Ekspertai apie gėdingą Rusijos pagalbos šauksmą: Kremlius puolė į neviltį D+ nariams Prenumeruoti

Courtney McBride, Roxana Tiron, Jeong-Ho Lee, DELFI Bloomberg

Rusija pagalbos kreipėsi į vieną skurdžiausių šalių, analitikai sako, kad tai ženklas, jog Kremlius puolė į neviltį. „Kremlius turėtų sunerimti dėl to, kad jam apskritai tenka ką nors pirkti iš šios šalies“, – pabrėžė Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitikas.

Rusija ruošiasi iš Šiaurės Korėjos įsigyti milijonus raketų ir artilerijos sviedinių, kad panaudotų juos kare prieš Ukrainą, pranešė JAV pareigūnai: panašu, kad tarptautinės sankcijos verčia Maskvą prašyti mažesnės, nuskurdusios kaimynės pagalbos. Analitikų teigimu, tai rod Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai Tapdami prenumeratoriais, jūs remiate nepriklausomus autorius ir žurnalistus. Stipri ir laisva žiniasklaida – demokratijos ramstis ir vertybė, kurią būtina puoselėti. Kviečiame prisijungti prie Delfi prenumeratorių bendruomenės. Karas Ukrainoje – viskas, ką būtina žinoti Visas naujienas apie karą Ukrainoje rasite čia Rusijos karas prieš Ukrainą: naujausios žinios realiu laiku