Kremlius nori nedelsdamas aneksuoti Ukrainos teritorijas

Kremlius nori nedelsdamas aneksuoti okupuotą Ukrainos teritoriją po vadinamųjų referendumų keturiuose regionuose.

Kremlius mano, kad prisijungimui prie Rusijos bus pritarta ir skelbia apie greitą regionų aneksiją. Regionų įtraukimo procedūra gali būti greita, penktadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pranešė Rusijos naujienų agentūros.

Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainos bandymai atsiimti teritorijas bus interpretuojami kaip Rusijos Federacijos užpuolimas. Anksčiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad panaudos visas priemones teritorijai apginti.

Balsavimas, kurio nepripažįsta Vakarai ir Ukraina, penktadienio rytą jau prasidėjo Rusijos okupuotose Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionų dalyse. Ten esantys žmonės iki antradienio turi nuspręsti, ar jie yra už, ar prieš prisijungimą prie Rusijos Federacijos. Balsavimai nelaikomi tikrais sąžiningais referendumais, nes jie rengiami be Ukrainos sutikimo, galiojant karo padėčiai ir neatitinka demokratinių standartų. Be to, tarptautiniams nepriklausomiems stebėtojams neleidžiama laisvai stebėti referendumų.

D. Peksovas taip pat sakė, kad Ukrainos ir Rusijos deryboms šiuo metu nėra pagrindo.