Ji pridūrė, kad J. Prigožinas Rusijos kalėjimuose kariniams veiksmams Ukrainoje užverbavo kone 10 tūkst. kalinių. „Vagner“ įkūrėjas kovoti Ukrainoje siūlo nusikaltėliams, kurie prieš tai vogė, grobė, žudė ir žagino žmones. Anot O. Romanovos, J. Prigožinas netgi užverbavo maniaką, laisvėje propagavusį kanibalizmą.

„Tinka kalintys pagal visus baudžiamojo kodekso straipsnius, nesirenkama, apie tai J. Prigožinas kalbėjo ir pats. Nesibodima ir žudikų, ką jau kalbėti apie vagis ir smurtautojus. Dar labai tinka ir į kalėjimus dėl sunkių kūno sužalojimų patekę asmenys. O dabar jau ima ir už žaginimus teistus, tik iš jų formuojami atskiri būriai. Žinome mažiausiai dvi istorijas iš Saratovo įkalinimo įstaigų, iš tikrai siaubingų vietų. Viena iš jų ypatinga. Iš ten paėmė maniaką, kuris, kaip čia švelniai išsireiškus, laisvėje praktikavo kanibalizmą. Ir jis išsiųstas kariauti į Ukrainą“, – teigia O. Romanova.

O.Romanova taip pat pasakojo, kad į kai kurias griežtojo režimo kolonijas verbuoti kalinių vykstama ir po kelis kartus. J. Prigožinas tarp nusikaltėlių ieško „patrankų mėsos“, jam pavyko suburti visai nemažai norinčiųjų kariauti prieš Ukrainą.

Svarbu pažymėti, kad „Vagner“ nusikaltėlius verbuoja ne visoje Rusijos Federacijoje, o tik kai kuriuose šalies regionuose.

„Tinka labiausiai į šiaurę nutolusi dalis – Komija, Syktyvkaras, pati piečiausia – Adygėja. Labiausiai į rytus nutolęs Tatarstanas, šalies vakarų Pskovo ir Smolensko sritys. Kažkodėl labiau į rytus nuo Tatarstano jie neina“, – tikina žmogaus teisių gynėja.

Anot aktyvistės, dauguma kalinių sutinka eiti į karą ne dėl pinigų, o tiesiog pasinaudoja proga ištrūkti iš kalėjimo.

„Pinigų nori jų artimieji, o patys nusikaltėliai tiesiog nori ištrūkti iš įkalinimo įstaigų, pasirengę važiuoti, kur tik reikės, nes bet koks pragaras žemėje yra geriau už rusišką kalėjimą“, – konstatuoja O. Romanova.

Neseniai internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimas oligarchas Jevgenijus Prigožinas, be kita ko, prisidėjęs prie vadinamosios privačios karinės kompanijos „Vagner“ koordinavimo, ragina Rusijos kalinius vykti į karą Ukrainoje.

Įraše matomas į J. Prigožiną panašus vyras kreipiasi į kalinius vienoje Rusijos kolonijoje. Kada ir kur konkrečiai buvo nufilmuotas šis vaizdelis, neaišku, bet jis išplito ir tarp samdinių, rašoma portale pravda.com.ua.

Girdėti, kaip vyras sako, jog jam reikalingi tik šturmuotojai.

„Pas mane, privačioje karinėje kompanijoje, yra kelių tipų lėktuvų, yra reaktyvinės artilerijos kovos mašinų, yra tankų – yra visko, kas būtina efektyviam puolimui... Kai viską jums papasakosiu, galėsime pasikalbėti...

Žuvusieji, karių kūnai išgabenami į jūsų pačių nurodomas vietas. Visi laidojami didvyrių alėjose, kur tokių esama.

Po pusmečio išvyksite namo, gausite atleidimą. Jei kas norės pasilikti su mumis, galės pasilikti, taigi, į „zoną“ tikrai negrįšite“, – girdimas J. Prigožinas.

“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3