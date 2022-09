E. Macronas paklausė, ar iš tikrųjų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė savo pajėgas į Kijevą.

„Visur. Ir Kijeve, ir Odesoje. Ir iš Baltarusijos. Taigi, mes kovojame visur. Visur yra kariuomenė. Negalėjome to įsivaizduoti – to nebuvo 2014 metais“, – E. Macronui sako V. Zelenskis.

„Supratau. Tai totalinis karas“, – atsako jam Prancūzijos prezidentas.

Tuomet V. Zelenskis paprašė E. Macrono, Europos lyderių ir Baltųjų rūmų vadovo kartu daryti įtaką V. Putinui.

„Taigi, aš manau, Emmanueli, labai svarbu kalbėtis su Putinu ir labai svarbu sukurti antikarinę koaliciją. Esame tikri, kad Europos lyderiai ir Bidenas gali įsikišti, paskambinti jam ir pasakyti „Stop“. Jis sustos. Jis jūsų paklausys“, – sakė V. Zelenskis.

