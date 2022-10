Muskas siūlo, kaip užbaigti karą: viename iš punktų – pripažinti Krymą Rusijai, netrukus sureagavo ir Zelenskis

Pirmadienio popietę turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas, pasidalijęs mintimis, kaip užbaigti Rusijos invaziją į Ukrainą, susidūrė su aštria atgarsių reakcija, kai pasidalijo mintimis, kaip užbaigti Rusijos invaziją į Ukrainą daug palankesnėmis Rusijai sąlygomis nei Vakarų sutarimas.

Savo tviteryje E. Muskas pateikė keturis pasiūlymus dėl „Ukrainos ir Rusijos taikos“: Krymo pusiasalį oficialiai pripažinti Rusijos teritorija (2014 m. Rusija neteisėtai aneksavo šią teritoriją iš Ukrainos), užtikrinti nuolatinį vandens tiekimą Krymui, Ukrainai įsipareigoti išlikti neutraliai ir nestoti į NATO, o Jungtinėms Tautoms prižiūrėti dar vieną referendumų dėl kelių Rytų Ukrainos regionų prijungimo prie Rusijos etapą, leidžiant Rusijai perimti šiuos regionus, jei balsavimas bus sėkmingas.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022





„Tesla“ vadovas tolesniame pranešime paaiškino, kad „labai tikėtina, jog galiausiai taip ir bus – tik klausimas, kiek žmonių mirs iki to laiko“.



Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022



E. Musko pasiūlymas labai skiriasi nuo Baltųjų rūmų ir Ukrainos vyriausybės minčių apie tai, ką Ukraina turėtų būti pasirengusi pripažinti: penktadienį JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad JAV „visada gerbs tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas“, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad šalis neketina Rusijai atiduoti jokios teritorijos.



Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.

Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022



Į tviterio pranešimą buvo įtraukta apklausa, kurioje 62 % iš beveik milijono respondentų balsavo prieš E. Musko idėjas, o nepasitikėjimą E. Muskas aiškino "didžiausia botų ataka, kokią tik esu matęs", dar labiau sustiprindamas savo prielaidą, kad "Twitter" užplūdo daugiau netikrų ir nepageidaujamų paskyrų, nei pranešama, nes milijardierius siekia pasitraukti iš 44 mlrd. dolerių vertės socialinės žiniasklaidos bendrovės perėmimo.

Kitoje tviterio žinutėje Muskas priduria: „Taip pat verta pažymėti, kad galimas, nors ir mažai tikėtinas, šio konflikto rezultatas – branduolinis karas“.

Netrukus tviteryje sureagavo pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pridėjo balsavimo formą.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022



Socialiniuose tinkluose internautai suskubo reaguoti į Musko išsakytas mintis. Apžvalgininkas Linas Kojala feisbuke sureagavo į E. Musko įrašą.