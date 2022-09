Internete pasirodė vienos laidos fragmentas.

Aptarinėjant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pasiekimus įvairiomis kryptimis fronte, buvęs parlamentaras Borisas Nadeždinas pareiškė, kad geriausias variantas Rusijai bus derybos.

Jo teigimu, Vladimirui Putinui melavo, kad specialioji operacija vyks greitai ir efektyviai, o ukrainiečiai „patys eis į Rusiją“. Buvęs parlamentaras pabrėžė, kad „šie žmonės“ pakišo visą Rusiją.

„Priėjome ribą, už kurios būtina prisiminti vieną paprastą dalyką – laimėti prieš Ukrainą su tais ištekliais, su kuriais Rusija mėgina kovoti, esant kolonijinio karo (kariauja samdomi kariai, privačios kariuomenės samdomi kariai ir t. t., nėra mobilizacijos) režimui, absoliučiai neįmanoma. Prieš Rusijos kariuomenę ten kovoja stipri kariuomenė, kurią ekonomiškai ir technologiškai visiškai palaiko Europos šalys“, – pareiškė B. Nadeždinas.

Politiko pasisakymą laidos dalyviai mėgino sumenkinti, grubiai patarė jam galvoti apie savo retoriką. Į patikslinantį klausimą, ar B. Nadeždinas siūlo visuotinę mobilizaciją, jis atsakė: „Mano pasiūlymas – pradėti derybas apie karo pabaigą ir pereiti prie politinių klausimų.“

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5