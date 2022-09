Rusija savaitę truksiančiai techninei priežiūrai uždarė dujotiekį į Kiniją

Rugsėjo 22–29 dienomis dėl remonto darbų bus sustabdytas Rusijos dujų tiekimas į Kiniją dujotiekiu „Power of Siberia“, antradienį pranešė valstybinė energetikos milžinė „Gazprom“.

Tai vienas iš reguliarių dukart per metus, pavasarį ir rudenį, numatomų techninės priežiūros laikotarpių, kaip numatyta sutartyje, pranešė bendrovė „Telegram“ paskyroje.

Rugsėjo pradžioje „Gazprom“ dėl techninės priežiūros sustabdė dujų tiekimą Vokietijai dujotiekiu „Nord Stream 1“, o vėliau atsisakė atnaujinti tiekimą. Bendrovė teigė, kad taip atsitiko dėl alyvos nuotėkio turbinoje, kurį buvo galima pašalinti tik atliekant remontą Kanadoje.

Dar prieš nutraukiant tiekimą per „Nord Stream 1“ „Gazprom“ pradėjo tiekti vis mažiau dujų į Europą, o dėl turbinos gedimo kaltino Vakarų sankcijas.

Vokietija įtaria, kad techninės problemos yra tik priedanga Rusijai, siekiant daryti spaudimą Europai, kad ši sušvelnintų su Ukraina susijusias sankcijas.

Tačiau politikos analitikai neprognozuoja visiško tiekimo per dujotiekį „Power of Siberia“ nutraukimo, nes Rusijos ir Kinijos santykiai išliko tvirti ir po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Be to, Maskva siekia išplėsti dujų tiekimą Kinijai, nes Vakarai stengiasi nuo jo atsitraukti.