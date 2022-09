Viename vaizdo įraše matyti, kaip Sachaline neblaivūs vyrai eina į lėktuvą. Dalis jų vos pavelka kojas, kiti jau prigulė „pailsėti“.

Įspėjimas: vaizdo įrašuose skamba necenzūrinė leksika.

Kitame mieste mobilizuotieji tarpusavyje susimušė.

„Panašu, kad frontą pasieks ne visi“, – ironizuojama socialiniuose tinkluose.

In Russia's Yuzhno-Kurilsk, drunken mobilised would-be soldiers are already fighting each other. Morale through the roof. pic.twitter.com/40QrF1w9Vx

Kitame videoreportaže matosi prie autobuso stovinčių Rusijos piliečių minia – jie vos laikosi ant kojų, šūkauja neaiškias replikas ir, panašu, nelabai nesupranta, kas apskritai vyksta.

„B..į (necenzūrinis žodis) suprasi, kur visi važiuojam...“ – pakomentavo vienas mobilizuotasis.

Rusija neigia šaukianti 1 mln. rezervistų, Zelenskis ragina rusus protestuoti

Kremlius neigia pranešimą, esą bus šaukiamas 1 mln. rezervistų siekiant sustiprinti silpnėjančią karinę pažangą Ukrainoje, praėjus dienai po to, kai įsakas dėl dalinės mobilizacijos sukėlė baimę ir protestus visoje Rusijoje,

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį per televiziją transliuotoje kalboje pranešė pasirašęs įsaką mobilizuoti 300 tūkst. rezervistų.

Laikraštis „Novaja Gazeta“, kurio leidyba Rusijoje uždrausta, pranešė, kad V. Putinas davė leidimą Rusijos gynybos ministerijai mobilizuoti iki 1 mln. rezervistų. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį komentaruose, kuriuos citavo Rusijos naujienų agentūros, tai pavadino melu.



Beveik kiekvienoje Rusijos šeimoje yra rezervistų, o žinia apie mobilizaciją sukėlė gyventojų neramumus ir iškėlė klausimų, ar Maskva dabar nelaiko savęs tikro karo su Ukraina dalyve.

D. Peskovas sakė, kad vyriausybė vis dar laiko konfliktą „specialiąja karine operacija“ – šiuo žodžių junginiu apibūdinamas septynis pastaruosius mėnesius vykdomas įnirtingas puolimas prieš kaimyninę valstybę.

Šaukimai į kariuomenę bus išduodami daugiausia vyrams, neseniai atlikusiems karinę tarnybą. D. Peskovas sakė, kad Gynybos ministerija pati sprendžia, iki kokio amžiaus kariai turėtų būti šaukiami į kariuomenę.

It seems that the mobilized people are escorted by police forces on the planes, because the drunk mobilized people are making a mess and shouting at each other. It is hard to even imagine what will happen at the front.. pic.twitter.com/TlNMWgQa2N