Lenkų ekspertai: Oderyje žuvys vasarą gaišo dėl nuodingų dumblių

Lenkijos mokslininkai patvirtino tezę, kad masinį žuvų gaišimą Oderyje vasarą sukėlė nuodingi dumbliai.

„Labai tikėtina, kad žuvų gaišimo priežastis buvo toksinis dumblių žydėjimo poveikis“, - ketvirtadienį Varšuvoje pristatydama preliminarią ataskaitą sakė Aplinkosaugos instituto vandens biologė Agnieszka Kolada.

Lenkijos aplinkos ministerija 49 mokslininkams iš 14 tyrimo institutų buvo pavedusi ištirti aplinkosaugos katastrofos priežastis.

Liepą ir rugpjūtį Oderio upėje Lenkijoje ir Vokietijoje masiškai gaišo žuvys. A. Kolados duomenimis, Lenkijoje buvo surinkta 249 tonos gaišenų. Ilgai ieškant žuvų gaišimo priežasties, vandens mėginiuose ir Lenkijoje, ir Vokietijoje buvo aptikta Prymnesium parvum rūšies dumblių, kurie gali būti mirtini žuvims.

Lenkijoje nuo rugpjūčio 12 dienos iki rugsėjo 8-osios įvairiose Oderio atkarpose buvo paimtas 221 vandens mėginys, sakė A. Kolada. 78 proc. šių mėginių aptikta Prymnesium parvum. Ši dumblių rūšis Lenkijoje prieš tai, anot jos, nebuvo pastebėta. Nugaišusių žuvų ir moliuskų tyrimai taip pat parodė, kad dumblių nuodai buvo „staigios, greitos“ mirties priežastis.

Tačiau virtinė veiksnių paskatino dumblių žydėjimą, sakoma ataskaitoje.

Vasaros viduryje beveik du mėnesius nelijo, dėl to Oderyje sumažėjo vandens lygis. Vandens temperatūra vienu metu pakilo iki 27 laipsnių. Be to, dėl žemo vandens lygio padidėjo druskų koncentracija. „Taip atsirado sąlygos dumbliams vystytis“, - aiškino mokslininkė. Ji įspėjo, kad masinis Prymnesium parvum žydėjimas Oderyje ir kitose upėse Lenkijoje ateinančiais metais gali pasikartoti.