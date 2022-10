Zelenskis oficialiai atsisakė derėtis su Putinu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsaką, kuriuo įsigalioja rugsėjo 30 d. priimtas Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sprendimas.

Šiame dokumente nurodoma, kad, Kyjivo nuomone, neįmanoma vesti derybų su Rusija tol, kol jai vadovauja Vladimiras Putinas. Taip pat pritarta Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sprendimui dėl Ukrainos paraiškos įstoti į NATO pagreitinta tvarka.

V. Zelenskis praėjusį penktadienį pareiškė, kad nesiderės su Rusija, kol valdžioje bus V. Putinas.

„Ukraina neves jokių derybų su Rusija, kol V. Putinas bus Rusijos Federacijos prezidentas. Derėsimės su nauju prezidentu“, – sakė V. Zelenskis po to, kai Rusija aneksavo keturis Maskvos okupuotus Ukrainos regionus.

Rusija penktadienį per ceremoniją Kremliuje aneksavo keturis okupuotus Ukrainos regionus – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasmerkimo. Per tą ceremoniją V. Putinas, be kita ko, pareiškė, kad Rusija pasirengusi deryboms su Ukraina.

Apie aneksiją paskelbta po praėjusią savaitę prasidėjusių ir antradienį pasibaigusių pseudoreferendumų, per kuriuos keturi rusų okupuoti Ukrainos regionai esą triuškinama persvara nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos. Ukraina ir jos sąjungininkės Vakaruose balsavimus vadina suklastotais ir laiko juos tik pretekstu aneksuoti okupuotas teritorijas.