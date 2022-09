Medvedevas sproginėja pykčiu: įvairūs idiotai tegu mūsų negąsdina – kelio atgal nėra

Rusijos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas, buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas grasina atakomis Europai ir JAV.

D. Medvedevas platformoje „Telegram“ paviešino dar vieną žinutę, kuriai būdinga jo pamėgta karinga retorika.

„Bus surengti referendumai, o Donbaso respublikos bei kitos teritorijos bus priimtos į Rusijos sudėtį. Visų prisijungusių teritorijų apsauga bus ženkliai sustiprinta pasitelkus Rusijos ginkluotąsias pajėgas.

Rusija skelbia, kad, siekdama užtikrinti tokio lygio apsaugą, gali panaudoti ne tik per mobilizaciją sutelktas pajėgas, bet ir visus Rusijos turimus ginklus, įskaitant ir strateginius branduolinius ginklus bei pagal naujus principus veikiančius ginklus.

Todėl įvairūs į atsargą išėję idiotai su generolų juostelėmis gali negąsdinti mūsų kalbomis apie NATO smūgį Krymui. Hipergarsinės technologijos garantuotai ir daug greičiau pasieks Europoje ir Jungtinėse Valstijose esančius taikinius.

Vakarų lyderiai ir visi NATO šalių piliečiai privalo suprasti, kad Rusija pasirinko savo kryptį. Kelio atgal nėra“, – rašė D. Medvedevas.

JAV ir NATO smerkia V. Putino užmaskuotą grasinimą panaudoti branduolinį arsenalą

Jungtinės Valstijos „labai rimtai“ vertina „neatsakingą“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino užmaskuotą grasinimą panaudoti branduolinius ginklus, trečiadienį pareiškė vienas aukšto rango amerikiečių pareigūnas.

„Tai yra neatsakinga retorika, kuomet taip kalba branduolinė galybė. Tačiau tai nėra netipiška tam, kaip jis kalba pastaruosius septynis mėnesius, ir mes tai vertiname labai rimtai“, – televizijos ABC eteryje kalbėjo Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.

Tokius komentarus jis išsakė V. Putinui trečiadienį pareiškus, kad Kremlius pasiruošęs imtis „visų įmanomų priemonių“ Rusijos teritorijai apginti.

„Stebime, kaip tik galime, jų strateginę laikyseną, kad prireikus galėtume pakeisti savąją. Kol kas nematome jokių ženklų, kad tai reikėtų daryti jau dabar“, – nurodė J. Kirby.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas savo ruožtu apkaltino V. Putiną vartojant „pavojingą“ retoriką.

„Tai pavojinga ir neapgalvota branduolinė retorika. Tai nėra nauja, nes jis ir anksčiau taip elgėsi daug kartų. Jis puikiai žino, kad branduolinis karas neturėtų būti pradėtas it negali būti laimėtas. Be to, jis turėtų beprecedenčių pasekmių Rusijai“, – Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos kuluaruose sakė J. Stoltenbergas.

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Vokietijos žiniasklaidai pareiškė nemanąs, kad V. Putinas panaudotų branduolinį arsenalą.

„Nemanau, kad jis panaudos šiuos ginklus, – sakė V. Zelenskis vokiečių televizijai „Bild“. – Nemanau, kad pasaulis leis jam panaudoti šiuos ginklus.“

Trečiadienį V. Putinas kreipdamasis į tautą paskelbė, kad šalyje pradedama dalinė mobilizacija, tęsiantis karui Ukrainoje. Pasak Maskvos, bus mobilizuota 300 tūkst. rezervistų.