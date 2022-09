Kodėl upės vanduo pakeitė spalvą, neaišku. Po šio išpuolio upės lygis pakilo penkiais metrais, užtvindė dalį miesto ir privertė gyventojus evakuotis. Be to, kad kilo potvynis, šio regiono gyventojai buvo priklausomi nuo šių vandens įrenginių tiekiant švarų vandenį, todėl laikinai buvo netekę prieigos prie vandentiekio vandens.

Tačiau Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas penktadienį per „Telegram“ pranešė, kad „vandens tiekimas mieste buvo stabilizuotas“.

📸 Water in the #Inhulets River in Kryvyi Rih has turned red. pic.twitter.com/J0fdaqGFIj

Water in the Inhulets river turned red after Russian missiles damaged the dam near Kryvyi Rih