A. Lukašenka atvyko į neformalų Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) lyderių susitikimą Sankt Peterburge, surengtą Rusijos Federacijos V. Putino gimimo dieną. Spalio 7-ąją jam suėjo 70 metų.

A. Lukašenka V. Putinui atvežė dovaną – sertifikatą, pagal kurį Rusijos lyderis gaus Minsko traktorių gamykloje pagamintą traktorių „Belarus 1523.3“.

Kaip rašo reform.by, tai vidutinio dydžio traktorius, kuriame įmontuotas šešių cilindrų 150 arklio galių variklis. „Belarus 1523.3“ skirtas įvairiems bendrojo pobūdžio žemės ūkio darbams atlikti, įskaitant pradinį dirvos apdirbimą ir dirvos apdirbimą prieš sėją, naudojant plataus pobūdžio ir kombinuotuosius sėjos agregatus, derliaus ėmimą naudojant didelio našumo derliaus nuėmimo kompleksus ir transportavimą.

Kaip rašoma gamyklos atstovo Rusijoje svetainėje, šis traktorius kainuoja 5 468 600 Rusijos rublių (apytiksliai 91,5 tūkst. eurų).

Pranešama, kad Tadžikijos prezidentas Emomalis Rahmonas V. Putinui padovanojo arbūzų ir melionų piramides.

I struggle to see how Putin's going to get through his 70th birthday present from Tajik President Emomali Rahmon