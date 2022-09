Ukrainoje žuvo garsioji karė Simba, atsisakiusi Rusijos pilietybės ir stojusi ginti Ukrainos

Kare su okupantais iš Rusijos Ukrainos Donecko srities Soledaro miesto rajone žuvo 24-osios mechanizuotos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karaliaus Danieliaus vardo brigados karė Olga Simonova, pravarde Simba.

Apie jos žūtį feisbuke pranešė TSN korespondentė Natalija Nagornaja.

„Labai keistus dalykus prisimename apie žmogų, pačius keisčiausius. Olią žurnalistai tiesiog dievino. Šiandien verkia net ir tie, kurie įprastai susitvardo. Feisbuko paskyroje ji apie save buvo parašiusi: „Gyvenimas visada verda per žingsnį nuo mirties“. Olia arba Simba šiandien padėjo galvą kare“, – parašė N. Nagornaja.

Remiantis „Novinary“ informacija, O. Simonova žuvo per sprogimą vykdydama karinę užduotį Soledaro rajone.

Olga Simonova – buvusi rusė, buvusi Čeliabinsko gyventoja. 2014 metais ji nepritarė okupacinei Rusijos politikai, konkrečiai Krymo aneksijai ir karinei agresijai Donbase, todėl persikėlė į Ukrainą ir prisijungė prie paramedikų savanorių dalinio.

Kaip per interviu „Novinary“ yra sakiusi pati Simba, nuo 2015 metų ji bandė gauti Ukrainos pilietybę, ir 2017 metais jai galiausiai pavyko. Be to, atsisakė Rusijos Federacijos pilietybės – jai tai buvo principo reikalas.

2016 metais, dar būdama Rusijos pilietė, kaip užsienietė pasirašė trejų metų sutartį su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Per tą laiką gavo seržantės laipsnį, vadovavo pėstininkų kovos mašinai.