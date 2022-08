Teisėjų organizacijos apskundė ES sprendimą patvirtinti finansinę pagalbą Lenkijai

Keturios Europos teisėjų organizacijos sekmadienį apskundė Europos Sąjungos aukščiausios instancijos teismui ES Tarybos sprendimą patvirtinti lėšų skyrimą Lenkijai iš Bendrijos atsigavimo po COVID-19 pandemijos fondo.

ES Taryba birželį patvirtino 35,4 mlrd. eurų finansinės pagalbos skyrimą Varšuvai, nors ši yra kritikuojama dėl esą varžomo teismų nepriklausomumo.

Briuselis iškėlė Lenkijai tris sąlygas, bet teisėjų asociacijos teigė, jog to nepakanka ir kad nebuvo atsižvelgta į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ankstesnius sprendimus.

ES reikalauja, kad Lenkija panaikintų kontroversišką Aukščiausiojo Teismo Drausmės bylų kolegiją ir pakeistų ją nepriklausomu teismu, kad būtų reformuotas drausmės bylų nagrinėjimo režimas ir kad būtų sudaryta galimybė iš naujo nagrinėti teisėjų, kuriems buvo pritaikytos drausminės priemonės, bylas.

Teisėjų organizacijų pareiškime sakoma, kad šios sąlygos „neatitinka to, kas reikalinga veiksmingai teisėjų ir teismų nepriklausomumui užtikrinti“, be to, jos prieštarauja ankstesniems ESTT nutarimams.

ESTT pateiktame dokumente sakoma, kad teisėjų organizacijos reikalauja nustatyti principą, jog šios institucijos sprendimai dėl teismų nepriklausomumo būtų vykdomi visokeriopai ir neatidėliojant.

Platesnis poveikis

Šiuo teisiniu veiksmu siekiama užkirsti kelią Europos Komisijai atblokuoti lėšas, kol teismo sprendimai dar nėra visiškai įvykdyti, nurodė ieškinį pateikusios grupės.

Jų nuomone, ES Tarybos nustatytos sąlygos kenkia Lenkijoje nušalintų teisėjų padėčiai.

ESTT nutarė, kad lenkų teisėjai, „paveikti neteisėtų drausminių procedūrų“, turi būti nedelsiant grąžinti į darbą. Tačiau ES Tarybos trečioji sąlyga „nustatys ilgesnę kaip metų trukmės procedūrą, kurios baigtis neaiški“.

Visa Europos teismų sistema buvo „nepaneigiamai paveikta“, nes jeigu kurioje nors Bendrijos narėje nėra užtikrinamas teismų nepriklausomumas ir teisinės valstybės principų laikymasis, tai gali „persimesti“ ir į kitas bloko šalis, sakoma pranešime.

Ieškinį pateikusios organizacijos yra Europos administracinės teisės teisėjų asociacija, Europos teisėjų asociacija, „Teisėjai už teisėjus“ ir MEDEL.

Dėl kontraversiškos teismų reformos lėšos iš atsigavimo po COVID-19 fondo Lenkijai buvo sulaikytos ilgiau kaip metus.

Visgi liepą Europos Komisija pareiškė, kad Lenkijos priimtas naujas teisės aktas, panaikinantis ankstesnį įstatymą dėl teisėjų drausminimo tvarkos, nėra pakankamas, kad būtų panaikintos ESTT nustatytos finansinės baudos Varšuvai.

Teismas Lenkiją įpareigojo nuo praeitų metų lapkričio 3-iosios mokėti po 1 mln. eurų per dieną už atsisakymą sustabdyti Briuselio ginčijamos Aukščiausiojo Teismo Drausmės bylų kolegijos veiklą.