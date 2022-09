Pirminiais duomenimis, keturi žmonės, tarp jų 8 metų berniukas ir 17 metų paauglys, dingo be žinios.

Regiono prezidentas Francesco Acquarolis paprašė vyriausybės Romoje paskelbti nepaprastąją padėtį.

Ministras Pirmininkas Mario Draghis paskelbė, kad penktadienio vakarą apsilankys nukentėjusiose vietovėse.

Water bomb kills at least 12 people as 16 inches of rain falls in Italy's Marche #Italy #Marche #Flood #Ancona #Storm #Rain #Senigallia #FlashFlood #Flooding #Viral #Weather #Climate #Cantiano pic.twitter.com/VaWiDRhmDE