Jerevanas: Baku po susirėmimų okupavo 10 kv. km Armėnijos teritorijos

ELTA

Armėnija trečiadienį pareiškė, kad Azerbaidžano pajėgos užėmė 10 kvadratinių kilometrų jos teritorijos po to, kai tarp šių istorinių varžovių kilo didžiausi per daugelį metų susirėmimai, per kuriuos žuvo dešimtys žmonių.

„Praėjusių metų gegužę priešas užėmė 40 kvadratinių kilometrų Armėnijos žemės, o dabar užėmė dar 10 kvadratinių kilometrų“, – įstatymų leidėjams sakė ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, reikalaudamas, kad Azerbaidžano pajėgos „paliktų mūsų teritorijas“.