasieks pergalę „laisvajam pasauliui“, bei toliau spausti Maskvą.Rusijai savo kare Ukrainoje, kaip manoma, pasitelkiant iranietiškus dronus kamikazes, H. Pevkuras sakė girdėjęs pranešimų, jog Maskvos arsenalas toks išeikvotas, kad ji savo oro gynybos sistemas S-300 naudoja kaip paprastas raketas ir kad rusų sviediniai sprogsta ore, nes yra tiesiog per seni.„Daugiau ar mažiau sutariama, kad Rusijai reikės nuo dvejų iki ketverių metų tam tikriems pajėgumams ar net tiems patiems pajėgumams, kuriuos jie turėjo [prieš karą], atkurti“, – per pokalbį su Valstybės departamento ir Pentagono korespondentais sakė H. Pevkuras.Jo teigimu, Vakarų sankcijos ypač pakenkė lėktuvų gamybai ir sraigtasparnių techninei priežiūrai, nes Rusija dabar stokoja svarbių komponentų.„Jei galime rasti naujų būdų, kaip daryti poveikį Rusijai sankcijomis, žinoma, turime tai daryti“, – sakė H. Pevkuras.Estų gynybos ministras, kuris buvo susitikęs su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu (Loidu Ostinu), įspėjo, kad Rusija vis tiek dar turi pajėgumų vykdyti atakas, taip pat prieš NATO nares, tokias kaip Estija.Tačiau, jo nuomone, branduolinio smūgio tikimybė nėra didelė, nors Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tuo pagrasino skelbdamas Ukrainos teritorijų aneksiją.Pasak H. Pevkuro, jis nematąs „jokios teigiamos papildomos vertės Rusijai“, jei būtų suduotas branduolinis smūgis.„Vienintelis nutikti galintis dalykas tas, kad jie dėl to prarastų savo tylius rėmėjus, tokius kaip Kinija ar kai kurios kitos šalys“, – sakė estų ministras.Po susitikimo paskelbtame Pentagono pareiškime sakoma, kad L. Austinas „gerai įvertino Estiją dėl jos aktyvios paramos Ukrainai“ ir „patvirtino JAV įsipareigojimą atgrasyti Rusijos agresiją NATO sąjungininkių atžvilgiu“.

Žiniasklaida: Iranas siunčia į Krymą instruktorius, kurie apmoko rusų pajėgas naudotis dronaisIranas, anot žiniasklaidos, nusiuntė instruktorius į Rusijos aneksuotą Juodosios jūros Krymo pusiasalį, kad apmokytų rusų pajėgas naudotis iranietiškais dronais. Apie tai antradienį pranešė „New York Times“, remdamasis dabartiniais ir buvusiais pareigūnais, susipažinusiais su konfidencialia informacija.Irano instruktoriai esą padeda rusams spręstis problemas, iškylančias naudojant iš Irano įsigytą dronų flotilę. Tai dar vienas didėjančio artumo tarp Irano ir Rusijos ženklas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą prieš aštuonis mėnesius.Rusų pajėgos praėjusiomis dienomis aktyviau naudojo iraniečių gamybos dronus „Shahed-136“, nukreipdamos juos į Ukrainos energetikos sektorių, o taip pat miestus. Tačiau ir Maskva, ir Teheranas neigia dronų sandorį. Tai, kad Rusija naudoja Irano dronus, anot Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, rodo Maskvos bankrotą.Pasak „New York Times“, Irano instruktoriai dirba Rusijos karinėje bazėje Kryme, kur dislokuoti iš Irano gauti dronai. Instruktoriai esą priklauso Irano revoliucinei gvardijai, kurią JAV įvardija teroristine organizacija.Irano instruktorių nusiuntimas sutampa su suintensyvėjusiu dronų naudojimu Ukrainoje. Tai esą rodo stipresnį Irano įsitraukimą į karą. Irano instruktoriai, anot pareigūnų, yra toli nuo fronto. Jų uždavinys yra išmokyti rusus, kaip leisti dronus. Nėra žinoma nei kiek instruktorių nusiųsta, nei tai, ar jie patys valdo dronus.Buvęs aukštas Pentagono ir CŽV pareigūnas Mickas Mulroy‘is laikraščiui sakė: „Dronų ir instruktorių nusiuntimas į Ukrainą smarkiai įtraukė Iraną į karą Rusijos pusėje ir tiesiogiai įpainiojo Teheraną į operacijas, per kurias žuvo ir buvo sužeisti civiliai“. Net jei tai tik instruktoriai ir taktiniai konsultantai, tai esą reikšminga. Nes tyčinės atakos prieš civilinius taikinius yra karo nusikaltimas, pabrėžė M. Mulroy‘is.

Zelenskis: Maskvos naudojimasis Irano dronais rodo „karinį ir politinį bankrotą“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad tai, jog Maskva plačiai naudoja Irano gamybos dronus per pastarojo meto atakas prieš jo šalį, yra Kremliaus „karinio ir politinio bankroto“ simbolis.„Pats faktas, kad Rusija kreipiasi į Iraną dėl tokios pagalbos, yra Kremliaus karinio ir politinio bankroto pripažinimas“, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame kreipimesi.Tačiau jis pridūrė, kad „strategiškai tai jiems vis tiek nepadės“.„Tai tik dar kartą įrodo pasauliui, kad Rusija eina link pralaimėjimo ir bando įtraukti ką nors kitą kaip savo teroro bendrininkus“, – teigė V. Zelenskis.Jis nepritarė antradienį jo užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos pateiktam pasiūlymui nutraukti Kyjivui diplomatinius ryšius su Iranu.„Mes neabejotinai užtikrinsime tinkamą tarptautinę reakciją į tai“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje dronų naudojimą.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai apkaltino Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis, vykdydama išpuolius prieš Ukrainą, ji naudojo Irano gamybos dronus. Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus.Teheranas pareiškė, kad yra pasirengęs bendrauti su Kyjivu, kad išsiaiškintų dėl „nepagrįstų“ teiginių, jog Iranas aprūpina Rusiją dronais.

Iranas sutiko tiekti Rusijai dronus ir raketas, patvirtino diplomataiIranas pažadėjo aprūpinti Rusiją raketomis „žemė-oras“, taip pat perduoti daugiau bepiločių orlaivių, „Reuters“ sakė du aukšto rango Irano pareigūnai ir du diplomatai – tai žingsnis, kuris tikriausiai supykdys JAV ir kitas Vakarų valstybes.Susitarimas buvo sudarytas spalio 6 dieną, kai Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Mokhberas, du aukšto rango pareigūnai iš galingosios Irano revoliucinės gvardijos ir vienas Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos pareigūnas apsilankė Maskvoje deryboms su Rusija dėl ginklų tiekimo.„Rusai prašė daugiau dronų ir Irano padidinto tikslumo balistinių raketų, ypač „Fateh“ ir „Zolfaghar“ klasės“, – sakė vienas iš Irano diplomatų, kuris buvo informuotas apie kelionę.Tai patvirtino informuotas Vakarų pareigūnas, sakydamas, kad tarp Irano ir Rusijos sudarytas susitarimas dėl trumpojo nuotolio balistinių raketų „žemė-žemė“, įskaitant „Zolfaghar“, tiekimo.Vienas iš bepiločių orlaivių, kuriuos Iranas sutiko tiekti, yra „Shahed-136“ – trikampio formos ginklas, naudojamas kaip „kamikadzės“ tipo puolamasis „oras-žemė“ orlaivis. Jis neša nedidelę kovinę galvutę, kuri sprogsta smūgio metu.„Fateh-110“ ir „Zolfaghar“ yra Irano trumpojo nuotolio balistinės raketos „žemė-žemė“, galinčios smogti taikiniams 300-700 km atstumu.Irano diplomatas atmetė Vakarų pareigūnų teiginius, kad tokie perdavimai pažeidžia 2015 metų JT Saugumo Tarybos rezoliuciją.„Kur jie naudojami – ne pardavėjo problema. Mes nesame kurioje nors Ukrainos krizės pusėje kaip Vakarai. Mes norime, kad krizė būtų užbaigta diplomatinėmis priemonėmis“, – sakė diplomatas.JAV valstybės departamentas konstatavo, kad Irano dronai buvo panaudoti pirmadienį per ataką Ukrainos sostinėje Kyjeve, rytinio piko metu. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karinne Jean-Pierre taip pat apkaltino Teheraną melu, kai šis pareiškė, kad Rusija Ukrainoje nenaudoja Irano dronų.Vienas Europos diplomatas sakė, kad, jo šalies vertinimu, Rusijai sunkiau pačiai pasigaminti ginklų dėl jos pramonės sektoriui taikomų sankcijų, todėl ji renkasi importą iš tokių partnerių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja. „Dronai ir raketos yra logiškas kitas žingsnis“, – sakė jis.

Iranas nori išsklaidyti „nepagrįstus“ kaltinimus dėl dronų tiekimo RusijaiTeheranas teigia esąs pasirengęs pokalbiuose su Kyjivu išsklaidyti „nepagrįstus“ kaltinimus dėl dronų tiekimo Rusijai. „Iranas pasirengęs deryboms ir pokalbiams su Ukraina, kad išsklaidytų šiuos kaltinimus“, - antradienį Teherane pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. „Tvirtinimai, kad Islamo Respublika į karą Ukrainoje siunčia ginklus, įskaitant karinius dronus“, neatitinka tikrovės, pridūrė jis.Rusijos pajėgos per atakas Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, naudoja ir iranietiškus dronus kamikadzes. Užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba antradienį pranešė, jog prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl to pasiūlė nutraukti diplomatinius santykius su Teheranu.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį sakė „neturįs informacijos“ apie tai, kad rusų pajėgos Ukrainoje naudoja Irano dronus. Prieš tai JAV valstybės departamentas pagrasino sankcijomis įmonėms ir šalims, susijusioms su Irano bepiločių programa.

Rusija paskelbė iš svarbaus Chersono miesto evakuosianti gyventojus Rusija antradienį paskelbė evakuosianti civilius gyventojus iš vieno svarbiausių pietų Ukrainos miestų ir pripažino, kad jos karių padėtis Ukrainoje, atremiant kontrataką, yra „įtempta“.Generolas Sergejus Surovikinas, pastarąsias 10 dienų vadovavęs operacijoms Ukrainoje, sakė, kad kariuomenė ruošiasi evakuoti civilius iš Chersono miesto.Chersonas yra vienas iš keturių Ukrainos regionų, kuriuos Maskva neseniai pareiškė aneksavusi.Tai buvo pirmasis didelis Ukrainos miestas, atitekęs Rusijos pajėgoms po to, kai Kremlius vasario 24 dieną pradėjo invaziją.Tačiau vasaros pabaigoje Ukrainos pajėgos surengė kontrpuolimą pietuose ir vis labiau artėjo prie miesto.„Rusijos kariuomenė visų pirma užtikrins saugią Chersono gyventojų evakuaciją“, – sakė S. Surovikinas valstybinei televizijai „Rossija 24“, apibūdindamas situaciją kaip „labai sudėtingą“.Pasak jo, Ukrainos smūgiai, nukreipti į civilinę infrastruktūrą, „kelia tiesioginę grėsmę gyventojų gyvybei“.Taip pat Kremliaus paskirtas Chersono srities vadovas Vladimiras Saldo platformoje „Telegram“ paskelbė apie „organizuotą civilių gyventojų perkėlimą“ iš kelių srities savivaldybių į kairįjį Dnipro krantą.

Rusijos kariuomenė pripažįsta, kad jos karių padėtis Ukrainoje yra „įtempta“Rusijos kariuomenė antradienį pareiškė, kad po kelių didelių nesėkmių rytuose ir pietuose jos karių padėtis Ukrainoje, atremiant kontrataką, yra „įtempta“.„Situaciją specialiosios karinės operacijos srityje galima apibūdinti kaip įtemptą. Priešas neatsisako bandymų pulti Rusijos karių pozicijas“, – valstybinei televizijai „Rossija 24“ sakė generolas Sergejus Surovikinas, kuris jau 10 dienų vadovauja operacijoms Ukrainoje. S. Surovikinas pirmą kartą viešai įvertino padėtį fronte.Vasaros pabaigoje Ukrainos pajėgos surengė kontrpuolimą pietuose ir vis labiau artėjo prie Maskvos okupuoto Chersono miesto.Antradienį Rusijos karinių operacijų Ukrainoje vadas sakė, kad Rusijos kariuomenė ruošiasi evakuoti civilius gyventojus iš miesto.Tą pačią dieną rusai taip pat pranešė, kad atkovojo teritoriją Ukrainos rytiniame Charkivo regione – tai pirmieji laimėjimai šioje teritorijoje po to, kai Maskvos pajėgos buvo nustumtos atgal per plataus masto kontrpuolimą.

Daugiau nei 150 tūkst. Charkivo gyventojų dėl nuolatinių apšaudų prarado namusDėl nuolatinių apšaudymų daugiau nei 150 000 Charkovo gyventojų neteko stogo virš galvų, paskelbė meras Igoris Terekhovas."Šiandien stogą virš galvų prarado daugiau nei 150 tūkstančių žmonių. Daugelis jų laikinai išvyko iš miesto, dalis į Vakarų Ukrainą ar kitus regionus, dalis į užsienį. Kadangi Charkovas prieš karą buvo laikomas Ukrainos studentų sostine, tai turime nemažai bendrabučių, kuriuos šiandien suteikiame žmonėms, kurie neturi kur gyventi, taip pat aprūpiname juos viskuo, kuo reikia“, - sakė I. Terekhovas.

Per dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino tris okupantų sandėlius Per dieną pietuose Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino tris sandėlius, kuriuose buvo laikoma rusų karių amunicija, pranešė Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“.„Situacija Južnobugskio rajone reikšmingai nepasikeitė. Jį stabiliai kontroliuoja gynybos pajėgos. Priešas ginasi ir bando išlaikyti užimtas linijas. Jis ir toliau apšaudo mūsų pozicijas kovinio susidūrimo linijoje, naudodamas orlaivius, MLRS, pabūklų artileriją, minosvaidžius“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad siekiant išsiaiškinti Ukrainos kariuomenės padėtį ir pakoreguoti artilerijos ugnį, priešas aktyviai vykdo oro žvalgybą.

Zelenskis: daugiau nei dešimt Ukrainos regionų per dieną patyrė Rusijos teroristinius smūgiusPer dieną daugiau nei dešimt Ukrainos regionų patyrė teroristinius Rusijos smūgius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vėlų antradienio vakarą savo vaizdo žinutėje, praneša „Ukrinform“.„Per dieną daugiau nei 10 Ukrainos regionų patyrė teroristinius smūgius. Žytomyro ir Kijevo regionas, Sumų regionas, Dnipro ir Kryvyi Rih, Charkovo ir Zaporožės regionas, Mykolaivas ir kiti Pietų Ukrainos miestai, Donbasas“, – sakė V. Zelenskis.Jis patikino, kad, kur tik įmanoma, tęsiami spartesni atkūrimo darbai.Kartu prezidentas pabrėžė, kad bendra situacija vis dar reikalauja labai sąmoningo elektros energijos vartojimo.„Kuo sąmoningesnis mūsų namų ūkių elektros energijos vartojimas nuo 17 iki 22 val., tuo stabilesnė bus mūsų energetikos sistema. Visi, kurie laikosi šios paprastos taisyklės piko valandomis, padeda visai šaliai“, – pridūrė V. Zelenskis.Jis kreipėsi į ukrainiečius su prašymu tai paaiškinti artimiesiems, draugams ir kaimynams, kad „nukreiptų mūsų nacionalinę vienybę į bendrą ir labai reikalingą rezultatą“.Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo spalio 10 iki 18 dienos Rusijos Federacija užpuolė ir sunaikino 408 Ukrainos infrastruktūros objektus, iš kurių daugiau nei 45 energetikos infrastruktūros objektus, taip pat buvo apgadinta 180 namų.

Rusijos pajėgų vadas Ukrainoje: gali tekti priimti „sunkius sprendimus“Rusijos armijos generolas Sergejus Surovikinas, kuris prieš šiek tiek daugiau nei savaitę buvo paskirtas jungtinės Rusijos karių grupės Ukrainoje vadu, davė pirmąjį interviu, įvardindamas situaciją Chersono kryptimi įtempta ir sakydamas, kad jis neatmeta galimybės „priimti sunkius sprendimus“.Interviu su S. Surovikinu buvo transliuojamas televizijos kanale „Rusija-24“. Be kita ko, generolas pirmą kartą pripažino sudėtingą situaciją, kurioje Rusijos kariai atsidūrė netoli Chersono, apie kurią Ukrainos valdžia ir išorės stebėtojai kalbėjo jau kelias savaites.Pasak Rusijos vado, „NATO reikalauja puolamųjų operacijų iš Kijevo“ Chersono kryptimi, „nepaisant jokių aukų – tiek pačiose Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, tiek tarp civilių gyventojų“.Tolesni Rusijos planai dėl Chersono priklausys nuo besikeičiančios karinės-taktinės situacijos, sakė S. Surovikas ir pridūrė, kad neatmeta galimybės „priimti sunkius sprendimus“. Jis taip pat paminėjo jam prieinamus tariamus duomenis „apie galimą Kijevo draudžiamų karo metodų naudojimą Chersono rajone, raketų smūgio į Kakhovkos hidroelektrinės užtvanką parengimą“.Nepriklausomi stebėtojai ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, padedant amerikiečių HIMARS daugkartinio paleidimo raketų sistemoms, išmontavus kelis tiltus per Dnieprą ir jo intakus, rusų grupė vakariniame upės krante liko be normalaus tiekimo, o tai kelia abejonių dėl pačios galimybės Rusijos kariams laikyti Chersoną.

Ukrainos premjeras: nepafrontės bendruomenės šildymo sezonui pasirengusios beveik 100 proc.Butų fondas, ligoninės ir mokyklos Ukrainos nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui.Tai antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį pareiškė premjeras Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.Jis pabrėžė, jog nors Rusija griebiasi teroro, Ukrainoje toliau kruopščiai ruošiamasi šildymo sezonui.„Kaupiame išteklius. Formuojame rezervus. Dabar butų fondas, ligoninės ir mokyklos nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui“, - informavo D. Šmyhalis.Pasak jo, požeminėse saugyklose sukaupti 14 mlrd. 135 mln. kubinių metrų dujų.Vyriausybės vadovas patikino, kad pajėgumai importui iš Europos Sąjungos šalių, jeigu jo prireiktų, taip pat parengti. Pasak jo, dabar anglių sandėliuose yra dvigubai daugiau negu pernai tuo pačiu metu.

Žiniasklaida: ketvirtadienį turėtų įvykti Ukrainos ir Izraelio pokalbis dėl oro gynybos sistemų tiekimoIzraelio ministras pirmininkas Yairas Lapidas ketvirtadienį kalbėsis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba dėl Ukrainos prašymo tiekti jai oro gynybos sistemas.Tai antradienį pranešė laikraštis „The Times of Israel“.Anksčiau antradienį D. Kuleba pareiškė, kad Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti Kyjivui oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Bet aukštas Izraelio saugumo tarnybos pareigūnas žurnalistams sakė abejojantis, kad šis pokalbis pakeis Izraelio poziciją.Izraelis, norėdamas apsaugoti savo jautrius santykius su Maskva, iki šiol nepaiso raginimų tiekti Kijevui gynybinę ar puolamąją ginkluotę.

Ukrainos generalinis štabas: daugiau nei pusė „Wagner“ kovotojų yra verbuojami kalėjimuoseKadangi Rusijos kariuomenė patiria didelių nuostolių Ukrainoje, rusų kariniai daliniai ir toliau papildomi iš kalėjimų, teigia Ukrainos generalinis štabas.„Spalio pradžioje iš visų aštuonių tūkstančių privačios karinės kompanijos „Wagner“ kovotojų daugiau nei pusė yra minėtos kategorijos samdiniai“, – teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo santraukoje.„Wagner PMC“ yra neoficialus ginkluotas padalinys, kurį 2014 m. sukūrė verslininkas Jevgenijus Prigožinas. Ilgą laiką J. Prigožinas neigė savo dalyvavimą „Wagner“ ir bet kokius ryšius su kovotojais, bet prieš mėnesį staiga prisipažino.Tai, kad masinis „savanorių“ verbavimas siųsti į karą Rusijos kolonijose ir kalėjimuose buvo vykdomas daugiau nei mėnesį, išsamiai rašė BBC Rusijos tarnyba.

Budanovas: Maskva iš Irano užsakė 1750 dronų, 70 proc. dronų numušė Ukrainos ginkluotosios pajėgosPirmasis užsakymas iš Maskvos Iranui buvo iš karto pagaminti 1750 dronų, sakė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento vadovas Kirilas Budanovas.„Po to sekė nauji užsakymai, tačiau jų gamybos ir pristatymo į Rusiją greitis, jūs turite suprasti, tai nėra vienkartinis procesas“, - paaiškino K. Budanovas“ „Jie [Rusijos kariai] pamažu juos išnaudoja, iraniečiai kuria naujus...“Jis atskirai paaiškino, kad septynis iš dešimties paleistų dronų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojams pavyksta numušti.Rusijoje savo raketų atsargos, pasak Ukrainos vyriausiojo karinės žvalgybos pareigūno, gerokai išseko. Pavyzdžiui, anot jo, jau panaudota 87 proc. prieškario „Iskander“ raketų atsargų.

Rusijos pareigūnas: sunkvežimiams leista važiuoti Krymo tiltuSunkvežimiams iki 40 tonų jau leidžiama važiuoti nuo sprogimo nukentėjusiu Krymo tiltu. Tai antradienį pareiškė Rusijos vicepremjeras, aneksuoto Krymo „kuratorius“ Maratas Chusnulinas, praneša „Ukrinform“, remdamasi portalu „krymr.com“.Pasak Rusijos pareigūno, du sugriautus tilto tarpatramius planuojama demontuoti iki šių metų gruodžio pabaigos.Pirmadienį buvo atnaujintas autobusų eismas tiltu.Sprogimas ant Krymo tilto nugriaudėjo spalio 8 d. Dėl šio incidento Rusija apkaltino Ukrainą ir asmeniškai Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovą Kirilą Budanovą.Penktadienį portalas „Meduza“, remdamasis Rusijos vyriausybės potvarkiu, pranešė, kad Rusijos valdžia planuoja atstatyti Krymo tiltą iki 2023 metų liepos 1 d.Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Vadymo Denisenkos nuomone, Rusija gali suremontuoti Krymo tiltą per 3-5 mėnesius.

Rusija pareiškė galinti sumažinti savo diplomatinį atstovavimą Vakarų šalyseRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad Maskva gali sumažinti savo diplomatinį atstovavimą Vakarų šalyse.„Be abejo, nematome jokios prasmės ir neturime jokio noro palaikyti tokį pat atstovavimą Vakarų šalyse... o trečiojo pasaulio valstybėms Azijoje ir Afrikoje, priešingai, reikia papildomo dėmesio“, – tvirtino S. Lavrovas.

NATO žada artimiausiomis dienomis perduoti Ukrainai antidroninių oro gynybos sistemųNATO artimiausiomis dienomis perduos Ukrainai antidroninių oro gynybos sistemų, kad ši šalis galėtų apsiginti nuo Rusijos naudojamų iranietiškų dronų atakų.Kaip rašo „Reuters“, apie tai antradienį pranešė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.

Kyjive elektros tiekimas atnaujintas 83 tūkst. šeimųUkrainos sostinėje 83 tūkst. šeimų atnaujintas elektros tiekimas, kuris nutrūko, antradienį rusams raketomis apšaudžius kritinės infrastruktūros objektą.Tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Kyjive atnaujintas elektros tiekimas 83 tūkst. šeimų, kurios liko be šviesos po kritinės infrastruktūros objekto apšaudymo šįryt“, - pareiškė miesto vadovas.Jis paaiškino, kad buvo pažeista kompanijos DTEK „Kyjivo elektros tinklai“ įranga.Specialistams pavyko viso labo per septynias valandas atlikti techninius darbus ir prijungti klientų būstus prie rezervinės maitinimo sistemos, kuria jie galės naudotis, kol bus remontuojama per apšaudymą nukentėjusi miesto infrastruktūra.V. Klyčko taip pat pranešė, kad daliai vartotojų Kyjive jau atnaujintas ir vandens tiekimas.

Lenkijos pareigūnas: pagalbos pabėgėliams sistema bus sugriežtintaLenkija ketina sugriežtinti pagalbos pabėgėliams sistemą, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, susijusio su lėšų mokėjimu.Tai antradienį interviu naujienų agentūrai PAP pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministro pavaduotojas, vyriausybės įgaliotinis karo pabėgėlių iš Ukrainos reikalams Pawełas Szefernakeris.„Šiuo metu Lenkijoje yra daugiau kaip milijonas pabėgėlių, todėl turime sudaryti tokias sąlygas, kurios leistų tiems žmonėms kuo geriau adaptuotis“, - sakė pareigūnas.„Lenkija atvira pabėgėliams, nori juos remti, todėl nepriimtina, kad yra žmonių, kurie tam tikru būdu apgaudinėja šią sistemą. Mes ją dar labiau sugriežtinsime, kad nebūtų jokių patologijų, susijusių su lėšų mokėjimu“, - pabrėžė P. Szefernakeris.Be to, pasak jo, asmenys, vis dar gyvenantys kolektyvinio įkurdinimo centruose, o jų yra apie 80 tūkst. iš milijono ukrainiečių, taip pat turėtų prisidėti prie savo išlaikymo.Vyriausybės įgaliotinis pažymėjo, kad dėl ekonomikos krizės tokių asmenų išlaikymas vis brangiau atsieina. Kartu jis pabrėžė, kad jau daugiau kaip pusė jų pradėjo legaliai dirbti Lenkijoje.Anot P. Szefernakerio, nuo ateinančių metų sausio 1 d. asmenys, gyvenantys tokiuose centruose ilgiau kaip 120 dienų, turėtų padengti 50 proc. savo išlaikymo išlaidų. Viceministras patikslino, kad šiuo metu nuo karo bėgantys ukrainiečiai centruose galės nemokamai gyventi 120 dienų.Oficialiais duomenimis, Lenkijoje oficialiai įsidarbino daugiau kaip 430 tūkst. ukrainiečių, atvykusių į Lenkiją po vasario 24 d.

Reznikovas: Gynybos ministerija kas mėnesį išleidžia tiek, kiek anksčiau išleidavo per metusUkrainos gynybos ministerija kas mėnesį išleidžia tiek, kiek anksčiau išleidavo per metus, pranešė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.Jis pabrėžė, kad šiandieninis Ukrainos Aukščiausiosios Rados sprendimas dėl lėšų gynybai didinimo leis iki metų pabaigos visiškai finansuoti visas prioritetines sritis.

Ukraina prašys Izraelį perduoti oro gynybos sistemų Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Kaip praneša „Ukrinform“, tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Šiandien Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, prašydama skubiai perduoti oro gynybos sistemų ir duoti pradžią kokybiškam bendradarbiavimui, kuris leistų Ukrainai gauti reikiamų technologijų“, – sakė URM vadovas.Anot jo, Ukraina seniai ir atkakliai ragina Izraelį bendradarbiauti oro gynybos srityje ir nemato jokių objektyvių priežasčių, kurios neleistų to daryti.„Iranas – tai raudonoji linija Izraeliui, ir dabar, kai Iranas iš esmės tiesiogiai tapo nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą bendrininku, visos abejonės Izraelyje, padėti Ukrainai ar nepadėti, turėtų išsisklaidyti“, – pabrėžė D. Kuleba.Ministro įsitikinimu, jeigu Izraelio politikos esmė – nuosekliai priešintis destruktyviems Irano veiksmams, tai atėjo metas atvirai stoti į Ukrainos pusę.„Šiandien neperdedant galima teigti, kad tokie pat dronai, kokie naikina Ukrainą, nutaikyti ir į Izraelį. Manau, kad tuo viskas pasakyta, manau, kad būtent tai turi būti starto pozicija Izraelio politikos rengimui“, – apibendrino Ukrainos URM vadovas.Anksčiau D. Kuleba pranešė, kad siūlo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su Iranu.

Kyjivas: po pastarųjų Rusijos atakų daugiau kaip 1 tūkst. Ukrainos miestų liko be elektros Po pastarųjų Rusijos kariuomenės atakų prieš Ukrainos energetikos objektus daugiau kaip 1 tūkst. šalies miestų ir kaimų liko be elektros.Tokius duomenis antradienį pateikė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.„Šiuo metu elektros tiekimo vis dar nėra 1 162 gyvenvietėse Dnipro, Kirovogrado, Žytomyro, Charkivo, Donecko, Zaporižios, Luhansko, Mykolajivo ir Chersono srityse“, – teigė tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžis.

Kuleba pasiūlė Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su IranuUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pasiūlė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su Iranu.Kaip praneša antradienį UNIAN, Ukrainos diplomatijos vadovas tai pareiškė per spaudos konferenciją.Pasak D. Kulebos, „Irano veiksmai – tai niekšybė ir melas, kurio mes nepakęsime“. „Juk Iranas įvykdė visus šiuos veiksmus tuo pat metu mums pasakodamas, kad esą jis yra prieš karą ir nerems ginklais nė vienos iš šalių“, – pabrėžė ministras.„Teheranui tenka visa atsakomybė už santykių su Ukraina sužlugdymą. Atsižvelgdamas į daugybę smūgių, kuriuos Irano dronai smogė Ukrainos civilinei infrastruktūrai, mirtis ir kančias, atneštas mūsų tautai, taip pat į pranešimus, kad Iranas gali tęsti ginklų tiekimą Rusijai, aš pateikiau Ukrainos prezidentui pasiūlymą nutraukti diplomatinius santykius su Iranu“, – pareiškė D. Kuleba.„Mes niekada nesilaikėme Iranui priešiškos pozicijos. Bet po to, kai Iranas tapo Rusijos agresijos ir nusikaltimų mūsų teritorijoje bendrininku, mes šiandien užimsime labai aiškią ir sąžiningą poziciją. Jei Iranas nustos tiekti ginklus Rusijai – kalbėsime apie viso santykių komplekso atkūrimą“, – pabrėžė Ukrainos URM vadovas.Rugpjūčio viduryje pasirodė pranešimų, kad Rusija įsigijo Irane tūkstančius dronų. Oficialusis Teheranas tebeneigia tiekiąs Rusijai bepilotes skraidykles.Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusija užsisakė Irane 2400 dronų.

Iškeisti rusų belaisviai sugadino „interviu“ propagandistuiKremliaus propagandistai bandė iš iškeistų rusų belaisvių išgauti kaltinimų Ukrainos gynėjams, bet „viskas pasisuko netinkama linkme“.Reportažo ištrauką paviešino interneto naudotojai, praneša nv.ua.Kalbėdamas su iš nelaisvės sugrįžusiais Rusijos kareiviais, melagienomis garsėjančio televizijos kanalo korespondentas pasiteiravo, ar ukrainiečiai tyčiojosi iš belaisvių, tačiau atsakymą gavo ne tokį, kokio tikėjosi.„Ne, ne, ne. Nieko panašaus nebuvo... Nesityčiojo“, – choru atsakė kariai ir sugadino reportažą apie „sužvėrėjusius“ ukrainiečius.Nusivylęs propagandistas, tikėjęsis pristatyti graudų siužetą apie bloguosius ukrainiečius, vos ne mirtinai nukankinusius į nelaisvę patekusius rusus, po tokių atsakymų tiesiog išjungė kamerą.https://twitter.com/buch10_04/status/1582283739542847490

Naujausių Rusijos atakų prieš Kyjivą aukų padaugėjo iki trijųNaujausių, antradienio rytą Rusijos kariuomenės surengtų atakų prieš Ukrainos sostinę Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų.Kaip rašo CNN, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo miesto meras Vitalijus Klyčko.„Per šiandienos atakas prieš Kyjivo kritinę infrastruktūrą žuvo trys žmonės, – teigė V. Klyčko. – Visi jie buvo vieno kritinės infrastruktūros objekto darbuotojai.“Mero teigimu, atakų metu buvo smarkiai apgadinti du infrastruktūros objektai.Kiek anksčiau buvo skelbta, kad smūgiai pareikalavo dviejų gyvybių.

Ukrainos oro gynyba sunaikina 85 proc. iranietiškų dronųUkrainos oro gynyba sunaikina 85 proc. iranietiškų dronų „Shahed-136“, kuriais Rusija atakuoja šalies teritoriją.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas.„Mūsų oro gynyba vis geriau naikina priešo dronus. Praėjo kelios savaitės nuo tos dienos, kai priešas pradėjo naudoti dronus kamikadzes „Shahed-136“. Pirmasis iš jų buvo numuštas Kupianske, kur jis skrido vienas. Vėliau rusai pradėjo leisti dronus poromis, paskui – grupėmis, įvairiomis kryptimis, keisdami kursą, kad apeitų mūsų oro gynybos sistemas. Jeigu skaičiuosime procentais, tai sunaikiname daugiau kaip 85 proc. iranietiškų dronų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, rusai dronus daugiausia leidžia iš pietų – Krymo ar okupuotos Chersono srities dalies, bet jau buvo dvi atakos iš Baltarusijos teritorijos ir Rusijos Kursko srities.Praėjusią savaitę Nacionalinio pasipriešinimo centro atstovai pranešė, kad Rusijos kariuomenė atsivežė į Krymą ir Chersono sritį nenustatytą skaičių instruktorių iraniečių, kurių užduotis – išmokyti rusus naudoti iranietiškus dronus.

Ukraina iš ES gavo pirmąją 2 mlrd. eurų paskolą pagal naują paramos paketąUkraina antradienį iš Europos Sąjungos (ES) gavo pirmąją 2 mlrd. eurų paskolą pagal rugsėjį patvirtintą 5 mlrd. eurų vertės makrofinansinės paramos paketą.Kaip rašo „Sky News“, apie tai savo „Twitter“ paskyroje pranešė Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis. Pasak jo, šios lėšos padės padengti neatidėliotinas biudžeto išlaidas.Tai yra dar vienas visapusiškos Rusijos invazijos akivaizdoje ES Ukrainai skirtas paramos paketas. Vasario 24 d. pastarojoje šalyje prasidėjęs plataus masto karas dar nerodo lėtėjimo ženklų.Spalio pradžioje Rusijos kariuomenė Ukrainoje pradėjo smarkiai smūgiuoti vietos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis, šalyje iki šiol sunaikinta apie 30 proc. elektrinių.Naujausios atakos pareikalavo daugybės civilių gyvybių.

Rusija pirmą kartą nuo Ukrainos kontrpuolimo pradžios pareiškė „atsikovojusi“ teritorijų Charkivo srityjeRusija antradienį pirmą kartą nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo pradžios pareiškė „atsikovojusi“ teritorijų rytinėje Charkivo srityje.„Vykdydami puolamąsias operacijas, Rusijos kariuomenės daliniai užėmė Gorobijivkos kaimą Charkivo srityje“, – teigė Gynybos ministerija Maskvoje ir kartu nurodė, neva šioje gyvenvietėje buvę ukrainiečių kariai patyrė „didžiulį pralaimėjimą“.

Rusija patvirtino, kad Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai Rusija patvirtino, kad antradienį jos pajėgos Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai.„Pastarąją parą Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau smūgiavo Ukrainos karinėms vadavietėms ir energetikos sistemoms“, – pareiškė Gynybos ministerija Maskvoje ir pridūrė, esą atakose buvo pasitelkta ilgojo nuotolio ir didelio tikslumo ginkluotė.Kyjivo duomenimis, naujausi smūgiai pareikalavo mažiausiai dviejų gyvybių.

Ukraina: turime mažiau laiko pasiruoštiRusijos strateginė aviacija pradėjo pulti Ukrainą jau ne iš Kaspijos jūros regiono, bet iš Rostovo srities. Apie tai pranešė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ignatas.Jo teigimu, Rusijos strateginiai bombonešiai toliau apšaudo Ukrainą raketomis X-101 ir X-555, bet dabar tai daro iš Rostovo srities, o ne iš Kaspijos jūros regiono.„Tai yra iš arčiau. Mums lieka mažiau laiko sureaguoti į paleistą raketą“, – sakė J. Ignatas.Jis patikslino, kad raketa skrieja 900 kilometrų per valandą greičiu, ir jeigu ji paleidžiama iš Kaspijos jūros regiono, Ukrainos karinės oro pajėgos turi daugiau laiko sureaguoti, o žmonės – pasislėpti.J. Ignatas nurodė, kad šiuo metu pagrindinis rusų taikinys – svarbiausi Ukrainos energetikos infrastruktūros objektai.

Arestovyčius Girkinui prognozuoja liūdną likimąRusijos teroristą Igorį Girkiną (Strelkovą), kuris, esą, prisijungė prie vieno iš šalies batalionų ir ketina vykti kariauti į Ukrainą, gali nužudyti savi. Tokią nuomonę išsakė Ukrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius.Jis įsitikinęs, kad vargu, ar I. Girkinas Ukrainoje pateks į nelaisvę.„Nemanau, kad jis mums suteiks tokį malonumą, greičiau jau nusišaus pats. Galima jį vertinti kaip tik norisi, bet faktas lieka faktu – kiaušus jis turi... Žūti jis turi daugiau šansų nei atsidurti nelaisvėje. Ir Girkinas neprastai išmano karinius reikalus, todėl reikiamą akimirką sugebės atsitraukti ir netgi pabėgti, ką padaryti pavyko ne vienam Iziume ar Lymane. Jam gresia kitoks pavojus. Žymiai didesnė tikimybė, kad jį „nutildys“ saviškiai. Kur slypi didžiausia fronte atsiduriančių žinomų asmenų problema? Ten juos žymiai lengviau nužudyti, nei Maskvoje. Pasakys, kad prasidėjo apšaudymas... Tokia štai bėda bėdelė, kūnas sudegė. Todėl jis toks rizikuoti nebijantis dėdė“, – sakė O. Arestovyčius.Ukrainos prezidento administracijos patarėjas nemano, kad I. Girkino planas atsidurti kare Ukrainoje – jo asmeninė ar Rusijos Federacijos viešųjų ryšių akcija.

Putinas kol kas neketina Rusijoje nutraukti mobilizacijosPrezidentas Vladimiras Putinas „kol kas“ neketina nutraukti karinės mobilizacijos Rusijoje, tačiau kai kuriuose šalies regionuose šis procesas baigtas, antradienį pranešė Kremlius.„Kol kas prezidento įsako (dėl mobilizacijos nutraukimo) nėra“, – sakė V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Jis kalbėjo kitą dieną po to, kai Maskvos meras Sergejus Sobianinas paskelbė apie mobilizacijos sostinėje pabaigą ir uždaromus miesto šaukimo punktus.Rugsėjo 21 dieną V. Putinas paskelbė apie kariuomenės mobilizaciją visoje šalyje, siekdamas papildyti Maskvos pajėgas Ukrainoje, o tai sukėlė vyrų išvykimą ir tam tikrą nepasitenkinimą. Praėjusią savaitę jis sakė, kad siekia užbaigti šią kampaniją „maždaug per dvi savaites“.D. Peskovas teigė, kad kai kurie regionai jau pasiekė užsibrėžtus tikslus, tačiau neįvardijo, kurie. „Taigi dalinės mobilizacijos procesas baigiasi ir kai kuriuose regionuose jau užbaigtas“, – sakė jis.Jis taip pat pažadėjo, kad valdžios institucijos nemobilizuos daugiau nei V. Putino nustatytas tikslas, t. y. 300 tūkst. žmonių.

Per smūgius Kyjive žuvo du žmonės, padėtis Ukrainoje tampa kritinėPer Rusijos smūgius, kurių taikiniu tapo energetikos objektas Kyjive, žuvo mažiausiai du žmonės, antradienį pranešė pareigūnai. Be to, per apšaudymų bangą keliuose šalies miestuose nutrūko elektros energijos tiekimas.„2022 metų spalio 18 dieną Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos, naudodamos tarptautinės teisės draudžiamas karo priemones, surengė raketinę ataką prieš energijos tiekimo objektą kairiajame sostinės krante. Preliminariai žuvo du žmonės ir vienas buvo sužeistas“, – nurodė regiono prokuratūra.Be to, Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Donecko regione rusai paleido dvi raketas į Kurachovės šiluminę elektrinę. Taip pat jie pakartotinai apšaudė dvi bendrovei „DTEK Energo“ priklausančias šilumines elektrines. Dėl atakos vienas bendrovės darbuotojas žuvo, dar šeši buvo sužeisti.Ukrainos prezidentūra antradienį pareiškė, kad po Rusijos smūgių, nukreiptų prieš šalies energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, padėtis Ukrainoje yra „kritinė“.„Padėtis visoje šalyje dabar kritinė, nes mūsų regionai yra priklausomi vienas nuo kito... visai šaliai būtina pasirengti elektros energijos, vandens ir šildymo nutraukimams“, – Ukrainos televizijai sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.

Kremlius pareiškė nežinantis apie iranietiškų dronų naudojimą kare Ukrainoje Kremlius antradienį pareiškė „neturintis informacijos“, kad jo kariuomenė Ukrainoje naudotų iranietiškus dronus, Kyjivui ir Vakarams apkaltinus Maskvą tokių ginklų naudojimu kruviniems smūgiams.„Ne, mes neturime informacijos apie tai. Naudojama rusiška technika“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, per spaudos konferenciją paklaustas, ar Rusija naudoja iranietiškus dronus.Visus klausimus šia tema jis paragino užduoti Gynybos ministerijai.

Zelenskis: nebėra erdvės derybomsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia šiuo metu nematantis pagrindo deryboms dėl paliaubų. Atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą yra dar viena Rusijos teroristinių išpuolių rūšis, rašė jis antradienį tviteryje.Nuo spalio 10 dienos sugriauta 30 proc. Ukrainos elektrinių, dėl to visoje šalyje smarkiai sutriko elektros energijos tiekimas. „Nebėra erdvės deryboms“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Po virtinės nesėkmių Rusija imasi itin žiaurios taktikosRusijos Federacija vis aktyviau naudoja vadinamuosius dronus kamikadzes ir rengia raketines atakas prieš civilinius taikinius Ukrainoje. Spėjama, kad taip Maskva reaguoja dėl nesėkmių mūšio lauke, praneša Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.„Nuo spalio 10 dienos Rusija vis aktyviau smūgiuoja taikiniams visoje Ukrainoje. Atakos vykdomos sparnuotosiomis raketomis, zenitinėmis raketomis žemė-žemė, Irano tiekiamais skraidančiais aparatais „Shahed-136“, – teigiama ministerijos pranešime.„Labai galimas dalykas, kad pagrindinis šios atakų kampanijos tikslas yra smarkiai pakenkti Ukrainos energijos tiekimo sistemai. Kadangi Rusija nuo rugpjūčio mūšio lauke kenčia vien nesėkmes, labai galimas dalykas, kad atsirado didesnis noras smogti ne tik Ukrainos kariniams objektams, bet ir civilinei infrastruktūrai“, – teigiama dokumente.Panašiai savo ataskaitoje rašo ir JAV veikiančio Karo studijų instituto (ISW) analitikai.Pasak jų, užuot susitelkusi į fronto zonoje esančių teisėtų karinių taikinių sunaikinimą, Rusija, naudodamasi bepiločiais orlaiviais „Shahed-136“, atakuoja civilių gyvenamuosius rajonus.„Spalio 17 d. surengta bepiločių orlaivių ataka, nukreipta į Kyjivo gyvenamąją infrastruktūrą, visiškai atitinka platesnę Rusijos pajėgų veikimo schemą, kurios esmė – didesnis dėmesys psichologiniam terorui Ukrainoje, o ne apčiuopiamiems rezultatams mūšio lauke“, – teigiama pateiktoje ataskaitoje.

Rusijos pajėgos atakavo ir Charkivą Rusijos pajėgos antradienį atakavo ir Charkivo miestą. „Mieste per penkias minutes girdėjosi dvi sprogimų serijos“, – pranešė meras Ihoris Terechovas.Pirmaisiais duomenimis, pataikyta į pramonės įmonę. Metro nutraukė traukinių eismą ir vėl ėmė veikti kaip apsauginė slėptuvė.Be to, apšaudomas Kyjivas, Dnipropetrovsko, Mykolajivo ir Žytomyro regionai. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, atremta virtinė atakų.

Rusija raketomis vėl atakavo Mykolajivą, Žytomyrą, KyjivąAnkstyvą antradienio rytą Rusijos raketa pataikė į gyvenamąjį namą Mykolajivo mieste, „Reuters“ sakė įvykio liudytojas. Tai naujausias smūgis miestui praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV perspėjo, kad reikalaus Rusijos atsakomybės už karo nusikaltimus.Raketa, sukėlusi vieną iš trijų sprogimų, pasigirdusių pietiniame mieste ankstyvą antradienio rytą, visiškai sugriovė vieną pastato sparną miesto centre, palikdama didžiulį kraterį. Ugniagesių komanda iš griuvėsių ištraukė negyvo vyro kūną, sakė liudytojas.Tuo tarpu rbc.ua pranešė, kad Žytomyre, nukentėjus kritinei infrastruktūrai, nebėra nei šviesos, nei vandens. Suveikus pavojaus signalui prašoma iš mokyklų ir vaikų darželių išvesti vaikus.Apie tai pranešė miesto meras Serhijus Suchomlinas feisbuke. „Rytas prasidėjo nuo „atvykėlių“ visame Žytomyre. Dabar mieste nėra nei šviesos, nei vandens. Ligoninėse veikia rezervinis elektros tiekimas“, – pranešė jis, ragindamas miestiečius būti saugiose vietose.Taip pat pranešama iš Kyjivo, kad antradienį kairiajame sostinės krante preliminariai užfiksuoti trys raketų sukelti sprogimai.https://t.me/chanel24/58855

Ukraina: Rusija sudavė tris smūgius energetikos objektui KyjiveUkraina antradienį pranešė, kad trys smūgiai suduoti „energetikos objektui“ Kyjive, praėjus dienai po kruvinų Rusijos bepiločių lėktuvų smūgių sostinėje.„Preliminariai – trys smūgiai į elektros tiekimo objektą kairiajame Kyjivo krante“, – socialiniame tinkle pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyryla Tymošenka.

Ukraina: Rusija pagrobė du Zaporižios AE darbuotojusUkrainos valstybinė branduolinės energijos agentūra antradienį apkaltino Rusiją sulaikius du aukšto rango darbuotojus iš Rusijos kontroliuojamos Zaporižios atominės elektrinės pietų Ukrainoje.„Enerhoatom“ pareiškime socialinėje žiniasklaidoje teigiama, kad Rusijos pajėgos pirmadienį „pagrobė“ informacinių technologijų vadovą Olehą Kostiukovą ir elektrinės generalinio direktoriaus pavaduotoją Olehą Ošeką ir „išvežė juos į nežinomą vietą“.

Ukrainos miestuose – naujų atakų banga, pranešama ir apie sprogimą KyjivePraėjus vos dienai po to, kai Rusija surengė dronų smūgius, keliuose skirtinguose Ukrainos miestuose vėl aidi nauja sprogimų banga. Likus kelioms minutėms iki 9 val. ryto Kyjivo laiku, apie smūgius pranešė Kryvyj Riho, Dnipro, Charkivo ir Mykolajivo valdžia. Netrukus pranešta ir apie sprogimus Kyjive.Per ataką Mykolajivo mieste visiškai sugriautas vienas daugiabučio namo sparnas. Anot su naujienų agentūra „Reuters“ kalbėjusio liudininko, išpuolis pasiglemžė mažiausiai vieno žmogaus gyvybę. Dnipre atakuota energetikos infrastruktūra. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo Kyrylo Tymošenko teigimu, padaryta rimtos žalos. Apie išpuolius Kryvyj Rihe ir Charkive kol kas žinoma nedaug; šiuo metu laukiama daugiau informacijos apie padėtį šiuose miestuose. https://t.me/truexanewsua/63142

UNIAN skelbia apie naujus sprogimus Kyjive.

Zelenskis gruodį išleis savo karo meto kalbų knygąGruodžio 6 dieną bus išleistas Volodymyro Zelenskio karo metu pasakytų kalbų rinkinys su Ukrainos prezidento parašyta įžanga.Leidybos grupės „Penguin Random House“ padalinys „Crown“ pirmadienį paskelbė, kad knyga vadinsis „Žinia iš Ukrainos“ ir joje taip pat bus „The Economist“ redaktoriaus Rusijai ir Rytų Europai Arkadijaus Ostrovskio pratarmė.„Parama Ukrainai nėra tendencija, memas ar virusinis iššūkis, – „Crown“ išplatintame pareiškime sakė V. Zelenskis. – Tai nėra jėga, kuri greitai išplinta po visą planetą ir paskui taip pat greitai išnyksta. Jei norite suprasti, kas mes esame, iš kur esame, ko norime ir kur einame, turite daugiau sužinoti apie tai, kas esame. Ši knyga jums padės būtent tai padaryti“.Gautos lėšos bus skirtos iniciatyvai „United24“, kurią V. Zelenskis pradėjo siekdamas koordinuoti labdarą Ukrainai. Prezidentas pridūrė atrinkęs 16 kalbų, kurios, kaip jis tikisi, skaitytojams padės „suprasti ukrainiečius: mūsų siekius, principus ir vertybes“.Buvęs aktorius ir komikas prezidentu buvo išrinktas 2019 metais. Po Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį jis staiga virto karo meto lyderiu, o jo aistringa ir bekompromisė laikysena pakurstė palyginimus su, be kita ko, Winstonu Churchilliu.

Baltarusijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos kariųMaskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos karių ir apie 170 tankų, kad būtų sukurtos naujos bendros pajėgos, pirmadienį pranešė Baltarusijos gynybos ministerija.Apie naujų pajėgų, kurioms pavesta ginti Baltarusijos sienas nuo numanomos Ukrainos grėsmės, sukūrimą buvo paskelbta praėjusią savaitę po to, kai Rusija patyrė pralaimėjimų puolant Ukrainoje.Pasak platformoje „Telegram“ kalbėjusio Baltarusijos gynybos ministerijos patarėjo tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais Valerijaus Revenkos, „bendras (Rusijos karių), kurie atvyks į Baltarusiją, skaičius siekia 9 tūkst.“V. Revenka sakė, kad Rusija taip pat atsiųs į Baltarusiją „apie 170 tankų, iki 200 (kitų) šarvuočių ir iki 100 ginklų bei minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm“.Rusijos daliniai bus dislokuoti keturiuose poligonuose Baltarusijos rytuose ir centre, kur jie dalyvaus pratybose, kurių metu visų pirma bus vykdomas „kovinis ir priešlėktuvinių raketų šaudymas“, teigė V. Revenko.Baltarusija tvirtina, kad šios pajėgos bus išimtinai gynybinės ir skirtos jos sienoms apsaugoti.Praėjusią savaitę Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina rengia sąmokslą užpulti jo šalį, ir paskelbė apie bendras pajėgas su Maskva.Jis apkaltino Lenkiją, Lietuvą ir Ukrainą treniruojant baltarusių radikalus „vykdyti sabotažą, teroristines atakas ir organizuoti šalyje karinį sukilimą“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Didžiojo septyneto (G-7) susitikime antradienį apkaltino Rusiją „mėginant tiesiogiai įtraukti Baltarusiją į karą“.Jis ragino organizuoti tarptautinę stebėtojų misiją Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje.A. Lukašenka yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas ir jis leido Maskvos pajėgoms pasinaudoti Baltarusijos teritorija vasarį pradedant karinę operaciją prieš Kyjivą.Tačiau Baltarusijos pajėgos puolime iki šiol nedalyvavo.Baltarusija yra politiškai ir finansiškai priklausoma nuo Rusijos, savo pagrindinės sąjungininkės.Vasarą Rusija pažadėjo Baltarusijai, kad per kelis mėnesius pristatys raketas „Iskander M“, galinčias nešti branduolines kovines galvutes, ir modernizuos karo lėktuvus.

Ukrainos pajėgos sunaikino dar aštuonis Irano bepiločius orlaivius Ukrainos gynybos pajėgos pirmadienio vakarą numušė dar aštuonis Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed-136“.Apie tai „Telegram“ žinutėje pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, praneša „Ukrinform“.„Spalio 17 d. apie 21.00 val. oro pajėgų valdymo centro atsakomybės zonoje sunaikinti aštuoni Irano gamybos dronai kamikadzės „Shahed-136“, – sakoma pranešime.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 22 rusų okupantusUkrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 22 rusų okupantus, rašoma UNIAN.Rusijos kariuomenė toliau vykdo raketų smūgius prieš pasienio Bereznevatskaja gyvenvietę. Be to, Kucurubska gyvenvietė buvo apšaudoma iš sunkiosios artilerijos, o Velikij Oleksandrivską 4 kartus atakavo kariuomenė ir šturmo lėktuvai.Ukrainos aviacija atsakė 11 oro smūgių į priešo personalo ir ginklų sankaupas, taip pat priešo priešlėktuvinės gynybos pozicijas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų ir artilerijos daliniai atliko daugiau kaip 250 ugnies misijų.„Gavome patvirtinimą, kad priešas neteko 22 rašistų, 4 tankų, 2 minosvaidžių, savaeigės haubicos „Akacija“, raketų „žemė-oras“ sistemos „Tor-M2“ ir 3 šarvuočių“, – rašoma pranešime.Be to, ukrainiečių gynėjai sunaikino 2 amunicijos sandėlius Beryslavo rajone.Dar vienas tankas, savaeigė haubica „Msta-S“ ir daugkartinis raketų paleidimo įrenginys „Grad“ bei 4 šarvuočiai buvo apgadinti.

Sumų regionas apšaudytas raketomis: 5 žmonės žuvo, 14 buvo sužeistaDėl rytinių raketų smūgių Sumų regione žuvo 5 žmonės, dar 14 buvo sužeisti, rašo UNIAN.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis."... Pasienyje buvo tylu, bet turėjome raketų ataką prieš infrastruktūros objektą. 3 rusų raketos. 14 sužeistųjų ligoninėje, trys iš jų buvo išgelbėti gyvi iš griuvėsių. 5 žuvę... Gelbėjimo darbai tęsiasi“, – pažymėjo jis.

Paskelbta Irano įmonės, kurioje gaminami dronai kamikadzės, nuotraukaKompanija „The Intel Lab“ paskelbė Irano įmonės “Shahed Aviation Industries“, kurioje gaminami dronai kamikadzės, palydovinę nuotrauką.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis bendrovės „Twitter“ paskyra.Nuotraukoje nurodytos gamyklos koordinatės. Ji yra Isfahano mieste, Badro aviacijos bazės teritorijoje. Nuotraukoje matyti dirbtuvės, gamybiniai cechai, žaliavų laikymo vieta, taip pat galutinio dronų surinkimo cechas. Be to, padidintuose kadro fragmentuose galima pamatyti galingiausių dronų „Shahed-136“ komponentų.„rbc.ua“ primena, kad pirmadienį rusai iranietiškais dronais atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai keturi žmonės.https://twitter.com/TheIntelLab/status/1582010263619846144

Sudužus lėktuvui žuvo 2 žmonėsRusijos pietvakariuose netoli sienos su Ukraina esančio Jeisko miesto gyvenamajame rajone pirmadienį sudužo rusų karinis lėktuvas, pranešė Rusijos naujienų agentūros, remdamosi šalies gynybos ministerija.Išankstiniais duomenimis, žuvo mažiausiai du žmonės.Pasak ministerijos, naikintuvas-bombonešis „Su-34“ prie Azovo jūros esančiame mieste nukrito po to, kai pakilimo metu užsidegė vienas iš jo variklių.Ministerija nurodė, kad lėktuvas kilo mokomajam skrydžiui iš Pietinio karinio rajono karinio aerodromo.

Kijevo regione girdėti sprogimų garsaiTai paskelbė Kijevo regiono karinės administracijos pirmininkas Oleksijus Kuleba.„Kijevo srities gyventojai! Likite prieglaudose! Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. Regione „dirba“ oro gynybos pajėgos“, – sakė jis.https://twitter.com/danielboffey/status/1582068287092899841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582069088783781888%7Ctwgr%5E4069b15eb976447a7cde0cc7ed418ff742067a7d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-ukraina-pranesa-per-apsikeitima-belaisviais-su-rusija-islaisvintos-108-moterys-n1195402%3Fpriority%3D1

Raudonojo Kryžiaus atstovai neatvyko prie sienos su okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacijaTarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) atstovai neatvyko prie sienos su laikinai okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacija.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotiniu Dmytro Lubinecu.Gautomis žiniomis, vizitą prie skiriamosios linijos Ukrainos pareigūnai ketino surengti kartu su TRKK atstovais, norėdami paskatinti juos pareikalauti, kad Rusija leistų aplankyti Olenivkos kolonijoje laikomus karo belaisvius ukrainiečius.„Paaiškėjo, jog Raudonajam Kryžiui tai padaryti yra sunkiau negu skelbti savo tinklalapyje „raginimus abiem šalims“. Nors prašėme ir buvome pasiruošę surengti tokią kelionę, TRKK atstovų mes neišvydome“, - apgailestavo Ukrainos pareigūnas.Jis pažymėjo, kad rusai tebekankina Ukrainos gynėjus, o tarptautinės organizacijos tyli.„Taip, vyksta karas. Ir jis nėra saugus. Bet argi ne tam įsteigta TRKK misija ir ar ne jos veiklai viso pasaulio žmonės aukoja lėšas?“ – retoriškai klausė Ukrainos parlamento žmogaus teisių įgaliotinis.Jo manymu, jeigu organizacija neatlieka jai keliamų uždavinių ir savo tylėjimu skatina agresorius ir nusikaltėlius, tai ji turi būti likviduota.Naktį į liepos 29-ąją laikinai okupuotos Donecko srities Olenivkos gyvenvietėje, buvusios pataisos kolonijos teritorijoje, pastate, kur buvo laikomi karo belaisviai ukrainiečiai, nugriaudėjo galingas sprogimas. Rusijos duomenimis, per jį žuvo 50 Ukrainos kariškių, o dar daugiau kaip 70 buvo sunkiai sužeisti.

Ukraina: per apsikeitimą belaisviais su Rusija išlaisvintos 108 moterysUkraina pirmadienį paskelbė, kad per naują apsikeitimą belaisviais su Rusija buvo išlaisvinta daugiau kaip 100 ukrainiečių ir tai buvo pirmasis per beveik aštuonis karo mėnesius apsikeitimas vien moterimis.„Šiandien įvyko dar vienas didelis apsikeitimas karo belaisviais... Iš nelaisvės išvadavome 108 moteris. Tai buvo pirmasis apsikeitimas vien moterimis“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Ukraina: per Rusijos atakas Kyjive ir Sumuose žuvo 8 žmonėsPer Rusijos smūgius Ukrainos sostinei Kyjivui ir rytinei Sumų sričiai pirmadienį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, pranešė ukrainiečių pareigūnai.Pirmadienį ryte Kyjivą atakavo dešimtys Rusijos dronų-kamikadzių.Skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad dėl Rusijos atakų, per kurias buvo smarkiai apgadintas gyvenamasis namas, žuvusiųjų skaičius sostinėje padidėjo iki keturių.„Žuvo keturi žmonės, o trys buvo nuvežti į ligoninę“, – nurodė tarnybos ir pridūrė, kad taip pat buvo sužeisti du gelbėtojai.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad tarp žuvusiųjų Ukrainos sostinėje buvo nėščia moteris ir jos jaunas vyras.„Vyras ir žmona, kurie laukėsi kūdikio. Moteris buvo šešis mėnesius nėščia“, – parašė jis socialiniuose tinkluose.Tuo tarpu rytinės Sumų srities skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad per smūgius, per kuriuos, pasak srities administracijos vadovo, buvo taikytasi į energetikos infrastruktūrą, žuvo keturi žmonės, o dar keli buvo sužeisti.Pasak tarnybų, buvo apšaudyta elektros pastotė ir kilo gaisras, apgadinęs administracinį pastatą.„Žuvo keturi žmonės, o trys žmonės buvo ištraukti iš po griuvėsių“, – nurodė tarnybos.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose, įskaitant rytinę Sumų ir centrinę Dnipropetrovsko sritis, ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.Tuo tarpu skubios pagalbos tarnybos nurodė, kad per Rusijos raketų smūgius elektros infrastruktūrai centrinėje srityje buvo sužeistas vienas žmogus, o elektros tiekimas jau atkurtas.

Tvyrant įtampai dėl Rusijos, NATO rengia įprastas branduolines pratybasNATO pirmadienį pradėjo eilines branduolinio atgrasymo pratybas Vakarų Europoje.Įtampa dėl branduolinio ginklo išaugo dėl vis dažnesnių Rusijos prezidento Vladimiro Putino, patiriančio nesėkmes Ukrainoje, grasinimų. 30 valstybių aljansas pabrėžė, kad „įprastos, pasikartojančios pratybos“, kurios tęsis iki spalio 30 dienos, buvo suplanuotos dar prieš Maskvos invaziją į Ukrainą ir niekaip nėra susijusios su dabartine situacija.Pratybose dalyvaus JAV strateginiai bombonešiai B-52, o mokymai vyks virš Belgijos, Jungtinės Karalystės ir Šiaurės jūros. Planuojama, kad pratybose iš viso dalyvaus iki 60 orlaivių. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas atmetė bet kokius raginimus nutraukti pratybas po to, kai V. Putinas sugriežtino savo retoriką dėl branduolinio ginklo, jo kariams Ukrainoje patiriant pralaimėjimus. „Tai būtų labai neteisingas signalas, jeigu mes staigiai atšauktume įprastas, ilgai planuotas pratybas dėl karo Ukrainoje“, – praeitą savaitę teigė J. Stoltenbergas.„Turime suprasti, kad tvirtas, nuspėjamas NATO elgesys, mūsų karinė jėga yra geriausias būdas užkirsti kelia eskalacijai“, – pridūrė jis. NATO teigia, kad nepaisant Kremliaus griežtesnių kalbų, nepastebėjo jokių pokyčių Rusijos branduolinės pozicijos atžvilgiu. „Bet mes išliekame budrūs“, – teigia NATO vadovas.

Rusijos karinis lėktuvas nukrito ant gyvenamųjų namųKrasnodaro krašto Jeisko mieste sudužo bombonešis Su-34, jo pilotai katapultavosi. Tai pranešė Rusijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Interfax“.„2022 metų spalio 17 d. kildamas atlikti mokomojo skrydžio iš Pietų karinės apygardos aerodromo patyrė katastrofą lėktuvas Su-34. Orlaivis nukrito Jeisko miesto teritorijoje“, - sakoma pranešime.Pasak lakūnų, katastrofa įvyko todėl, kad kylant užsidegė vienas iš lėktuvo variklių.Lėktuvas nukrito ant devynių aukštų gyvenamojo namo. Nelaimės vietoje kilo smarkus gaisras, jį gesina didelės ugniagesių pajėgos.https://t.me/bazabazon/13952

Bulgarijos gynybos ministras aiškina, kodėl jo šalis netiekia ginklų UkrainaiBulgarija netiekia ginklų Ukrainai, bijodama susilpninti savo pačios gynybinį pajėgumą. Kaip praneša portalas „Novinite“, tai pareiškė Bulgarijos gynybos ministras Dimitaras Stojanovas.„Bulgarija neturi daug atliekamos ginkluotės, jau nekalbant apie tai, kad turime ne tiek jau daug tvarkingos ginkluotės. Jeigu jos būtų, armija nesusidurtų su tokiais sunkumais. Opi problema – technikos priežiūra, didelė jos dalis netvarkinga. Aš nematau, ką galėtume duoti iš tos tinkamos technikos, kurią turime. Tai sumažintų mūsų galimybes“, - teigė žinybos vadovas.„Jeigu mes perduosime ginkluotę, tai kaip vykdysime savo įsipareigojimus, susijusius su nacionaliniu saugumu?“ – sakė D. Stojanovas.Jis pripažino, kad Ukraina prašo Bulgariją padėti ginklais.Portalas „eurointegration“ primena, kad Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas atsisakė prisijungti prie devynių Vidurio ir Rytų Europos šalių prezidentų pareiškimo, kuriame smerkiama Rusijos įvykdyta Ukrainos teritorijų aneksija ir remiamas Ukrainos stojimas į NATO.

Pranešama, kad Maskvoje baigėsi atsargos karių šaukimas siekiant padidinti karių skaičių Ukrainoje.Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ citavo Maskvos vyriausiąjį šaukimo karininką Maksimą Loktevą.„Dalinės mobilizacijos priemonės Maskvoje baigtos“, – sakė jis.„Rusijos prezidento dekretu nustatyti tikslai ir Rusijos gynybos ministerijos užduotys visiškai įvykdyti. Maskvos mobilizuotų piliečių surinkimo punktai nuo spalio 17 d. 14 val. nustojo gauti mobilizacines priemones“.

Rusai bandė atakuoti Odesos regioną naudodami operatyvinį-taktinį dronąUkrainos kariuomenė numušė operatyvinį-taktinį droną, kurį priešas buvo nukreipęs į Odesos regioną, rašoma UNIAN.Apie drono numušimą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.„Priešlėktuvinės gynybos pajėgos virš jūros sunaikino operatyvinio-taktinio lygio priešo droną, pasiųstą į Odesos regioną“, – sakoma pareiškime.

Ukrainos pareigūnė paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar pirmadienį paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais.Kaip praneša „Ukrinform“, pareigūnė tai parašė „Telegram“ kanale.„Šiandien Ukrainą vėl atakavo iranietiški dronai kamikadzės. Vėliau kai kurie socialinių tinklų vartotojai paskelbė numuštų „Shahed“ nuolaužų nuotraukas. Lyg ir nieko tokio – mes didžiuojamės mūsų oro gynybos darbu. Bet. Mes turėtume po truputį mokytis mąstyti kariškai. Ir žvelgti šiek tiek į priekį“, – pabrėžė H. Maliar.Pasak jos, numuštų dronų nuotraukų skelbimas gali padaryti žalos, jeigu jose matyti objekto borto numeris. Be kita ko, iš šių duomenų priešas gali sužinoti, ar aparatas nuskrido iki taikinio.Be to, priešo žiniasklaida gali tai panaudoti ir propagandiniais tikslais.„Tad venkime nesąmoningai dalytis žvalgybine informacija“, – paragino Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja.

Ukrainos oligarchas Achmetovas jau perdavė kariams slėptuvių už 137,5 tūkst. eurų Ukrainos verslininkas Rinatas Achmetovas, realizuodamas savo iniciatyvą „Plieninis frontas“, jau perdavė šalies kariams 25 mobilius blindažus iš plieno, kurie padės išsaugoti jų gyvybes priešakinėse linijose, ir planuoja, kad ateityje Ukrainos gynėjams kas mėnesį bus perduodama po 30 tokių slėptuvių, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis kompanijos „Metinvest“ spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, toks blindažas yra visavertis būstas karo lauko sąlygomis: jame įrengta poilsio zona, sudarytos minimalios buitinės sąlygos, taip pat yra vieta krosnelei ir kaminui, vamzdžiai vandeniui nutekėti, atsarginis išėjimas su laiptais.Konstrukcija pagaminta taip, kad ją galima išardytą nugabenti į priešakines pozicijas ir ten surinkti. Viena slėptuvė kainuoja 200 tūkst. grivinų (5500 eurų), bet kariuomenei jos perduodamos nemokamai.Rugpjūtį Ukrainos milijardierius R. Achmetovas interviu Lenkijos leidiniui „Wiadomości“ pareiškė, kad jis yra pasirengęs finansuoti Mariupolio atstatymą, kai miestą vėl kontroliuos Ukraina.

Pušilinas: pirmadienį įvyks didelis apsikeitimas belaisviais Maskvos statytinis Ukrainos Donecko srityje Denisas Pušilinas pareiškė, kad pirmadienį tarp Rusijos ir Ukrainos įvyks didelis apsikeitimas belaisviais.Apie tai praneša „The Guardian“, remdamasis Rusijos valstybine naujienų agentūra „RIA Novosti“.Kaip skelbė „RIA“, D. Pušilinas savo „Telegram“ kanale parašė, kad apsikeitimas vyks santykiu 110:110 – tai reiškia, kad abi pusės viena kitai grąžins po 110 belaisvių. D. Pušilinas nurodė, kad „Kyjivui daugiausiai grąžinsime moteris“. Tuo metu Ukraina, anot D. Pušilino, Rusijai grąžins 80 jūrų pėstininkų ir 30 karių iš apsišaukėliškų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ bei tam tikrų Rusijos regionų.Kyjivas ir Maskva paskutinį kartą belaisviais keitėsi praėjusią savaitę. Tada abi pusės pranešė, kad paleido po 20 karių.

Rusija permes į Baltarusiją ne tik kariškių, bet ir tankų bei artilerijosBe 9 tūkst. kariškių, Rusija permes į Baltarusiją tankų, pėstininkų kovos mašinų ir artilerijos.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pareiškė Baltarusijos gynybos ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento viršininkas Valerijus Revenka, praneša portalas „Reform.by“.Pasak jo, Rusija atgabens į Baltarusiją iki 9 tūkst. kariškių, apie 170 tankų, iki 200 pėstininkų kovos mašinų ir iki 100 pabūklų ir minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm.Sekmadienį jis tik informavo, kad Baltarusijoje formuojamoje bendroje su Rusija kariuomenės grupuotėje tarnaus iki 9 tūkst. Rusijos kariškių.V. Revenka teigė, jog grėsmę kelia tai, kad „netoli Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sienų dislokuojama NATO grupuotė“.Spalio 10 d. autoritarinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dislokuoti šalyje bendrą regioninę kariuomenės grupuotę.

Podoliakas: Iranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymąIranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymą, vien sankcijų prieš jį jau nebepakanka. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Iranas tiesiogiai atsakingas už ukrainiečių žudymą. Šalis, slopinanti savo žmones, dabar perduoda ru-monstrams ginklus masinėms žudynėms Europos centre. Štai ką reiškia nebaigtas darbas ir nuolaidos totalitarizmui. Čia tas atvejis, kai sankcijų jau tikrai per maža“, – parašė tviteryje M. Podoliakas.„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Europos Sąjungą imtis sankcijų prieš Iraną.Pirmadienio rytą Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą 43 Irane pagamintais dronais kamikadzėmis.

Per Rusijos raketų smūgį Sumų srityje žuvo trys žmonės, sužeisti dar devyni Per ankstų pirmadienio rytą Rusijos pajėgų surengtą raketų smūgį Ukrainos Sumų srityje žuvo mažiausiai trys žmonės, o sužeisti dar devyni.Kaip rašo CNN, apie tai pranešė šios srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis.„5 val. 20 min. (vietos ir Lietuvos laiku) trys Rusijos raketos smogė civilinės infrastruktūros objektui. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Sužeisti devyni. Po griuvėsiais vis dar yra trys žmonės“, – savo „Telegram“ kanale parašė D. Žyvyckis.Anot gubernatoriaus, po smūgių be elektros liko daugiau kaip pusantro tūkstančio vietos gyventojų. Jis paragino žmones stengtis riboti elektros suvartojimą piko valandomis.

Už Girkino sulaikymą – 100 tūkst. dolerių atlygisUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba paskyrė 100 tūkst. dolerių atlygį už rusų kario Igorio Girkino sulaikymą arba perdavimą į nelaisvę, pranešė žinybos spaudos tarnyba.Ukrainoje I. Girkinas (jis žinomas ir kitomis pavardėmis, – Igoris Strelkovas, Sergejus Runovas, – bei pseudonimu Strelok) ieškomas už teroristinę veiklą, kankinimus, žmogžudystes ir valstybinio suvereniteto pažeidimą.Nyderlandai paskelbė tarptautinę jo paiešką dėl 2014 m. „Boeing 777“ (MH17) katastrofos bylos.Spalio 15 d. paaiškėjo, kad I. Girkinas užsirašė savanoriu į Rusijos kariuomenę ir išvyko kariauti prieš Ukrainą.Vėliau tviteryje pradėtas neoficialus pinigų rinkimas atlygiui už jo sulaikymą. Visuomenininkas, savanoris Sergejus Sternenko pirmas pažadėjo sumokėti 10 tūkst. dolerių tam, kuris paims į nelaisvę I. Girkiną.Tokią pačią sumą pažadėjo dainininkas Tarasas Topolia, rašytojas Valerijus Markusas, tenisininkas Sergejus Strachovskis, Luhansko karinės apygardos administracijos vadovas Sergejus Haidajus.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša dronąIšplatintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša droną. Šiuo įrašu internete pasidalijo Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovo spaudai Jurijaus Ichnato teigimu, šį rytą buvo numušta mažiausiai 13 dronų. Visi jie atskrido iš pietų. Ne vienas šaltinis praneša, kad išpuoliams rengti naudojami dronai yra pagaminti Irane. Tuo metu ši šalis neigia tiekianti bepilotes skraidykles rusams. Kalbėdamas netrukus po rytinių smūgių Ukrainos sostinei, Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis sakė, kad bus ieškoma „konkrečių įrodymų“ apie Irano dalyvavimą Rusijos pradėtame kare prieš Ukrainą. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581959594112262144

Ukraina: išlaisvintame Lymane jau ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų išlaisvintame Donecko srities Lymano mieste iki 17 d. ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pranešė Donecko srities policijos atstovas spaudai Oleksandras Havrilka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, palaikai ekshumuojami ir iš masinių, ir iš pavienių kapaviečių. Rastų kūnų skaičius kasdien didėja.O. Havrilka informavo, kad ten, kur buvo palaidoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai, ekshumavimo darbai jau baigti, o masinėse civilių kapavietėse ekspertai dar dirba. Preliminariais duomenimis, dar liko neištirti maždaug 40 kapų, per parą pavyksta ekshumuoti palaikus iš 12–14 kapaviečių.

ES skiria Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos Europos Sąjungos (ES) šalys pirmadienį susitarė skirti Rusijos invaziją mėginančiai atremti Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos, praneša „Sky News“.Bloko užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis teigė, kad šios papildomos lėšos „yra tik dar vienas įrodymas, jog ir toliau tvirtai remiame Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, ginančias savo šalį nuo eskaluojančios neteisėtos agresijos“. Pasak J. Borrellio, Rusijos naujausios atakos prieš civilius Ukrainoje ir tenykštę civilinę infrastruktūrą rodo tolesnę nepagarbą žmogaus teisėms, taip pat tarptautinei teisei.ES diplomatijos vadovas pridūrė, kad Bendrija teiks paramą Ukrainai „tiek, kiek reikės“.

Apklausa: 85 proc. pabėgėlių ukrainiečių ketina grįžti namo 85 proc. ukrainiečių, kurie dėl karo buvo priversti palikti savo namus, ketina grįžti į juos. Tai rodo sociologijos grupės „Reiting“ surengtos apklausos rezultatai.„85 proc. apklaustųjų išsakė ketinimą grįžti namo: 21 proc. – artimiausiu metu, 19 proc. – nori grįžti, bet dar palauks, 45 proc. – grįš, bet tik pasibaigus karui. Vos 6 proc. pareiškė jau negrįšią į namus. Palyginti su šių metų liepa padaugėjo tų, kurie ketina grįžti tučtuojau, ir sumažėjo tų, kurie grįš po karo arba apskritai negrįš“, – pažymi sociologai.Apklausa buvo surengta spalio 8–9 dienomis, joje dalyvavo 1 000 respondentų, vyresnių kaip 18 metų. Ji vyko visose Ukrainos srityse, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat rajonus, kur tyrimo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.

Į Kyjivą paleisti 28 dronai kamikadzės, 23 numuštiUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad pirmadienio rytą miestui iš viso smogė penki dronai kamikadzės.Kaip rašo BBC, meras prieš tai skelbė apie keturis miestui smogusius tokio tipo dronus.Turimais duomenimis, Kyjivo kryptimi iš viso buvo paleisti 28 dronai kamikadzės, tačiau 23 buvo numušti.

Sumų srities administracijos vadovas pranešė, kad šiame regione pirmadienį žuvo trys ir buvo sužeisti dar keli žmonės.„Ryte 5 val. 20 min. (ir Lietuvos laiku) trys rusų raketos pataikė į vieną civilinės infrastruktūros objektą. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Devyni sužeisti. Po griuvėsiais dar yra žmonių“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Dmytro Žyvyckis.

Per dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima: laukėsi pirmagimioUkrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad per pirmadienį Rusijos surengtą dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima. „34-erių Bohdanas ir Viktorija rasti negyvi. Skelbiama, kad pora po kelių mėnesių turėjo susilaukti naujagimio“, – tviteryje parašė A. Heraščenka.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581953823207145475

Rusija po smūgių Ukrainai: pataikyta į visus nustatytus taikinius Rusijos kariuomenė pirmadienį paskelbė pataikiusi „į visus“ savo taikinius Ukrainoje, kruviniems smūgiams Kyjivui ir kitiems regionams keliomis valandomis anksčiau nutraukus elektros tiekimą.„Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau rengė smūgius didelio tikslumo, tolimojo nuotolio... ginklais Ukrainos karinės vadovybės ir valdymo objektams, taip pat energijos sistemoms“, – sakoma Rusijos Gynybos ministerijos pareiškime.„Į visus nustatytus taikinius pataikyta“, – nurodoma jame.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.

Rusijos dronų atakos prieš Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų Rusijos dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų.Kaip praneša „Reuters“, tokį žuvusiųjų skaičių savo „Telegram“ kanale pateikė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Jis pridūrė, kad iš per pirmadienio ataką apgriauto daugiabučio Ševčenkos rajone griuvėsių išgelbėta 19 žmonių.Gelbėjimo ir paieškos operacija tęsiasi.https://t.me/uniannet/76594

Medvedevas perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pirmadienį perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai, sakydamas, kad bet koks žingsnis stiprinant Kyjivo pajėgas smarkiai pakenktų dvišaliams santykiams.„Panašu, kad Izraelis ruošiasi tiekti ginklus Kyjivo režimui. Tai labai neapgalvotas žingsnis. Tai sugriautų visus dvišalius santykius tarp mūsų šalių“, – sakoma buvusio prezidento ir ministro pirmininko pareiškime „Telegram“ kanale.

Maskvos meras paskelbė, kad mobilizacijos punktai mieste uždaromi Maskvoje pirmadienį bus uždaryti šaukimo į kariuomenę punktai, pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas, teigdamas, kad Kremliaus mobilizacijos kvotos verbuoti rezervistams kariauti Ukrainoje Rusijos sostinėje buvo įvykdytos.„Mobilizuotų žmonių surinkimo punktai užsidarys 2022 metų spalio 17 dieną, 14.00 val., – savo interneto svetainėje nurodė S. Sobianinas. Jis pridūrė, kad „dalinės mobilizacijos užduotys“ – paskelbtos prieš kiek mažiau nei mėnesį – mieste buvo „visiškai įvykdytos“.

Premjeras: Rusija smogė energetikos infrastruktūrai trijuose Ukrainos regionuose Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų. „Rusijos teroristai vėl atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą trijuose regionuose“, – sakė D. Šmyhalis, paminėdamas penkis smūgius Kyjive ir išpuolius Dnipropetrovsko ir Sumų regionuose. „Dėl išpuolio be elektros liko šimtai gyvenviečių“, – sakė jis. „Visos (vyriausybinės) tarnybos dirba siekdamos sutvarkyti apšaudymo pasekmes ir atkurti elektros tiekimą“, – teigė D. Šmyhalis. Ukrainos ministras pirmininkas perspėjo ukrainiečius sumažinti elektros suvartojimą, ypač piko valandų metu. Ukrainos prezidentūra sako, kad Rusijos raketoms sudavus smūgių kritinei šalies infrastruktūrai, keli asmenys žuvo, yra sužeistųjų. Dnipropetrovsko srityje buvo numuštos trys Rusijos raketos, bet viena iš jų pataikė į energetikos objektus.

Kyjive per dronų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad po Rusijos atakos Kyjive šįryt žuvo mažiausiai vienas žmogus, o trys buvo paguldyti į ligoninę.Apie tai jis paskelbė „Telegram“.„Žuvusios moters kūnas buvo ištrauktas iš namo griuvėsių Ševčenkos ​​rajone, kur po drono atakos įvyko sprogimas. Kitas žmogus vis dar yra po griuvėsiais. Paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiasi. Trys nukentėjusieji paguldyti į ligoninę“, – rašo V. Klyčko.https://t.me/uniannet/76591

Ukrainos prezidento patarėjas ragina pašalinti Rusiją iš G-20 Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas pirmadienį paragino pašalinti Rusiją iš Didžiojo dvidešimtuko (G-20), kuris kitą mėnesį rengia aukščiausiojo lygio susitikimą.Apie tai jis pareiškė po to, kai Kyjivui buvo suduota bepiločių lėktuvų smūgių.„Tie, kurie duoda įsakymus pulti ypatingos svarbos infrastruktūrą, versti šalti civilius gyventojus ir organizuoja visuotinę mobilizaciją, kad fronto linija būtų padengta lavonais, tikrai negali sėdėti prie vieno stalo su G-20 lyderiais... (Rusija) turi būti pašalinta iš visų platformų“, – sakoma M. Podoliako pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Žiniasklaida: iš Irano – nauji pavojaus signalai Ukrainai Iranas sutiko Rusijai tiekti ne tik dronų, bet ir žemė-žemė klasės raketų. Kaip pranešė „The Washington Post“ šaltiniai iš JAV ir jų sąjungininkių saugumo tarnybų, tokiu būdu Maskva atnaujins amunicijos, prarastos karo Ukrainoje metu, atsargas.Leidinio pašnekovai pranešė, kad dėl raketų tiekimo susitarta rugsėjo 18 d. – tada Teheranas pasiuntė savo atstovus į derybas Rusijoje. Vakarų žvalgybos atstovų teigimu, Iranas ruošia raketų „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“ partiją; tai raketos, galinčios pataikyti į taikinius atitinkamai 300 ir 700 km atstumu. Jei duomenys pasitvirtins, tai bus pirmas tokių raketų į Rusiją tiekimas nuo karo pradžios.Rugpjūtį šie leidinio šaltiniai pranešė apie Rusijai perduotus iranietiškus dronus „Shahed“ ir „Mohajer-6“, kuriuos Maskva ėmė naudoti Ukrainoje. Per kelias pastarąsias savaites Ukrainos ginkluotosios pajėgos aptiko ir užfiksavo šių dronų nuolaužų. „The Washington Post“ pašnekovai patikslino, kad bepiločių tiekimas toliau vyksta.Tačiau Teheranas ir Rusija toliau neigia šį faktą.„Irano Islamo Respublika netiekia ir netieks jokių ginklų, kurie būtų naudojami kare Ukrainoje. Manome, kad kiekvienos iš krizės šalių ginklavimasis pratęs karą“, – pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras Abdollahianas.„Perėjimas nuo bepiločių prie žemė-žemė klasės raketų gali suteikti rusams daugiau galimybių, tada padaugėtų apšaudymų“, – aiškino Vašingtono Artimųjų Rytų politikos instituto Irano ginklų ekspertas Farzinas Nadimi.Anksčiau Iranas tiekė tokių pačių raketų husitams Jemene. Husitai demonstravo jas kariniuose paraduose ir apšaudydavo jomis naftos perdirbimo gamyklas bei kitus civilinių gyvenamuosius objektus Persijos įlankos kaimyninėse srityse.Iranas turi vieną iš didžiausių ir įvairiausių mažo ir vidutinio nuotolio raketų arsenalą Artimuosiuose Rytuose.

Zelenskis: Rusijos smūgiai nepalauš ukrainiečiųPrezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo dronų ir raketų atakas visoje jo šalyje, tačiau šios atakos „nepalauš“ ukrainiečių.„Visą naktį ir visą rytą priešas terorizuoja civilius gyventojus. Dronai kamikadzės ir raketos atakuoja visą Ukrainą. Priešas gali pulti mūsų miestus, bet nesugebės mūsų palaužti“, – sakė jis.

Zaporižios AE ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio Zaporižios atominė elektrinė dėl Rusijos pajėgų apšaudymo ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio.Kaip praneša „The Guardian“, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Energoatom“.Anot operatorės, elektros tiekimas sutriko apie 4 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku. Tada AE buvo atjungta nuo paskutinės elektros linijos. Įvykus sutrikimui, elektrinėje buvo įjungti dyzeliniai generatoriai.„Energoatom“ įraše dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydama skubiai imtis priemonių, kad elektrinės teritorija būtų demilitarizuota ir objektą vėl visapusiškai kontroliuotų Ukraina.Šio „Energoatom“ pranešimo nepriklausomai patvirtinti negalima. Rusijos pajėgos dar nuo kovo kontroliuoja Zaporižios AE. Rusijai paskelbus apie neteisėtą srities, kurioje įsikūrusi ši elektrinė, aneksiją, šalies prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriame pareikšta, esą nuo šiol AE „priklauso“ Maskvai.

Po rusų atakos Kyjive du žmonės įstrigę po griuvėsiais Po šį rytą Kyjive Rusijos įvykdytos dronų atakos du žmonės tebėra po griuvėsiais, praneša Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Dar 18 žmonių buvo išgelbėti.„Dėl dronų kamikadzių atakos sostinės Ševčenkos rajone esančiame gyvenamajame name įvyko sprogimas. Šiuo metu iš pastato yra išgelbėta 18 žmonių. Preliminariais duomenimis, po griuvėsiais tebėra du gyventojai. Gelbėjimo darbai tęsiami“, – socialiniuose tinkluose rašo V. Klyčko.https://t.me/u_now/71703

Ukrainos pareigūnai: Kyjivui smogta 4 kartus, nukentėjo gyvenamasis namas Ukrainos pareigūnai pirmadienį pranešė, kad per ankstyvą rytą Rusijos surengtą Irano dronų ataką sostinei Kyjivui buvo smogta keturis kartus, buvo apgadintas gyvenamasis namas ir taikytasi į centrinę traukinių stotį.„Nuo 9.00 val. ryto (6.00 val. Grinvičo laiku) Kyjive užfiksuoti keturi smūgiai. Buvo smogta gyvenamajam pastatui Ševčenkos rajone. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama“, – pranešė kariuomenės pareigūnai sostinėje.Nacionalinių geležinkelių bendrovės vadovas patvirtino, kad buvo įvykdytos atakos „netoli“ sostinės centrinio geležinkelio mazgo. https://t.me/tvrain/58930

Ukraina: per parą nukauta 320 Rusijos karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 65 320 karių (+320 per pastarąją parą), praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki spalio 17-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 537 (+8) tankų, 5 205 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 599 (+10) artilerijos sistemų, 366 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 187 (+1) oro gynybos sistemų, 268 lėktuvų, 242 sraigtasparnių, 3 969 (+10) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 241 (+17) drono, 144 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 316 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainos pajėgų vadovybė: rusai mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimisRusijos pajėgos mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį anksti ryte.Jame pažymima, kad „priešas“ bando išlaikyti užimtas teritorijas, sustabdyti Ukrainos gynybos pajėgų veiksmus tam tikromis kryptimis ir pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.Rusai apšaudo Ukrainos pozicijas palei visą kontaktinę liniją, stiprina savo gynybines pozicijas ir linijas tam tikromis kryptimis, vykdo oro žvalgybą, smogia į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir civilių namus, pažeisdamas tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo įstatymus ir papročius, sakoma pranešime.Per praėjusią parą rusų pajėgos surengė du raketų smūgius, 26 oro smūgius, daugiau kaip 80 apšaudymų iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų. Buvo smogta daugiau kaip 20 gyvenviečių, įskaitant Bilopilią Sumų regione, Slovjanską, Pavlivką, Novosilką Donecko regione, Marhanecą Dniepropetrovsko regione, Pravdynę ir Bilohirką Chersono regione. Priešas atakavo Mykolajivą 15 dronų kamikadzių, 11 iš jų numušė Ukrainos gynėjai.

Dronų ataka Kyjive trunka jau ilgiau nei dvi valandas.Ukrainos sostinėje 06.23 val. paskelbtas oro pavojus, gyventojų prašoma likti slėptuvėse. Visą šį laiką Kyjive girdisi priešlėktuvinės gynybos sistemos ir šaunamieji ginklai, kuriais siekiama numušti dronus kamikadzes „Shahed-136“.Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka, Kyjive iranietiškas dronas pataikė į kelių aukštų daugiabutį. Oro pavojus neatšauktas, likite slėptuvėse, įspėjami gyventojai.A. Heraščenka patvirtino, kad Kyjive ataka įvykdyta geležinkelio stotyje. Anot jo, dronų tikslas buvo vienas iš svarbiausios infrastruktūros objektų netoli geležinkelio stoties. Pataikė „šalia to objekto“, tačiau jis funkcionuoja. Apgadintas pastatas, šalia kurio pataikė dronas.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad iranietiški dronai Kyjive pataikė į gyvenamąjį namą. Sostinės gyventojams patariama likti slėptuvėse.https://t.me/UAonlii/39824

Pranešama ir apie smūgius Odesai.

„The Guardian" skelbia apie dar daugiau atakų dronais kamikadzėmis. Reporteris Danielis Boffey pranešė, kad Kyjive nugriaudėjo mažiausiai 9 sprogimai.https://t.me/ru2ch_news/58186

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos drono kamikadzės liekanos po atakos Ukrainos sostinėje.https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1581875037191036928

Ukrainos pajėgos per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadziųUkrainos pajėgos sekmadienio vakarą per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“, per platformą „Telegram“ pranešė ukrainiečių oro pajėgos.Pranešime nurodoma, kad Ukrainos pietuose buvo vėl surengta dronų kamikadzių „Shahed-136“ ataka ir kad nuo 21 val. 30 min. iki 22 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku) oro pajėgos sunaikino devynis dronus.Dar po vieną droną sunaikino Nacionalinė gvardija ir sienų apsaugos tarnyba.Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro pranešime informavo, kad Donbase labai sunkūs mūšiai vyksta Soledare ir Bachmute.

Rusija smogė raketomis Sumų regione: pataikė į infrastruktūrą, yra aukųPirmadienį Rusija vėl smogė Sumų regionui. Nuo smūgių nukentėjo infrastruktūrą, jau žinoma ir apie sužeistus žmones.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regioninės valstybės administracijos pirmininkas Dmytro Zhyvitskis.„Romenskio rajonas. Raketų smūgis į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus po 5 val. ryto. Yra aukų. Išsami informacija vėliau“, – rašė jis.

ES užsienio reikalų ministrai patvirtins karinę pagalbą UkrainaiLiuksemburge pirmadienį susitiks Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, kad pasirašytų susitarimą dėl karinio mokymo misijos Ukrainai ir, tikėtina, didesnės finansinės karinės pagalbos.Praėjusią savaitę ES ambasadoriai jau pritarė ES karinio mokymo misijai Ukrainos kariams, o dabar ministrai turi oficialiai patvirtinti šią iniciatyvą.Ministrai taip pat turėtų paremti dar 500 mln. eurų (486,9 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos, todėl bendra nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesio skirta suma pasieks 3,1 mlrd. eurų.ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis neseniai paragino skirti daugiau lėšų ginklams ir kitai karinei įrangai, kuri būtų tiekiama Ukrainai.

Pirmadienio rytą Kyjive pasigirdo du sprogimaiPraėjus lygiai savaitei po Rusijos smūgių Ukrainos sostinei, pirmadienio rytą Kyjive vėl pasigirdo du sprogimai, pranešė AFP žurnalistai.Prieš pat du sprogimus, kurie įvyko apie 6.35 ir 6.45 val. ryto, sukaukė oro pavojaus sirenos.V. Klyčko teigimu, vienas sprogimas įvyko Ševčenkos rajone, sostinės centre. „Visos tarnybos vyksta į vietą. Daugiau – vėliau. Perspėjimas apie oro antskrydį tęsiasi. Likite slėptuvėse!“ – ragino V. Klyčko. Netrukus pranešta ir apie antrąjį sprogimą.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas sakė, kad sostinę Rusijos pajėgos užpuolė dronais kamikadzėmis.„Rusai galvoja, kad tai jiems padės, bet tokie veiksmai yra kaip agonija. Mums reikia kuo greičiau daugiau oro gynybos sistemų. Neturime laiko lėtam veiksmui. Daugiau ginklų, skirtų apsaugoti dangų ir sunaikinti priešą. Taip ir bus“, – sakė A. Jermakas.Spalio 10 ir 11 dienomis Rusijos kariai masiškai puolė Ukrainą, nukentėjo ir Kijevas, kuriame per apšaudymus žuvo šeši žmonės.https://twitter.com/dansabbagh/status/1581868453270417410

Tiek NATO, tiek Rusija surengs savo planuojamas branduolines pratybasTiek NATO, tiek Rusija ketina vykdyti ilgai planuotas savo branduolinių pajėgų pratybas.Pentagonas ir JAV žvalgybos bendruomenė stebi bet kokį branduolinių ginklų judėjimą į Rusiją per pratybas, kurios, JAV pareigūnų teigimu, planuojamos surengti iki mėnesio pabaigos.Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad Rusijos branduolinė retorika, taip pat sprendimas rengti pratybas karo su Ukraina įkarštyje yra neatsakingas.Pasak JAV, tokios Rusijos pratybos rengiamos kasmet ir, kaip sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, jos apims gyvų raketų paleidimus ir strateginių objektų dislokavimą.Savo ruožtu NATO pirmadienį pradės savo kasmetines branduolines pratybas, kuriose dalyvaus 14 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas.Jie apims orlaivius, galinčius nešti branduolines kovines galvutes, nors laive nebus karinių ginklų. Iš viso pratybose dalyvaus iki 60 orlaivių, įskaitant šiuolaikinius naikintuvus, žvalgybinius orlaivius ir tanklaivius.Skrydžiai vyks virš Belgijos, JK ir Šiaurės jūros.Pratybų tikslas – užtikrinti, kad NATO branduolinis atgrasymas išliktų "patikimas, efektyvus, saugus ir patikimas", sakė JAV Gynybos departamento atstovas.

Zelenskis: Soledaro ir Bakhmuto rajone vyksta sunkios kovosDėl Rusijos raketų teroro kai kuriuose Ukrainos miestuose ir regionuose energetikos inžinieriai turi apriboti elektros energijos tiekimą, sekmadienio vėlų vakarą savo tradicinėje kalboje teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis pridūrė, kad šių elektros tiekimo nutraukimo atvejų nebūtų galima padaryti, jei kiekvienas ukrainietis sąmoningai elgtųsi su elektros energijos suvartojimu piko metu.Pasak V. Zelenskio, pagrindiniai karo „karštieji“ taškai dabar Donbase yra Soledaras ir Bakhmutas, kur vyksta labai sunkios kovos.V. Zelenskis sakė, kad Rusija metė prieš Ukrainą „viską, ką galėjo, įskaitant du tūkstančius kalinių“, nuteistų už sunkius nusikaltimus, kurie laikomi priekyje su pinigais ir amnestijos pažadais.„Taip Rusijos valstybė remia terorą, ieško žudikų kalėjimuose ir žada jiems laisvę, jei jie vėl žudys“, – teigė V. Zelenskis.

JT: dėl karo Ukrainoje skurde atsidūrė 4 mln. vaikųDėl Rusijos invazijos Ukrainoje ir jos padarinių ekonomikai skurde atsidūrė 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje, pirmadienį paskelbė Jungtinių Tautų vaikų agentūra.„Vaikams tenka sunkiausia ekonominės krizės, kurią sukėlė karas Ukrainoje, našta“, – sakoma UNICEF pranešime.Konfliktas „ir didėjanti infliacija įstūmė į skurdą dar 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje; tai 19 proc. padidėjimas nuo 2021 metų“, – sakoma pranešime.UNICEF savo išvadas grindžia 22 valstybių duomenų studija.Maskvai vasario mėnesį užpuolus savo kaimynę, labiausiai nukentėjo Rusijos ir Ukrainos vaikai.