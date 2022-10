„Šiandien 6 val. 7 min. (vietos ir Lietuvos laiku) ant Krymo tilto sprogo sunkvežimyje padėta bomba, padegdama septynias geležinkeliais į Krymą gabentas degalų cisternas“, – tvirtino komitetas.

Kaip pranešama, dėl sprogimo ir jo pasekmių visas eismas tiltu sustabdytas. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.

Tiesa, socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Krymo tilto sprogimo momentai. Viename jų matyti judantis eismas ir sprogimo momentas, kurio metu liepsnose pradingsta bent kelios transporto priemonės.

There is now security footage that purports to show a truck exploding on the Crimean Bridge. If this is all true, it means this was a suicide attack. pic.twitter.com/GrjmzVnZFJ