Talibanas pasirašė prekybos sutartį su Rusija

Rusija su Talibanu pasirašė preliminarią sutartį dėl dujų tiekimo į Afganistaną.

Prekybos ministerijos Kabule atstovas sakė, kad kalbama apie pusę milijono tonų suskystintų dujų per metus. Be to, Afganistaną kasmet turėtų pasiekti milijonas tonų benzino, milijonas tonų dyzelino ir du milijonai tonų kviečių. Rusija šios informacijos kol kas nekomentavo.

Talibanui ši sutartis būtų didžiausias tarptautinis susitarimas nuo valdžios perėmimo 2021 metų rugpjūtį, kuris įstūmė šalį į didelę ekonominę krizę. Tačiau jau ir prieš tai kelerius metus ekonominė situacija Afganistane nuolat blogėjo. Didelė dalis tarptautinių pagalbos lėšų pateko į korumpuotų asmenų rankas ir niekada nepasiekė gyventojų. Tai smarkiai prisidėjo prie Vakarų remtos vyriausybės žlugimo.

Afganistanas tarptautiniu mastu yra izoliuotas. Dėl besitęsiančių žmogaus teisių pažeidinėjimo Talibanui įvestos sankcijos.

Kol kas nė viena vyriausybė nepripažino Talibano vyriausybės. Tačiau Rusija yra tarp nedaugelio šalių, ir toliau turinčių ambasadą šalyje.