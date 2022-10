„Jį nuvežė į regioninę ligoninę dializei, ten jam sustojo širdis. Trūksta žodžių“, – sakė gubernatorius.

Ketvirtadienį skelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip gelbėtojų komanda neša 11-metį vaiką į greitosios pagalbos automobilį, po to, kai jis daugiau nei šešias valandas buvo įstrigęs po penkių aukštų pastato griuvėsiais.

Vaizdo įraše buvo galima pamatyti, kaip tėvas džiaugėsi sūnaus išlaisvinimu iš po griuvėsių. Išsigandęs vaikas apkabino tėvą.

Kaip UNIAN pranešė anksčiau, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos pajėgos masiškai apšaudė Mykolajivą, visiškai sunaikino penkių aukštų gyvenamąjį pastatą. Žuvo 4 žmonės.

Mykolaiv. Rescue operation to save an 11-year-old boy from the rubble.