Įraše matomas į J. Prigožiną panašus vyras kreipiasi į kalinius vienoje Rusijos kolonijoje. Kada ir kur konkrečiai buvo nufilmuotas šis vaizdelis, neaišku, bet jis išplito ir tarp samdinių, rašoma portale pravda.com.ua.

Girdėti, kaip vyras sako, jog jam reikalingi tik šturmuotojai.

„Pas mane, privačioje karinėje kompanijoje, yra kelių tipų lėktuvų, yra reaktyvinės artilerijos kovos mašinų, yra tankų – yra visko, kas būtina efektyviam puolimui... Kai viską jums papasakosiu, galėsime pasikalbėti...

Žuvusieji, karių kūnai išgabenami į jūsų pačių nurodomas vietas. Visi laidojami didvyrių alėjose, kur tokių esama.

Po pusmečio išvyksite namo, gausite atleidimą. Jei kas norės pasilikti su mumis, galės pasilikti, taigi, į „zoną“ tikrai negrįšite“, – girdimas J. Prigožinas.

“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3