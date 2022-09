Tai, kas vyko atominėje elektrinėje, prilygo cirkui. Apie tai žurnalistams papasakojo vienas anonimu panoręs išlikti Zaporižios atominės elektrinės darbuotojas.

„Jie lydėjo Grossi (TATETA generalinį direktorių – red.) ir inspektorius savo maršrutu, rodė jiems „antskrydžių žemėlapius“ ir vedė prie vietos kolaborantų su pareiškimais apie „pikto linkinčius piliečiais“ ir reikalavimais nutraukti apšaudymus. Tai buvo cirkas“, – sakė šaltinis.

Anot kalbinto jėgainės darbuotojo, rusai misijos atstovus bandė įtikinti, kad, esą, jėgainėje yra radiologinio, cheminio ir biologinio saugumo pajėgos, o ne Rusijos armijos daliniai.

Maža to, okupantai teigė, kad Zaporižios atominę elektrinę Enerhodare apšaudo „Ukrainos ginkluotosios pajėgos“.

„Enerhoatom“: Rusija TATENA misijai duoda iškreiptą informaciją dėl padėties Zaporižios AE

Rusai visais įmanomais būdais bando neleisti TATENA misijos nariams pamatyti realios padėties Zaporižios atominėje elektrinėje, per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“.

„Rašistai meluoja, manipuliuoja ir iškraipo tikrąją padėtį Zaporižios AE, skleidžia tik jiems naudingą informaciją apie TATENA misijos vizitą. Rusų okupantai deda visas pastangas, kad TATENA misija neturėtų galimybės pamatyti realią padėtį Zaporižios AE. Jie skleidžia manipuliuojamą ir melagingą informaciją apie šį apsilankymą“, – pabrėžė „Enerhoatom“.

Agentūros teigimu, į elektrinę atvykusių „žiniasklaidos priemonių iš viso pasaulio“ didžioji dauguma yra rusų propagandistai.

„Autobusų su ukrainiečių ir užsienio žurnalistais, bandžiusių per Ukrainos teritoriją patekti į Zaporižios AE drauge su TATENA misija, rašistai nepraleido patikrinimo poste“, – nurodė „Enerhoatom“.

Pranešime taip pat pažymima, kad „okupantai meluoja, iškraipo faktus ir įrodymus, liudijančius apie jų [vykdomus] elektrinės apšaudymus, taip pat Zaporižios AE infrastruktūros pažeidimų pasekmes“, ir dėl to kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

„Visus savo nulemtus branduolinės ir radiacinės saugos pažeidimus jie bando paslėpti po melu ir manipuliacijomis. Rašistai neįleido misijos į Zaporižios AE krizių [valdymo] centrą, kur dabar yra rusų kariškiai, kurių neturėjo matyti TATENA atstovai. Tai yra, dalį ginkluotų rusų okupantų atominėje elektrinėje paprasčiausiai „paslėpė“. Misijai surengė iš anksto suplanuotą ir surežisuotą šou, esą „Enerhodaro gyventojai skundžiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apšaudymais“. Tiksliau – pasakoja apie apšaudymus, kuriuos grobikai atkakliai priskiria gynėjams ukrainiečiams“, – sakoma pranešime.

Ukrainos branduolinės energetikos agentūra taip pat pažymi, jog rusai tyčia nuslopino mobilųjį ryšį ir internetą Zaporižios AE mieste palydove Enerhodare, kad nebūtų galima perduoti nuotraukų ir filmuotos medžiagos iš elektrinės ir miesto.

„Dirbti Zaporižios AE rašistai leido tik operatoriams, reikšmingai apribojo žmonių buvimą ten, kur juda TATENA delegacijos nariai. Suprantame, kad tokiomis sąlygomis TATENA bus sunku objektyviai įvertinti padėtį Zaporižios AE. Pabrėžiame, kad neįmanoma įvykdyti visų misijos rekomendacijų dėl branduolinio ir radiacinio saugumo atkūrimo elektrinėje, kol ją kontroliuoja rusų okupacinės pajėgos“, – apibendrino „Enerhoatom“.

TATENA vadovas Rafaelis Grossi po vizito Rusijos užgrobtoje Zaporižios atominėje elektrinėje pareiškė, kad buvo pažeistas šio objekto fizinis vientisumas, praneša agentūra „The Guardian“.

R. Grossi vadovaujama TATENA inspektorių komanda AE lankėsi ketvirtadienį.

Pastarosiomis savaitėmis elektrinė vis apšaudoma, o tai pakurstė būgštavimus dėl ten galinčios kilti branduolinės nelaimės.

„Akivaizdu, kad buvo kelis kartus pažeistas elektrinės fizinis vientisumas, – grįžęs į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją teigė R. Grossi. – Nerimavau, nerimauju ir nerimausiu dėl šios elektrinės.“

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I