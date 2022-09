Savo kalbą jis pradėjo primindamas, kad „Donecko Liaudies Respublikos“, „Luhansko Liaudies Respublikos“, Zaporižios ir Chersono sričių žmonės „atliko aiškų pasirinkimą“.

Jis kalbėjo apie praėjusią savaitę surengtus vadinamuosius „referendumus“, žmonės esą pasirinko ir tai yra „galutinis pasirinkimas“.

V. Putinas paragino Kyjivą nedelsiant nutraukti ugnį ir tikino esantis pasirengęs sėsti su Ukraina prie derybų stalo. Nepaisant to, anot V. Putino, „referendumų“ rezultatų Rusija neaptarinės.

„Noriu, kad mane išgirstų Kyjivo valdžia ir jų šeimininkai. Žmonės, gyvenantys „Luhansko Liaudies Respublikoje“, „Donecko Liaudies Respublikoje“, Chersone ir Zaporižioje, tampa mūsų piliečiais. Visiems laikams“, – kalbėjo V. Putinas.

„Šiandien pasirašome sutartis dėl Donecko „liaudies respublikos“, Luhansko „liaudies respublikos“, Chersono ir Zaporižios regionų priėmimo Rusijos sudėtin. Esu tikras, kad šis sprendimas bus paremtas, nes tai yra milijonų žmonių valia“, – tvirtino jis.

Savo kalboje jis taip pat teigė, kad Rusija nesiekia Sovietų Sąjungos atkūrimo.

Anot V. Putino, Rusija pasirengusi deryboms su Ukraina, bet „savo žemę“ gins visomis jėgomis ir priemonėmis, taip pat kaltino Vakarus bandant suskaldyti jo šalį.

Kremliaus šeimininkas taip pat pažymėjo, kad JAV yra „vienintelė šalis pasaulyje, du kartus panaudojusi branduolinį ginklą“.

„Beje, jie sukūrė precedentą“, – teigė jis.

V. Putinas vėl švaistėsi kaltinimais neva Vakarai ieško naujo būdo smogti Rusijai ir ją sugriauti. Jis eilinį kartą kalbėjo apie Vakarų valstybių siekius išsaugoti „neokolonialistinę sistemą“ ir „grobikišką politiką“.

Vakarai esą nenori Rusijai laisvės, nori paversti ją savo kolonija dėl „grobuoniškų paskatų“. „Jiems Rusija nereikalinga, ji reikalinga tik mums“, – sakė jis.

„Susitarimai strateginio saugumo sferoje keliauja į šiukšlių dėžę, pažadai neplėsti NATO į Rytus, kai tik jais patikėjo mūsų ankstesni vadovai, virto bjauriu melu. Akiplėšiška apgaulė, dvigubi ar net trigubi standartai. Būtent Vakarai pamynė sienų nepažeidžiamumo principą“, – bėrė kaltinimus V. Putinas.

V. Putino kalboje didžiausias dėmesys skirtas „istoriniam teisingumui ir milijonų žmonių pasirinkimui sugrįžti namo“. Tie žmonės, sakė Rusijos prezidentas, kultūra, kalba, savo tradicijomis ir vertybėmis laiko save Rusijos dalimi, o tiek metų Kyjivo režimas ir, kaip išsireiškė prezidentas, jo šeimininkai Vakaruose, „demonstravo aklą neapykantą viskam, kas rusiška“.

Rūpestį keturių regionų žmonėmis V. Putinas įvardijo kaip didingą Rusijos žmonių išlaisvinimo misiją.

Kalboje jis žadėjo palankią transformaciją komunalinių paslaugų, švietimo ir sveikatos apsaugos sferose.

Visgi svarbiausias Rusijos prezidento kalbos leitmotyvas, sprendžiant pagal naudojamas formuluotes, neturi nieko bendro su rūpesčiu aneksuotų teritorijų gyventojais, skelbia BBC Rusijos tarnyba. V. Putinas daug kalbėjo apie pasipriešinimą Vakarų „diktatūrai, Jungtinių Valstijų monopoliją ir tuos, kas tampa jų vasalais, apie hibridinį karą prieš Rusiją ir kolonialistinę Vakarų politiką“.

Vėlavo į ceremoniją

Kiek po 15 val. V. Putinas dar nebuvo pasirodęs salėje. Kremliaus ruporai rodė vaizdus iš salės, kurioje susirinkę pareigūnai. V. Putinas pasirodė pavėlavęs maždaug 20 min.

